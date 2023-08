[株式会社アントラクト]





この度、細川雄太とCali Dewitt(カリ・デウィット)が手掛けるブランド「(C)SAINT Mxxxxxx」は、タレント・歌手・アーティストなどとして多彩な分野で活躍する木梨憲武との初のコラボレーションアイテムを8月26日(土)より発売いたします。(C)SAINT Mxxxxxxデザイナー細川雄太は、幼い頃から木梨氏の大ファンであり、公私ともに親交の深い両者による待望のコラボレーションが実現しました。

本コラボレーションでは、1986年から1997年まで放送されたバラエティ番組『とんねるずのみなさんのおかげです』内のコーナードラマ『仮面ノリダー』が題材となった(C)SAINT Mxxxxxxの代名詞でもある偉人スウェットが登場。幼い頃に同作を観て育ち、ファンである(C)SAINT Mxxxxxxのデザイナー細川雄太が、当時の仮面ノリダーを描き起こしデザインに落とし込みました。お馴染みの仮面ノリダーの肖像画の下には「NORI だー」のステンシルプリントが施され、キャッチ―な中にも(C)SAINT Mxxxxxxのアイデンティティが反映されております。

(C)SAINT MxxxxxxのVISUALをブランドデビューから撮り続けているフォトグラファーRK氏によって、木梨氏のアトリエで撮り下ろされたVISUALにもご注目ください。



また、同日に(C)SAINT Mxxxxxxから新作のロングスリーブTシャツやコットンパンツ、キャップが登場いたします。モノ造りにおいては(C)SAINT Mxxxxxxの基盤となるリアルなヴィンテージ感を追及し、縫製から加工、仕上げに至るまでデザイナーの拘りが詰まったアイテムを1st Collectionから変わらぬ姿勢で製作、常に新しい手法を開拓し、進化し続けています。



本アイテムは、全国の(C)SAINT Mxxxxxx正規取扱店舗にて発売。詳細は(C)SAINT Mxxxxxx Official Instagram及び取り扱い店舗の情報をご確認ください。



(C)SAINT Mxxxxxx × 木梨憲武









ITEM:KN_CRW SWT/NORIDA-

COLOR:GRAY

PRICE:¥50,600 (税込)

SIZE:S / M / L / XL



About 木梨憲武(Noritake Kinashi)



Official HP https://kinashinokaiin.com/

Official Instagram https://www.instagram.com/noritakekinashi_official/

1962年東京都生まれ。高校時代の同級生、石橋貴明と「とんねるず」を結成。NTV『お笑いスター誕生』で10週勝ち抜きグランプリを獲得。CX『オールナイトフジ』、KTV『ねるとん紅鯨団』、CX『とんねるずのみなさんのおかげです』『とんねるずのみなさんのおかげでした』等、数々のバラエティー番組を担当。

歌手としても「情けねぇ」で日本歌謡大賞を受賞(91年)するほか、続くシングル「ガラガラヘビがやってくる」でミリオンセールスを果たす、その後「一番偉い人へ」「がじゃいも」と3作連続でオリコンセールス1位を獲得。NHK『紅白歌合戦』には3つの名義で4度出場している。そのほか俳優、司会者など多岐にわたり活躍しており、画家としても自身でアトリエを持ち精力的に活動している。これまでに国内では9度の個展を開催。(のべ35会場122万人動員)アメリカ・ニューヨーク及びイギリス・ロンドンでの海外個展でも成功を収める。

(C)SAINT Mxxxxxx







ITEM:LS TEE/BURN OF EARTH

COLOR:BLACK

PRICE:¥33,000 (税込)

SIZE:S / M / L / XL / XXL / XXXL



ITEM:LS TEE/THE MUTANTS

COLOR:BLACK

PRICE:¥35,200 (税込)

SIZE:S / M / L / XL / XXL / XXXL



ITEM:LS TEE/S>N>T

COLOR:BLACK

PRICE:¥31,900 (税込)

SIZE:S / M / L / XL / XXL / XXXL



ITEM:LS TEE/DREAM WAR

COLOR:BLACK

PRICE:¥33,000 (税込)

SIZE:S / M / L / XL / XXL / XXXL



ITEM:WIDE PNT/WIDE PANTS

COLOR:BEIGE / BLACK

PRICE:¥36,300 (税込)

SIZE:S / M / L / XL



ITEM:CAP/DEVIL

COLOR:BLACK

PRICE:¥17,600 (税込)

SIZE:F



About (C)SAINT Mxxxxxx

Official Instagram https://www.instagram.com/saint_mx6_official/

2013年にスタートして以来、数多くのファンを魅了し続けカリスマ的な人気を誇る日本のブランド「READYMADE(レディメイド)」のデザイナー細川雄太氏と、ロサンゼルスを拠点にマルチビジュアルアーティストとして活動中のCali Dewitt(カリ・デウィット)が手掛ける新たなコンセプトのブランド。リアルなヴィンテージを追及したモノ作りや、手作業によるペイント手法を使用したTシャツやスウェットなどを発表。2020年1月、フランス・パリにて開催されたSHOWROOMで発表し、2020年秋より日本国内外での展開をしている。



About 細川雄太

1982年生まれ、大阪府出身。2013年に「READYMADE(レディメイド)」のバッグを発表。そのバッグが米ロサンゼルスのセレクトショップ、マックスフィールドで発売されたことをきっかけにアメリカで知名度を上げた。A BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R)) や、Fear of God(フィア・オブ・ゴッド)、OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH(オフホワイト c/o ヴァージル アブロー)といった数々のコラボレーションを実現。また、Travis Scott(トラビス・スコット)の衣装製作やアルバムジャケットデザインも手掛けるなど、活動は多岐にわたる。近年では、服飾だけにとどまらず、ファニチャーやアートの分野にも進出し反響を呼んでいる。2021年にはKaikai Kiki Galleryにて、初の個展を開催した。



About Cali Dewitt(カリ・デウィット)

Official Instagram https://www.instagram.com/caramelbobby/

1973年カナダ生まれ。ロサンゼルスで育ち、現在拠点にマルチはL.Aを拠点とし、フォトグラファー・グラフィックデザイナー・ファッションデザイナー・レコードレーベル主宰など様々な顔を持つ。カニエ・ウェストのツアーグッズのデザインを手掛けたことはあまりにも有名である。国際的にアートを展開し、近年ではREADYMADE、カニエ・ウェスト、Neighborhood、ヴァージル・アブローなどのファッションブランドとのコラボレーションを精力的に行っている。2020年8月には東京・GALLERY COMMONにて3年ぶりに個展を開催。



About RK

Official Instagram https://www.instagram.com/rkrkrk/

グラフィックデザイン会社に勤務する傍ら、2013年よりiPhoneのみを使用した撮影とエディットを開始。フォトグラファー・グラフィックデザイン・DJなどマルチに活躍するRKは、ランニングクルー『AFE TOKYO』の専属iPhone Photographerとして一躍注目を集める存在となる。2017年にはApple銀座にてイベントを開催。グラフィックデザイナーやDJとして活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進み、2018年4月よりフリーランスに転身。一眼レフに切り替え、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の代表作を生み出した。また、Instagram公式アカウントでも富士吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も約77万人。現在注目されている日本人アーティストのひとりである。村上隆やKAWSを始め、TYGA、Naomiなど数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な色彩で切り撮るRKの作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられている。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精力的に活動中。



