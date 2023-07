[Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd]

PITAKA公式販売サイトでもPITAKA 公式Summer セールを同時開催



独創的なスマートフォン及びタブレット関連製品の開発・製造を行うShenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltdは、2023年7月9日(日)~7月15日(土)に7日間の、「Amazon プライムデーセール」及び「 Amazon PitakaDirect独自セール」を実施します。

この期間中は、おすすめのPITAKAの人気アイテム37点が最大50%OFFの割引価格で購入いただけます。また同期間(2023年7月9日~15日)にPITAKA公式販売サイトでも「PITAKA Summer Sale」を開催します。

セール対象商品は、 iPad ProやApple Watch、iPhone14、Galaxy S23関連の製品や、MagSafeアクセサリー、AirPods Pro、Airtagケースなどの関連製品で、単体のほか、お得なセットもご用意しています。







セール開催概要





iPhone 14、iPad Pro、iPad mini6、Apple Watch、Samsung Galaxyなど各種人気の製品、合計37点を最大50%OFFで販売!

【PITAKA Amazon プライムデー及び独自セール】

●実施期間:合計7日間

1.:Amazonプライムデーセール 2023年7月9日(日)0:00~7月12日(水)23:59

2.:Amazon PitakaDirect独自セール 2023年7月13日(木)0:00~15日(土)23:59

※独自セール期間中は、プライムデー期間中とは対象製品や割引率が異なります。

●Amazon PitakaDirect : https://amzn.to/3nkzWS1



【PITAKA Summer Sale】

●実施期間:2023年7月9日(日)0:00~7月15日(土)23:59(合計:7日間)

※7月9日~12日と7月13日~15日では、対象製品や割引率が異なります。

●公式日本語販売サイト:https://bit.ly/3JKwOKa



【Amazon PitakaDirect限定の購入者特典】

20,000円以上購入で「 USB C & USB C ケーブル」を贈呈(150個限定)

30,000円以上購入で「 PITAKA MagEZ Grip」 を贈呈(100個限定)

【 PITAKA公式販売サイト限定の購入者特典】

1、PITAKA関連製品全品が割引対象となります。最大割引率は50%!

「カーボンファイバーウォッチバンド(ラプソディ)」などの新製品も割引となります。

2、10,000円以上購入でアラミド繊維内蔵「 USB C & USB C ケーブル」を贈呈 (150個限定)

20,000円以上購入で「 USB C & USB C ケーブル」+充電アダプターを贈呈(100セット限定)

30,000円以上購入で「 USB C & USB C ケーブル」+充電アダプター+30W充電器を贈呈(50セット限定)

3、会員ポイント5倍

4、iPhone 14シリーズケース 35%OFF、さらに先着購入者に「PITAKA MagEZ Grip」を贈呈(限定100個)

主なセール対象製品:iPad関連製品





●PITAKA MagEZ Case Pro For iPad Pro

(日本語読み:ピタカ マグイージー ケース プロ フォー アイパッドプロ)

PITAKA独自の「X」型接触モジュールと内蔵されたマグネットアレイにより、ケースをiPad Proに装着することで、高速かつ安定したマグネット式充電が可能になります。iPad Pro用の超薄型・軽量保護ケースです。凹凸のないマグネット式のデザインにより、iPad Proのケースを取り外すことなくをMagic Keyboardを使用することが可能です。



通常価格:13,499円 → セール価格:10,799円(20%OFF)

対応機種:iPad Pro 2022/2021

Amazon PitakaDirect : https://amzn.to/3CZ9rsl

公式日本語販売サイト:https://bit.ly/3CWiWIU



●PITAKA MagEZ Charging Stand

(日本語読み:ピタカ マグイージー チャージング スタンド)

iPad Pro 2022/2021、iPad mini 6用のタブレットスタンドです。接点式のオリジナル充電機能でiPadでもワイヤレス急速充電を実現。画面に干渉するマットがないためシームレスな視聴体験をもたらします。また360度回転、画面の縦横切り替え、角度調整も可能なチルト機能があり、最適な視聴環境を提供します。



通常価格:16,599円 → セール価格:14,109円(15%OFF)

対応機種:iPad Pro 2022/2021、iPad mini 6

Amazon PitakaDirect : https://amzn.to/3NvcjCg

公式日本語販売サイト:https://bit.ly/3Cqj2b6



●PITAKA MagEZ Folio 2

(日本語読み:ピタカ マグイージー フォリオ ツー)

PITAKA MagEZ Folio 2は、4つの角度設定が可能な磁気吸着式のiPad用ケースです。縦向き、横向きでも利用可能です。またマグネットで簡単に脱着できるので、別途Magic Keyboardを簡単に使用することが可能です。



通常価格:7,499円 → セール価格:6,374円(15%OFF)

対応機種:iPad Air 5/4 (2022/2020)&iPad Pro 11インチ(2022/2021/2020/2018)

Amazon PitakaDirect:https://amzn.to/3XGgijZ

公式日本語販売サイト:https://bit.ly/3NAMyjT

主なセール対象製品:iPhone 14/Galaxy S23関連製品





●PITAKA MagEZ Slider2

(日本語読み:ピタカ マグイージー スライダーツー)

「PITAKA MagEZ Slider2」はAppleデバイス用の4in1ワイヤレス充電器です。(※Power Dongle装着の場合)スタンドはマグネットで縦横両方方向にマウント可能、MagSafe対応モバイルバッテリーと別売りのMFi認定Apple Watch充電器Power Dongleは取り外して持ち運ぶことができます。最大7.5Wのワイヤレス充電に対応、充電状態を示すLEDインジケーターを搭載しています。充電だけでなくデスクスペースの確保や乱雑なケーブルの整理にも役立ちます。



通常価格:22,999円(16,999円※Power Dongleが付属しない場合)

セール価格:18,399円(13,599円※Power Dongleが付属しない場合)(20%OFF)

対応機種:iPhone 12/13/14、Galaxy S22/S23(MagEZケース2/3付きの場合)

Amazon PitakaDirect : https://amzn.to/46whn1Z

公式日本語販売サイト:https://bit.ly/3SIM5x1



●PITAKA MagEZ Case 3

(読み:ピタカ マグ イージー ケース スリー)

「PITAKA MagEZ Case 3」は、超極薄・超軽量のMagSafe対応スマートフォンケースです。PITAKAでは、耐久性がありながら軽量のアラミド繊維を使用し、かさばることなくスマホを摩耗から保護できるケースを製造しています。PITAKA独自のMagSafe SlimBoard(TM)技術によって、金型の中で磁石を樹脂に注入して1枚の薄いシートを形成し、そのシートの両側をアラミド繊維で2重に挟み込むことで、ケース全体の厚みを軽減いたしました。

【iPhone 14】



通常価格:7,699円 → セール価格:5,004円(35%OFF)

対応機種:iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max

Amazon PitakaDirect :https://amzn.to/44aMWNg

公式日本語販売サイト:https://bit.ly/3EFdL1K



【Galaxy S23】



通常価格:7,999円 → セール価格:6,399円(20%OFF)

対応機種:Galaxy S23、Galaxy S23+、Galaxy S23 Ultra

Amazon PitakaDirect:https://amzn.to/3PFV8k4

公式日本語販売サイト:https://bit.ly/46Lcgeu

主なセール対象製品:Apple Watch関連製品





●PITAKA Carbon Fiber WatchBand

(読み:ピタカ カーボン ファイバー ウォッチバンド)

PITAKA Watch Bandは、スーパーカーなどもよく利用される頑丈でスタイリッシュな素材であるカーボンファイバーで製造されてます。また時計のコマの取り外しをすることで、バンドの長さが自由にカスタマイズ可能です。市販のバンドと異なり高級感があるだけでなく、軽くて重さを感じさせません。デザインはスタイリッシュでカジュアルなスタイルはもちろん、ビジネスシーンにも違和感なく使用することができます。



通常価格:9,999円 → セール価格:7,999円(20%OFF)

対応機種:Apple Watch Ultra/8/7/6/SE/5/4/3/2/1

スタイル:モダン/レトロ

Amazon PitakaDirect:https://amzn.to/3FW25ak

公式日本語販売サイト:https://bit.ly/3rhCO3h



●PITAKA Apple Watch用ケース 「Air Case(読み:エアケース)」

アラミド繊維で作られた高級感があふれるカーボン風デザインのアップルウォッチカバーです。様々なバンドで着用可能で、スマートウォッチ本体とピッタリとくっつき、どのようなタイプのバンドでも似合います。Apple Watch用に精密に設計しているため、Apple Watch本来のデザインを損なわない薄さとなっています。さらに装着したまま各ボタンの操作をすることもできます。



通常価格:4,999円 → セール価格:4,249円(15%OFF)

対応機種:Apple Watch 49mm/45mm/41mm

Amazon PitakaDirect :https://amzn.to/46wqFLl

公式日本語販売サイト:https://bit.ly/439VMcK



PITAKAブランドについて





PITAKA(日本語読み:ピタカ)は、 Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd が立ち上げた独自ブランドです。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチなど、ガジェット製品の周辺領域にフォーカスし、斬新的なデザインと独自の素材を用いて、これまでとは異なるテクノロジーと美学でライフスタイルを提案するブランドです。またブランド名の「PITAKA」とは、古代インドの言語に由来する仏教用語で、

物を置く籠(カゴ)を意味しています。通常、人々は、籠の中の物だけに注目し、容器としてのカゴ自体を気にしておらず、むしろそこにあるのが当然だと感じています。



私たちはPITAKAブランドの製品が、カゴのようにユーザーの生活に溶け込み、生活がより便利に、そしてより良いものとなることを願っています。PITAKAは常に、動物や自然環境、地球との共存や関係性に配慮しています。「PitaCare」という環境保護の理念を持ち、PITAKA reduce(廃棄物の減少)、PITAKA reuse(重複使用)、PITAKA recycle(リサイクル)に取り組んでいます。



公式日本語サイト :https://pitakajapan.com/

公式Twitter(日本語) :https://twitter.com/PITAKA_Japan

公式instagram(日本語) :https://www.instagram.com/pitaka_japan/

公式Facebook(日本語) :https://www.facebook.com/PITAKA.Japan/

公式YouTube(英語) :https://www.youtube.com/c/PITAKAGALLERY

Amazon PitakaDirect : https://amzn.to/3QxaBjk

楽天市場 PitakaDirect : https://www.rakuten.ne.jp/gold/pitaka/



≪PITAKAのアフターサービス≫

1.下記の専用フォームをご利用ください。

https://pitakajapan.com/pages/contact-us

2.もしくは support-jp@ipitaka.com までEメールにて日本語でご連絡ください。



Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd について





Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)は、 2015年11月に中国広東省深圳市でCEO兼独立系デザイナーの鄭陽輝と複合材料の専門家、工業デザイナーなどの専門チームが集まって設立されました。設立以来、ハイテク素材と革新的なデザインを組み合わせた、様々なライフスタイルにあわせた製品をデザインし、ユーザーにとって便利でシンプルかつ、独自性のあるライフスタイルを提案しています。社名にあるLingyi(零壱・リンイー)とは、つまり0から1を作ること、無から有を作り出すようなイノベーションを起こしたいという理念を表しています。現在、当社は世界100以上の国と地域にて製品を販売しており、中国以外にアメリカにも拠点を設立しており、積極的なグローバル化を推進しています。

≪会社概要≫

【企業名】 : Shenzhen Lingyi Innovation Technology Co.,Ltd

(中国語企業名:深圳市零壱創新科技有限公司)

(日本語読み:シンセンシ リンイー イノベーション テクノロジー)

【本社住所】 : 12F,Block,Central,Avenue Building,Xixiang BLVD West,Baoan District,Shenzhen, 518100, Guangdong, China

【代表者】 : CEO 鄭陽輝(James Zheng)

【設 立】 :2015年11月

【資本金】 :1000万元(約2億円)



