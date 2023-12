[Animoca Brands]

Animoca Brands Corporation Limited(本社:中国・香港、共同創業者・チェアマン:Yat Siu)の戦略的子会社であるAnimoca Brands株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:岩瀬 大輔、以下”Animoca Brands Japan”)は、OnChain Studios(本社:米国、CEO: Will Weinraub)が手掛けるデジタルトイプラットフォーム「Cryptoys(読み:クリプトイズ)」の日本展開におけるマーケティング支援をApas Port株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐々木 大輔)と共に開始することをお知らせいたします。







Cryptoysはハイクオリティなデジタル商品によって、従来の「おもちゃの楽しみ方」を再定義するデジタルトイプラットフォームです。オリジナルIPである「Zoo-F-O Escape (TM)(読み:ズーエフオー エスケープ)」をはじめ、世界中で親しまれている「Star Wars (TM)」や「Mickey and Friends(TM)」「Masters of the Universe(TM)」といった有名作品のキャラクターをラインアップし、あらゆる世代のファンを魅了してきました。





それぞれのラインナップには、その作品の世界観からインスパイアされた3Dムービーが用意されており、プレゼントのラッピングを開けるときのようなドキドキ感を楽しむことができます。デジタルトイは実物のようなブリスターパックに格納されており、そのままで所有するかパックからトイを取り出すかを選ぶ事が可能です。また、パックから取り出されたデジタルトイは、それぞれがユニークなアクションを持っているためデジタルならではの楽しみ方がここでも体験できます。



Animoca Brands JapanとApas Portは、Cryptoysの日本国内パートナーとして、デジタルトイという新しい体験と魅力を伝えるための様々な活動を展開してまいります。



今後の情報は公式Xアカウントにて随時更新をしていきます。

https://twitter.com/cryptoys_jp





Will Weinraub [OnChain Studios] コメント

私たちは日本をはじめとしたこの地域全体からCryptoysに対する非常に大きな関心を見てきました。このパートナーシップを通じて、私たちはCryptoysのブランドを日本に拡大し、コレクターと直接繋がることに興奮しています。今後数ヶ月の間に多くの新しい活動を開始する予定で、それらを日本のコレクターに紹介することを楽しみにしています。



岩瀬 大輔 [ Animoca Brands Japan] コメント

AnimocaBrandsが今回、日本において広く親しまれているキャラクターのデジタルトイを通じて、Web3の魅力を伝えていける機会を、パートナーとともに創出できることを大変嬉しく思っています。引き続き最先端のWeb3のコンセプト・技術を活用するリーディングカンパニーとして、先駆的なユーザーだけでなく、この世界にまだ触れていない人々にも楽しさと喜びを広げられるよう貢献したいと考えています。



佐々木 大輔 [Apas Port] コメント

Web3に力強い支援を続けるAnimoca Brands株式会社と共に、Cryptoysのアジア展開をサポート出来ることを非常に嬉しく感じています。 私たちはWeb3に関わる技術や共創者が集うコミュニティを通して、世界に心響く瞬間を提供できると信じています。 岩瀬社長をはじめとするチームの皆様とCryptoysのデジタルトイが持つ魅力を浸透させ、アジア市場における遊びの未来を描くことを目指します。







ABOUT Animoca Brands Japan





Animoca Brands株式会社は、グローバルで注目を集める「Web3」企業 Animoca Brandsの戦略的子会社です。日本の知財やコンテンツ(IP)ホルダーの、「Web3」に関する世界展開を支援する目的で2021年10月に設立されました。

公式サイト: https://www.animocabrands.co.jp/

X(旧Twitter): https://twitter.com/Animocabrandskk/



ABOUT OnChain Studios





OnChain Studiosは、CEOのWill Weinraubが、自身の娘がおもちゃ集めに夢中になっている姿にインスパイアされ、CTOのEmilio Cueto、CXOのAlfonso Martinez、CCOのFreddy Oropeza、COOのJhonathan Torresとともに2018年に設立しました。世界中のあらゆる年齢層の次世代デジタルトイコレクターを魅了し、楽しませ、力を与えるという明確な使命を持つ新時代のトイカンパニーです。



ABOUT Cryptoys





Cryptoysは、玩具とエンターテインメントを融合させ、広大な世界を創造する画期的で新しいコレクタブルデジタルトイプラットフォームです。スター・ウォーズ、ミッキー・アンド・フレンズ、マスターズ・オブ・ザ・ユニバース、Zoo-F-O エスケープなど、様々なデジタルトイを販売しています。Flowブロックチェーンを用いて遊びの未来を再構築し、誰もが楽しく簡単にコレクションできるようにすることで、玩具業界に新たな時代を切り開きます。

公式サイト: https://cryptoys.com/

X(旧Twitter): https://twitter.com/Cryptoys/



ABOUT Apas Port





Apas Portはスマートコントラクトが織りなす新たな世界に感動をDEPLOYすることを目的に設立されたクリエイティブカンパニーです。

人の心を動かす厳選されたIPやストーリーを中心に据え、コミュニティというステージを活かしてWeb3を最高に楽しんでもらえるような演出プロデュースを行っています。

無機質になりがちなブロックチェーンの世界にApas Portは美意識と感動を届けるパスポートになることを目的に設立されました。

公式サイト: https://apasport.xyz/

X(旧Twitter): https://twitter.com/Apas_web3/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/09-14:40)