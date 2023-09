[thomas株式会社]

東京でシステムインテグレーション事業を展開するthomas株式会社が、社会貢献活動(CSR)の2023年度のプロジェクトの一つとして山形県天童市の3農園様とプロジェクトをスタート!





この度、システムインテグレーション事業やその他の事業を展開するthomas株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:広瀬和行)は、起業当時より取り組んできた社会貢献活動<tkk>(トーマス カケハシカツドウ)の2023年度のプロジェクトの一つとして山形県天童市の3農園とプロジェクトを発足いたしました。





thomasの活動<tkk>とは

thomasでは前年度の売り上げの1%を活用し、事業の領域を超えてすべての人にとってより良い未来・社会の創造に貢献すべく、企業理念である“遊び心”を持って、様々な社会貢献プロジェクト活動を行っています。

今年度よりSDGsの要素も取り入れ、中小企業でありながらも少しでも社会に貢献できるよう、CSR活動として取り組んで参ります。



この度、2023年度のプロジェクトの一つとして、山形県天童市の3つの農園様とプロジェクトを発足いたしました。

私たちが日々何気なく手にとって購入し、口に運んでいるフルーツですが、現役農家の高齢化や担い手の減少、それに伴う耕作放棄地の増加など、生産者様側では様々な社会的課題を抱えていらっしゃいます。 農業×地域の抱える課題を解決したいという想いからこのプロジェクトが生まれました。



プロジェクト概要





プロジェクト1.「ラ・フランスの木オーナー制度プロジェクト」 with 東海林果樹園様

このプロジェクトは2021年より継続して行っており、今年も引き続きラ・フランスの木を会社でオーナー契約させていただきました。天候により生産量や価格に影響を受けてしまう農園様の利益の安定化や、廃棄による食品ロスを防ぎます。この木は昨年より「結」と名付け、社員も愛着を持って成長を楽しみにしています。生産の過程にも参加させていただき、生産の苦労や食品ロスの現実など、社員の学びへともつながっています。また、こちらのプロジェクトは、弊社のステークホルダーである株式会社オカフーズ様にもご賛同いただき、オーナー制度に同じく取り組んでいただいております。



プロジェクト2.「マスカット・ベーリーAプロジェクト」 with まると花輪果樹園様

近年注目されている日本産ワインですが、まだまだシェアは少ない現状や、マスカット・ベーリーAという日本固有の品種の魅力を少しでも広く知ってただくために、thomasではまると花輪果樹園様のブドウを使用させていただき、ステークホルダー様への贈答用のオリジナルワインやオリジナルノンアルコールワインを制作します。テイストやクオリティ、ラベルなどにこだわったものを、試験的に数種類を制作し、将来的に商品化へとつながるようなプロジェクトに拡大できるよう、取り組んで参ります。



プロジェクト3.「アーモンド新植プロジェクト」 with Smile Fruit Garden様

女性農家様であるSmile Fruit Garden様と、50本のアーモンドの木を新植するプロジェクトです。以前はさくらんぼ畑だった土地ですが、農家様の高齢化と獣害に伴い規模が縮小されていた畑に、このプロジェクトで生産管理が比較的しやすいとされているアーモンドの新植を行うことで、圃場維持ができ、耕作放棄地化の防止や、体力仕事と言われる農業での女性活躍機会の創出、苗木の新植によるカーボンニュートラル効果を創出します。また、新植から4年間収穫できず利益の出ないアーモンドの木ですが、企業側が作物の収穫までに必要な4年間分の費用を負担させていただくことで、ささやかながらも農家様のサポートもさせていただけるプロジェクトです。





プロジェクトの進捗状況は、ウェブサイトのブログやnoteで随時公開して参ります。このような取り組みを少しでも社会に広めることを目標に、thomas株式会社は今後も事業と並行し、小さなことからでも社会に貢献するための活動に取り組んでまいります。



その他のプロジェクトも今後発足予定です。tkkに関する詳細は以下のリンクからご覧いただけます。

https://thomas-gr.com/tkk_home/





thomas株式会社の事業内容





お客様に寄り添い、課題を一つ一つ丁寧に解決し、伴走していくことをモットーにクラウド製品や各種システムの導入支援、連携開発、コンサルティングなどDX化の推進に関わる様々なケースのサポートをしております。ご気軽にお問い合わせください。



会社概要





名称:thomas株式会社

所在地:〒106-0032

東京都港区六本木7-21-24 THE MODULEroppongi2F

代表者:代表取締役社長 広瀬 和行

設立:2018年6月7日

事業内容:システムインテグレーション事業 、クラウドインテグレーション事業、DCP(Data Connection Platform)「Lepont」の提供

URL:https://thomas-gr.com/



