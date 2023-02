[b&w株式会社]

スキンケアブランド「ONE STONE TWO BIRDS」を手がけるb&w株式会社は、メイクはもちろん、毛穴の黒ずみ*1や、黒ずみ予備軍*2までも“どろっと溶かして落とす”新製品「オイルクレンジングバーム」2タイプを発売します。本製品は、バームの保湿力やとろける感触は生かしつつ、より手軽で衛生的に使えるよう開発した、 チューブタイプで提供いたします。

2023年2月20日(月)より公式通販サイト(https://bandw-online.com)にて、肌悩みに合わせて選べる「ホワイトプレミアム」「ブラック」の2種類で先行予約受付を開始します。







■消費者の生活に寄り添ったチューブタイプのクレンジングバーム!毛穴汚れをどろっと落とす「オイルクレンジングバーム」とは。



毛穴に着目したスキンケアブランド「ONE STONE TWO BIRDS」が発売する新商品「オイルクレンジングバーム」は、毛穴に潜む頑固な汚れをオイルで溶かしながら、微粒な火山泥*5がその汚れを吸着して落とすクレンジングです。美容オイルを配合したバームは伸びがよく、メイクと毛穴汚れを“どろっと落とす”テクスチャ。精油を配合した香りが、ルーティンになりがちなクレンジング習慣を癒やしの時間に変えてくれます。



さらに、チューブタイプにすることで「スパチュラ不要」「衛生的」「スマートでスタイリッシュなデザイン」といった、よりお客様の日常生活に寄り添った商品となりました。

ハリと透明感のある肌を目指す方には、クレイ*6とビタミンC誘導体*7、ナイアシンアミド*8を配合した「ホワイトプレミアム」タイプ。毛穴汚れをクリアにつるんとした肌を目指す方には、火山泥*5・炭*9・酵素*10を配合した「ブラック」タイプと、なりたい肌に合わせて2種類をご用意しました。



■20代・30代・40代女性約200名に聞いた!クレンジングバームに関するアンケート調査結果





「今のクレンジングバームに不満がある」と答えた人は約73%。

不満がある人のうち、過半数が、「スパチュラが面倒」「蓋を開けるのが面倒」「容器(ケース) 内に水が貯まる」といった使用時の手間、使い勝手の悪さを挙げた(49.8%)。ついで「毛穴汚れが落ちない」「メイク落ちが悪い」といった効果・洗浄力に関する不満が上がる。















<アンケート概要>

・期間:2022年7月

・対象者と回答者数: 対象200名のうち、172名回答(20~40代女性)

・集計方法:WEBリサーチ(サーベロイド)



■「オイルクレンジングバーム」の特徴とは

・オイルクレンジングバーム ホワイトプレミアム





・毛穴全方位ケア~火山泥*5×クレイ*6~

・クレンジングでエイジングケア*11!~ビタミンC誘導体*7×ナイアシンアミド*8

・シアバター配合*12!クレンジング後ももっちり肌

・フローラルナイトの香り/精油配合~ラベンダー、ローズマリー、イランイラン、ベルガモット~

・ブランド名:ONE STONE TWO BIRDS

・商品名 :オイルクレンジングバーム ホワイトプレミアム

・販売名 :オイルクレンジングバーム ホワイトプレミアム

・種別 :メイク落とし・マッサージ料

・内容量 :90g(約1.5か月分)

・販売価格:2,420円(税込)

・販売店 :全国のロフト、アットコスメストアなどバラエティショップ。

ウェルシア、マツモトキヨシなどのドラッグストア、公式通販サイト





・オイルクレンジングバーム ブラック







・頑固な黒ずみ*1ケア~火山泥*5×炭*9×酵素*10~

・シアバター配合*12!クレンジング後ももっちり肌

・ウッディナイトの香り/精油配合~ローズマリー、オレンジ 、ラベンダー~



・ブランド名:ONE STONE TWO BIRDS

・商品名 :オイルクレンジングバーム ブラック

・販売名 :オイルクレンジングバーム ブラック

・種別 :メイク落とし・マッサージ料

・内容量 :90g(約1.5か月分)

・販売価格:2,200円(税込)

・販売店 :全国のロフト、アットコスメストアなどバラエティショップ

ウェルシア、マツモトキヨシなどのドラッグストア、公式通販サイト





*1 汚れや古い角質による *2 黒ずみのもとになる汚れ *3 シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール(保湿成分) *4 イメージ *5 火山土(汚れの吸着) *6 カオリン、海シルト、モロッコ溶岩クレイ、ベントナイト*7 アスコルビルグルコシド(保湿成分)*8 保湿成分 *9 汚れの吸着 *10 パパイン(皮フコンディショニング成分)*11 年齢に応じたケア *12 シア脂(保湿成分) *13 古い角質による



■「ONE STONE TWO BIRDS」が提供する未来



本当にスペシャルケアは週一でいい? 手の届く価格で、“毎日”スペシャルケアが出来たら・・・。

スキンケアブランド「ONE STONE TWO BIRDS」は、忙しい毎日でも美をあきらめず、スマートにスペシャルな美容ケアを楽しみたい人のために、2021年立ち上げました。

看板商品「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料」は、洗顔、毛穴パック、導入美容と1本3役で毛穴汚れをクリアにします。肌にジェルをのせると“自然に発泡”し、発泡した泡が肌に密着。毛穴パックの機能で毛穴汚れを落とし、デイリーにスペシャルケアを叶えるNEWタイプの洗顔です。2022年9月にはくすみと乾燥に着目した「洗顔だけじゃない+パックもできる洗顔料 ホワイトプレミアム」、2022年11月には肌を引き締めハリ肌へ導く「オイルインローション」の予約を開始しました。

私たちは、1つのものから2つ、それ以上のものを手に入れることを目指し、賢く欲張るあなたを応援します。



■b&w株式会社



b&wは2020年から、美容化粧品・日用品・雑貨など生活に寄り添う商品の企画・プロデュース・販売を行っています。多様化する世の中で「誰もが喜ぶ物」を作ることは難しくなりました。物が溢れ、必要な製品はすでに存在し、いつでも買える環境が用意されています。しかし、物が溢れた分様々な情報が行き交い、選択肢も増え、本当に必要な物を選ぶハードルも上がりました。

わたしたちは、あるニーズにおいて熱狂的な「喜び」を生み出すことに価値があると考えます。一人ひとりのお客様の本質的なニーズを理解し、ブランド戦略を組み立て、本当に良いと感じていただける製品の企画・販売を行います。



■会社概要

会社名 :b&w株式会社(ビーアンドダブリュ)

代表取締役 :稲垣大輔

所在地 :

〒106-0032 東京都港区六本木3-1-30 ABビル3F

事業内容 :化粧品、日用雑貨等の企画/販売



