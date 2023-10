[株式会社FLAFFY]

わんちゃんと一緒に行けるエキシビジョンパークを2日間限定でご用意



“イヌとヒトの関係をフラットに”をコンセプトに、13.4万フォロワーの国内最大級の犬情報メディア事業や人間の服を愛犬の服にリメイクするサービスを展開する株式会社FLAFFY(本社:東京都渋谷区、代表取締役:廣田 智沙/以下 当社)は、株式会社デイトナ・インターナショナル(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐々木 聡)のFREAK'S STOREと「FLAFFY × FREAK’S STORE DOG FES 2023 in "The Camp"」のイベントを10月28日29日に実施することをお知らせします。開催場所「"The Camp" FREAK’S STORE」(〒306-0053 茨城県古河市中田2268)で初となるイヌと行けるイベントを企画から出展まで共同開催します。







FREAK'S STOREで初のイヌと過ごせるイベント「FREAK’S STORE × FLAFFY DOG FES 2023 in "The Camp"」を共同開催





今回"The Camp"FREAK'S STOREで初となるイヌのイベントを企画から共同で実施します。イヌもヒトもWell-beingのひと時をコンセプトに「"The Camp" FREAK’S STORE」の空間を使い、 “体験”をメインとするコンテンツを用意しています。



▼開催日

2023年10月28日(土),2023年10月29日(日)

11:00-17:00

※DOG FESは17:00まで。FREAK’S STORE店内は19:00まで営業となります。



▼開催場所

「"The Camp" FREAK’S STORE」

〒306-0053 茨城県古河市中田2268(都内より車で約1時間強)



▼コンテンツ内容

・犬用品ブランド・キッチンカーなどの出展

・フォトブースなどの撮影スポットの設置

・わんちゃんと一緒に過ごせるエキシビションパーク

・犬ごはんのサンプル提供

・プロのカメラマンによる撮影

・イラストレーターによる似顔絵企画

・犬服リメイクサービス受注



※駐車場のご用意はございますが、数に限りがあるため、お待ちいただく可能性がございます。ご了承ください。



「&FREAK.」2日間限定、わんちゃんと過ごせるエキシビションパークを用意





“The Camp” FREAK’S STOREにあるコミュニティ型エキシビションパーク「&FREAK.(アンドフリーク)」の空間にあるエキシビジョンパークを活用し、2日間限定でわんちゃんと一緒にリモートワークや作業など、自由な時間を過ごすことができるコワーキングスペースを用意します。イベント当日は、普段とは違う非日常な空間をご提供します。また、エキシビションパークに入場する際には、ユニ・チャームのわんちゃん用のサンプルマナーウェアをプレゼントいたします。



<施設内イメージ>



(&FREAK.エキシビジョンパーク)



(&FREAK.コワーキング)



「&FREAK.」は一般的なサテライト・オフィスやテレワークとしての機能だけでなく、スタジオ、イベントスペース、エキシビジョンスペースなどを常設し、あらゆるアクティビティを通じて、好きなことを磨き、ローカルコミュニティでの新たな出会いとつながりがうまれる場を目指します。



「&FREAK.」Webサイト:https://www.daytona-park.com/andfreak/



『SNAFFY』のフォトスタジオでわんちゃんとの思い出作りを







『SNAFFY』とは、「家族との何気ない日常を特別な思い出に。」をコンセプトに、わんちゃんひとりひとりに合わせ、カスタマイズができる出張撮影サービスです。10月4日にリリースした出張撮影『SNAFFY』のフォトスタジオを当日限定でご用意します。(参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000093750.html)



イベント当日は、わんちゃんの自然な表情や楽しむ様子を『SNAFFY』のフォトスタジオでプロのカメラマンが撮影します。



・撮影時間:約30分間

・料金:6,600円(税込)

・撮影詳細:イベント会場内にて、スタジオ撮影となります。

・事前予約制:各日先着10組限定でのご案内となります。

・事前予約フォーム:https://x.gd/ztxb1

・『SNAFFY』のサイト:https://note.com/flaffy/n/n43be25157b9d

・『SNAFFY』のInstagram:https://www.instagram.com/snaffy.official/



※予約が満員になり次第、終了とさせていただきます。

※事前予約のお支払いは、前払いとなっております。

※上記添付画像は、撮影イメージの写真です。



「FREAK’S STORE × FLAFFY DOG FES 2023 in "The Camp"」参加ブランド・サービスについて







【マルシェ】※一部・随時追加予定

・「はごろもフーズ」

「大切な家族にずっと長生きしてほしいから」。はごろもフーズさんより、素材と天然水だけでつくった、ワンちゃんにやさしいご飯、『無一物(R)』をご提供いただきます。

公式サイト:https://www.hagoromofoods.co.jp/products/petcare/muichimotsu/dog.html

公式Instagram:https://www.instagram.com/hagoromofoods_official/



・「うちのかぞく」

”ともに、ながく” 愛犬愛猫の長生きと健康を少しでも支えられるように、そんな想いで始まった獣医師監修の動物愛玩用品ブランド「うちのかぞく」さんにご出展いただきます。獣医師監修のもと開発した無添加サプリ、「うちのサポートシリーズ」を展開いたします。

公式サイト:https://www.rakuten.co.jp/uchinokazoku/

公式Instagram:https://www.instagram.com/uchinokazoku_official/



・「CASBELLANDY」

現在オーダー半年以上待ちの、人気似顔絵屋さんに来場頂きます。

お気に入りのお写真をいただき、ポスター風なものからアクリル絵の具ペン画など、タイプの違うARTでうちの子の似顔絵を作成し、後日ご郵送いたします。

公式サイト:https://bunt1978.wixsite.com/kimiesworks

公式Instagram:https://www.instagram.com/casbellandy/?hl=ja



・「FLAFFY TAYLOR」

FLAFFY TAYLORとは、人間の服を愛犬の服にリメイクする『犬服のテーラー屋さん』です。

「思い出が詰まった大切な服を愛犬に引き継ぎたい」、「家族みんなでお揃いの服をきたい」など、様々な想いに寄り添いながら、プロのデザイナーとパタンナーが1点1点手作業で、リメイクしていきます。

公式サイト:https://flaffy.me/pages/about

公式Instagram:https://www.instagram.com/flaffy.taylor/



・「SNAFFY」

SNAFFYとは、ペット専用の撮影出張サービスです。大切な家族の一員であるペットと一緒に過ごす時間を大切にしてほしいという想いから、過ごしてきた自宅や公園、大好きな場所で撮影できるよう個人にあった形をカスタマイズできる出張撮影サービスを全国で展開しています。

イベント会場では、1日10組限定で「SNAFFY」の撮影会のご予約を承っております。ご予約はこちら(予約のリンク付ける)から

公式サイト:https://note.com/flaffy/n/n43be25157b9d

公式Instagram:https://www.instagram.com/snaffy.official/



・「あちゃなまる」

海外アニメのキャラクター風のタッチが人気のイラストレーター。

POPでかわいく描かれた愛犬のイラストは、SNSのアイコンや愛犬のオリジナルグッズ作成にもオススメです。

Instagram:https://www.instagram.com/akana_studio/

https://www.instagram.com/akana_studio/?img_index=1



・「ユニ・チャーム」

排泄マナーに配慮したイベント運営のため、ワンちゃん用の紙おむつ「マナーウェア 男の子用」「マナーウェア 女の子用」をご提供いただきます。「&FREAK.」コワーキングスペース内では、マナーウェア着用推奨を予定しています。

公式サイト:https://pet.unicharm.co.jp/manner-wear/

公式Instagram:https://www.instagram.com/mannerwear_official/



【フード】※一部・随時追加予定

・「Tesoro(肉屋が作るわんこご飯のお店)」

お肉屋さんが作るフードandトリーツのお店です。新鮮なお肉を使い、偏食や食が細いわんこの食を改善すると話題になっています!



・「Restaurant N」

人と人とをつなぎたい思いで、人が集まる場所を作りました。

そこには大切な一匹ももちろん一緒です。

素敵な空間で、素敵な時間を。

笑顔と愛犬が交差する場所。

それが私たちRestaurant Nです。



・「Cafe FUJINUMA」

Cafe FUJINUMAは2013年、栃木県小山市にオープンし、今年で10周年を迎えることが出来ました!

全国の焙煎大会で日本5位を獲得した実力に磨きをかけて、11年目も美味しい自家焙煎のコーヒーをご提供していきますので宜しくお願いします!



【コラボアイテムも販売】

また、FREAK’S STOREで展開しているSAUVENIRとのコラボレーションアイテムである「SAUNA ANIMAL」シリーズから当社とのコラボアイテムも販売します。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000093750.html)



イベント出店企業募集中





本イベントを開催するにあたり、出展企業様やサンプル配布・展示企業様を募集しています。出展のお申し込みや、サンプル配布などをご希望の方は、下記のお問い合わせフォームより、ご連絡ください。



<問い合わせフォーム>

URL:https://flaffy.me/pages/contact



"The Camp"FREAK'S STORE("ザ キャンプ"フリークス ストア)について







住所:〒306-0053 茨城県古河市中田2268

電話:0280-47-1186

営業時間:12:00-19:00

Instagram@thecamp_freaksstore



FREAK'S STOREについて







アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなどで自分たちが本当に思ういいものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者=フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方を提案するセレクトショップです。

WEBサイト:https://www.daytona-park.com/



株式会社デイトナ・インターナショナルについて





代表取締役:佐々木 聡

本社:東京都渋谷区東京都渋谷区神宮前3-25-15 3F

設立日:1990年4月(創業1986年10月)

WEBサイト:https://daytonajp.com/



FLAFFYについて





当社は、愛犬との暮らしメディア「FLAFFY.me」で築き上げたコミュニティやファンとの強い繋がりを通じて、「イヌとヒトの関係をフラットに」という理念のもと、さまざまな事業を展開していきます。



<協業事例>



ハロウィン限定の愛犬おやつギフトをGiftmallで限定販売

参考URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000093750.html



<イベント事例>

15,000人来場した「イヌもヒトもWell-beingなひと時を」をテーマにしたイベント

『FLAFFY Marche vol.2』



参考URL:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000093750.html

商品企画やコラボ商品の開発、イベントなど、幅広く企画から伴走します。



<当社の事業内容>

1. メディア事業|FLAFFY.me(12.4万フォロワーのInstagramメディア)

URL:https://www.instagram.com/flaffy.me/

2. 犬服リメイク事業|FLAFFY TAYLOR

URL:https://flaffy.me/pages/about

3. 犬服オリジナルブランド事業|Maison flaffy

URL:https://flaffy.me/pages/maison_flaffy

4. 犬イベント事業|FLAFFY marche

URL:https://flaffy.me/pages/marche



SNAFFYについて







毎日を過ごしていると、愛犬の写真は増え続けるけど、家族全員で一緒に撮影した写真が手元にない。スタジオで撮影したけど、愛犬のいつも通りの表情がなかなか出づらい。年を重ねていくとなかなか遠出がしづらくなり、わんちゃんに負担をかけさせたくない。など飼い主さまからの悩みのお声を聞いていました。

そんな悩みのお声を解決するために、ラブグラフと業務連携をし、わんちゃんひとりひとりに合わせ、カスタマイズができる出張撮影サービスを提供しています。



株式会社FLAFFYについて







FLAFFY(フラッフィー)とは、"イヌとヒトの関係をもっとフラットにしたい"そんな想いで生まれたブランドです。フォロワー13.4万人の愛犬との生活を豊かにする情報を配信するメディア「FLAFFY.me」や、人間の服を愛犬の服にリメイクするサービス「FLAFFY TAYLOR」など、「イヌとヒトの関係をフラットに」という理念のもと、さまざまな事業を展開しています。

※2023年10月6日時点のフォロワー数



FLAFFYという名前は、関係性における「FLAT」とふわふわを意味する「FLUFFY」のふたつの言葉をあわせてできました。



代表: 廣田 智沙

本社: 東京都渋谷区恵比寿西1丁目33番6号1F

設立日:2021年7月15日

WEBサイト:https://flaffy.me/



<SNS>

Instagram:https://www.instagram.com/flaffy.me/

Twitter:https://twitter.com/FLAFFY_me

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCpca-aeI9teYT2bT2BlVLEA



