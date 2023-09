[御堂筋税理士法人]

【4W college in 咲洲プレ万博】大阪・関西万博のテーマであるSDGs。「みんなで考える未来社会」において、SDGs5番・8番を推進し、大阪・関西万博を盛り上げます。



御堂筋税理士法人(本社・大阪)は、9月9日(土)開催の「4WCollege(フォーダブカレッジ)」が「咲洲プレ万博公式プログラム」に決定したことをお知らせいたします。

この協力により、本イベントは御堂筋税理士法人と咲洲プレ万博実行委員会(構成:アジア太平洋トレードセンター株式会社、公益財団法人大阪産業局ほか)による共催で行われます。







女性の再就職が難しい現実を変えたい!と、女性の就労支援を目的とした「4WCollege(フォーダブカレッジ)」は2021年よりスタートし、今年3年目となります。

2021年から2025年の日本国際博覧会(以下、大阪・関西万博)まで開催しています。



【4W college in 咲洲プレ万博】は、9月9日(土)

リスキリングを通して、女性が働き続けるためのスキルとマインドを醸成するプロジェクト(無料開催)。

初回講座では、サスティナブル・ワーク(持続的に働く秘訣)を学び、咲洲プレ万博視察を行います。



■咲洲プレ万博とは(「咲洲プレ万博」公式サイトより)

咲洲プレ万博は、「大阪・関西万博へ向けた機運醸成」「出展企業や参加企業の支援」「万博を契機とした新しい時代に向けたビジネス支援」を目的に実施する、官民連携によるプログラムです。年間を通じてテクノロジーやSDGsに関連した展示・商談会や体験イベント、セミナーなどを開催します。 また、地域全体で実証実験の受け入れを行い、未来社会につながる新しい製品・サービスの共創を支援します。



■共催プログラムの詳細

https://sakishima-pj.jp/event/20230630_355/



開催背景





このプログラムの開催背景には、日本を支える中小企業の割合が99.7%(2021年現在)と高く、また新卒採用において早期退職が多いという問題を抱えています。この問題の解決において、女性のキャリアを活用し、労働移動を促進することが非常に重要です。一方で、非正規雇用の女性やフリーランス、専業主婦など、潜在的なキャリアがあるにもかかわらず、リスキリングの機会が限られている女性も多く存在します。

4Wカレッジは、女性が持続的に働ける環境を整え、中小企業における優秀な女性の活躍を促進し、関西圏の社会課題の解決に貢献することを目指しています。



官民連携 4Wカレッジの概要









はじめた理由





*女性就業率 関西圏25~44歳の女性就業率は低水準(ワースト5に1府2県)

*Ⅼ字カーブ 女性正規雇用率の低下、非正規採用の増加

*ペイギャップ(男女間賃金格差) 2020年4月女性の雇用喪失が約2倍



関西圏における女性就労率の低さは全国ワースト5に1府2県に大阪府、兵庫県、奈良県があり、Ⅼ字カーブにみられる女性の非正規雇用が多い現状や賃金格差の解消という大きな社会課題を解決する必要があると考えます。



<SDGsへの取り組み> かなえたい未来





一度キャリアを離れても、また戻れる関西へ。

4Wカレッジは、女性が持続的に働ける環境を整え、中小企業における優秀な女性の活躍を促進し、関西圏の社会課題の解決に貢献することを目指しています。

2025年大阪・関西万博の目標である持続可能な開発目標(SDGs)達成に向け、4Wカレッジは関西圏の30代から50代の女性を対象に、スキルとマインドの醸成を通じてキャリアの再構築を支援します。これにより、「No.5 ジェンダー平等を実現しよう」と「No.8 働きがいも経済成長も」のSDGsの目標に貢献し、大阪・関西万博を盛り上げます。



カレッジ詳細





テーマ「自分の理想のキャリアをあきらめない!」

【第1回目】

~自分の強みを見直し、私らしいかっこいい働き方をみつけよう~

●学び サスティナブルワークスタイル持続可能に働く秘訣

●視察 咲州プレ万博会場視察



ーーーーーーーーーー

《日時》2023年9月9日 10時~13時

《会場》御堂筋税理士オフィス 大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビル(odona)4F

《日時》2023年9月9日 13時~15時半

《会場》ATC 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10

《主催》御堂筋税理士法人

《後援》大阪市・大阪府・兵庫県・奈良県・読売新聞大阪本社

《共催》咲洲プレ万博実行委員会

ーーーーーーーーーー

【2023年度全体スケジュール】



4WCollegeの「4W」とは





1863年リンカーンの「ゲティスバーグ演説」の言葉から引用した「4WCollege(フォーダブカレッジ)」の“4W”

ーーーーーー

Of the Women、

By the Women、

For the Women、

With the society

ーーーーーーー

女性の働く環境や道筋づくりを関西からアクションしていこうという理念に基づき、女性が働くことの民主化をイメージしたいとネーミングされました。

女性たちの、女性たちによる、女性の為の社会を実現していきたい!と、活動しています。



会社概要







<会社名> 御堂筋税理士法人

<代表者> 代表社員/税理士 才木 正之

<住 所> 〒541-0042 大阪市中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビル(odona)4F

<H P> https://www.management-facilitation.com/

<SDGSの取組み> https://www.management-facilitation.com/thoughts/sdgs/



