イシン・ホテルズ・グループ(本社:東京都中央区銀座一丁目、代表取締役:孔令庸)は、2023年12月1日、大阪府新世界エリアにthe b hotels 15施設目となる「the b 大阪新世界」を開業いたします。開業に先立ち、本日10月13日からホテル公式HPならびに各宿泊予約サイトより宿泊予約の受付を開始いたします。







the b 大阪新世界 について







the b 大阪新世界 (当ホテル)は大阪メトロ御堂筋線「動物園前」駅より徒歩4分、JR環状線「新今宮」駅から徒歩6分という好立地にあります。京セラドームやヤンマースタジアム長居へのアクセスも良好で、関西国際空港からは南海本線より乗り換えなしでお越し頂けます。













当ホテルが建つ新世界エリアは、日本人だけでなく、訪日観光客にも広く知られる観光スポットとして、国内外から多くの観光客が訪れます。昔ながらの大阪下町の雰囲気と、世界中から親しまれる串カツやたこ焼きなどのB級グルメや賑やかな看板/射的/昭和を感じることが出来る飲食店など、下町ならではのディープな魅力が多く存在する人気のエリアです。









当ホテルは2021年に新規開業した「Willows Hotel 大阪新今宮」をthe b hotelsとして新たにリブランドしたものです。賑やかで活気のある新世界のエリアにありながら、ホテル館内はシックでラグジュアリーな雰囲気を感じられるデザインとなっており、一歩足を踏み入れるとリラックスしたお時間をお過ごしいただけます。





≪ホテル概要≫

名称 :the b 大阪新世界(the b osaka-shinsekai)

所在地 :〒556-0002 大阪府大阪市浪速区恵美須東2丁目1-24

客室 :全224室

交通 :OsakaMetro御堂筋線・堺筋線「動物園前駅」1番出口より徒歩約4分

大阪環状線「JR新今宮駅」通天閣口(東口)より徒歩約6分

公式サイト:https://www.theb-hotels.com/theb/osaka-shinsekai



ロゴデザイン





tottette (トッテッテ) について







2022年から全国のthe b hotelsで展開している無料軽食サービスtottette(トッテッテ)をthe b 大阪新世界でも提供致します。贅沢でボリュームのある食事ではなく、片手で持てる手軽さと美味しさにこだわった、小腹を満たせるちょうどいいサイズをコンセプトとしています。the b 大阪新世界でも、テーマに沿ったいくつかの種類の軽食をご提供予定です。



2023年10月13日予約受付開始







12月1日の開業に先立ち、本日10月13日からホテル公式HPならびに各宿泊予約サイトより、宿泊予約の受付を開始いたします。今だけの特別な開業記念セールプランもご用意しております。



the b hotels について







ビジネスパーソンや都市観光客などをターゲットにした都市型ホテル「the b hotels」を運営するホテル事業者です。2023年10月現在、全国4都市、都内9地域で14施設のホテルを運営し、全国主要都市の交通利便性に優れたエリアに展開しています。





アフターコロナと言われる2023年、イシン・ホテルズ・グループは6月に「the b なんば黒門」を、7月に「the b 浅草」を開業いたしました。この度の「the b 大阪新世界」で今年3施設目、さらに12月中旬には4施設目となる「the b 札幌」も開業を予定しており、年内に計16施設のホテル運営を担います。今後も当社の強みである訪日外国人の集客に親和性の高いエリアを主体として、さらなる出店計画を進めてまいります。



