［静岡ブルーレヴズ］







静岡ブルーレヴズ2022-2023シーズン新加入選手が決定しましたのでお知らせ致します。





八木澤 龍翔（やぎさわ りゅうと） RYUTO YAGISAWA

・ポジション： LO

・生年月日： 2000年11月12日（22歳）

・身長 / 体重： 188cm / 110kg

・出身地： 栃木県

・在籍歴・出身校： 宇都宮RS➔流通経済大柏高校➔筑波大学





齋藤 良明慈縁（さいとう らみんじえん） SAITO LAMIN DIENG

・ポジション： FL

・生年月日： 2000年7月26日（22歳)

・身長 / 体重： 186cm / 101kg

・出身地： 東京都

・在籍歴・出身校： 目黒学院高等学校➔東洋大学





家村 健太（いえむら けんた） KENTA IEMURA

・ポジション： SO

・生年月日： 2001年2月8日（21歳）

・身長 / 体重： 176cm / 93kg

・出身地： 千葉県

・在籍歴・出身校： 八千代RFC➔ビッグブルーjr.➔流通経済大柏高校➔京都産業大学





伊藤 峻祐（いとう しゅんすけ） SHUNSUKE ITO

・ポジション： CTB

・生年月日： 2000年5月2日（22歳）

・身長 / 体重： 178cm / 87kg

・出身地： 神奈川県

・在籍歴・出身校： 藤沢RS➔桐蔭学園高校➔東海大学





槇 瑛人（まき えいと） EITO MAKI

・ポジション： WTB

・生年月日： 2000年10月18日（22歳）

・身長 / 体重： 176cm / 88kg

・出身地： 神奈川県・在籍歴・出身校： 田園RS➔國學院久我山高校➔早稲田大学



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