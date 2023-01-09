時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

2022-2023シーズン新加入選手のお知らせ

2022-2023シーズン新加入選手のお知らせ

［静岡ブルーレヴズ］




静岡ブルーレヴズ2022-2023シーズン新加入選手が決定しましたのでお知らせ致します。


八木澤　龍翔（やぎさわ　りゅうと）　RYUTO YAGISAWA
・ポジション：　LO
・生年月日：　2000年11月12日（22歳）
・身長 / 体重：　188cm / 110kg
・出身地：　栃木県
・在籍歴・出身校：　宇都宮RS➔流通経済大柏高校➔筑波大学


齋藤　良明慈縁（さいとう　らみんじえん）　SAITO LAMIN DIENG
・ポジション：　FL
・生年月日：　2000年7月26日（22歳)
・身長 / 体重：　186cm / 101kg
・出身地：　東京都
・在籍歴・出身校：　目黒学院高等学校➔東洋大学


家村　健太（いえむら　けんた）　KENTA IEMURA
・ポジション：　SO
・生年月日：　2001年2月8日（21歳）
・身長 / 体重：　176cm / 93kg
・出身地：　千葉県
・在籍歴・出身校：　八千代RFC➔ビッグブルーjr.➔流通経済大柏高校➔京都産業大学


伊藤　峻祐（いとう　しゅんすけ）　SHUNSUKE ITO
・ポジション：　CTB
・生年月日：　2000年5月2日（22歳）
・身長 / 体重：　178cm / 87kg
・出身地：　神奈川県
・在籍歴・出身校：　藤沢RS➔桐蔭学園高校➔東海大学


槇　瑛人（まき　えいと）　EITO MAKI
・ポジション：　WTB
・生年月日：　2000年10月18日（22歳）
・身長 / 体重：　176cm / 88kg
・出身地：　神奈川県・在籍歴・出身校：　田園RS➔國學院久我山高校➔早稲田大学

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/09-11:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

話題のニュース

時事ドットコム：時事通信社が運営するニュースサイト

PR TIMES

もっと見る

会員限定

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
12月号の特集は「内憂外患の米国」。
米国の中間選挙を総括し、同国が内外に課題に焦点を合わせる。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ