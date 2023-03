[ヴァレンティノ ビューティ]

2023年3月15日(水)キャンペーンスタート



ヴァレンティノ ビューティ メイクアップアイテムの日本上陸1周年を

セレブレイトする特別なアニバーサリーキャンペーンがスタート

あなたらしさを称え、楽しんで















常識にとらわれることなく、自由に生きることを愛する人のために、メイクを通した独創的な表現、新たな可能性、そして喜びある世界へと導くために生まれたヴァレンティノ ビューティは、2023年3月、メイクアップアイテムの日本上陸1周年を迎えます。

ファッションの世界観をそのままに、クチュールメゾンならではの、大胆で表現力にあふれたメイクアップ&フレグランス製品で人々のクリエイティビティをを刺激し続けています。



この特別な時をセレブレイトするために、数量限定品や新色、限定デザインのギフトBOXを使用したラッピングサービスなどをご用意しました。

さらに、ご購入金額に応じて、オリジナルグッズをはじめとした購入特典もご用意しております。



クチュールメゾンならではの大胆で表現力にあふれたメイクアップ&フレグランス製品を通じ

あなたらしさを称え、楽しんで



ヴァレンティノ ビューティのアニバーサリーイヤーを一緒にお祝いしてください!







製品概要





数量限定

『GO クラッチ ヌードエディション 01 & ミニロッソマット 219A』 27,500円(税込)

*セットのみのお取扱いとなります。レフィルの販売はありません。













2023年1月に数量限定で発売し大人気で完売した『GO クラッチ&ミニロッソ』が、ミニロッソのカラーを変え*、数量限定で再入荷。独自のライト ラスティング™テクノロジーを採用したしっとりクリーミー、微細なフェイスパウダーは、透明感があり自然な血色を感じさせる01 ライト、ミニロッソは軽い付け心地、長時間続くベルベットのようなしなやかなマット 219Aのセットです。トーンオントーンの限定パッケージに包まれたカラーパレットは、あらゆる人の肌を温かみのあるカラーに導きます。



*「GO クラッチヌードエディション&ミニロッソ」のセットのミニロッソは1月に販売したものとは異なるカラーとなります。





NEW

ロッソ ヴァレンティノ マット 新3色(77A /117R/138A)

ロッソ ヴァレンティノ サテン 新2色(113R/142A ) 各 6,160円(税込)

ロッソ ヴァレンティノ マット レフィル 新3色(77A /117R/138A)

ロッソ ヴァレンティノ サテン レフィル 新2色(113R/142A ) 各4,400円(税込)



ステレオタイプではない、ヴァレンティノ ビューティのヌードカラーが定番に。

1月に数量限定発売したヌードエディションがカタログ入り。ロッソ(レッド)カラーの中に相反する形で存在するヌードは、レッドカラーの影となることで、よりいっそうポテンシャルが引き出されます。あなた自身も気づかなかった、新しいあなたと出会えます。



ロッソヴァレンティノマット

軽い付け心地、長時間続くソフトベルベットマット。

ひと塗りで印象的な口元へ。ベルベットのようなしなやかなマット。















ロッソ ヴァレンティノ サテン

軽い付け心地、長時間続くルミナスなサテン

ひと塗りで印象的な口元へ 。みずみずしく艶やかなサテンのような仕上がり。









*一部新色品番につきましては、製品調達に遅れが出ているため、発売時に品薄となる可能性がございます。







スペシャルオファー









期間中にロッソヴァレンティノ、ロッソヴァレンティノ レフィル、ミニロッソのいずれか1点以上をお買い上げのお客様にリップ1点と、レフィル2点がセットできる専用リップケースをプレゼントいたします。





(表参道ストア/公式オンラインブティック/渋谷スクランブルスクエアPOP UP STOREにてお渡し予定)



サイズ横12.5cmx縦9cmx奥行4cm

*ご購入特典及びギフトサービスは、数量限定のため、予定数量に達し次第終了となります。

*各種サービスは店舗状況によって変更となる場合がございます。







ART OF GIFTING



1周年を記念して、イチョウとバラにブランドアイコンであるスタッズのモチーフをあしらった、

特別なギフトラッピングをご用意しました。

大切な方へのプレゼントや、自分へのご褒美に、ヴァレンティノビューティのギフトラッピングをご利用ください。





イタリア人アーティスト、アンドレア・タレラによる

イチョウの葉とバラがスタッズの提灯にクラッシュする構図を想像し、伝統とヴァレンティノのレガシーを新解釈した特別なギフトデザインとなっています。

アンドレアのデザインが施されたスリーブを、定番のレッド

ボックスにセットしたエクスクルーシブなボックスです。





※表参道ストア/公式オンラインブティック/渋谷スクランブルスクエアPOP UP STORE /

公式LINEギフトにて実施予定。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。







キャンペーン期間限定特典



SERVICE 1

ヴァレンティノビューティ製品を1つ以上ご購入の方に「オリジナルスタッズブレスレット」をプレゼントいたします。

します。

(表参道ストア/公式オンラインブティック/渋谷スクランブルスクエアPOP UP STOREにてお渡し予定)





SERVICE 2

ヴァレンティノビューティの日本上陸1周年を記念して、14,300円(税込)以上ご購入の方に、オリジナルミラーカードホルダーをプレゼントします。

ラーカードホルダーをプレゼントします。

22,000円(税込)以上ご購入の方には、さらにボーンインローマイエロードリームオードパルファン

(6mL/試供品)及び、ロッソヴァレンティノサテン100R (1g/試供品)をプレゼントいたします。











*ご購入特典及びギフトサービスは、数量限定のため、予定数量に達し次第終了となります。

*各種サービスは店舗状況によって変更となる場合がございます。







ヴァレンティノ ビューティについて



メゾン ヴァレンティノは、1960年にローマにて、ヴァレンティノ・ガラヴァーニによって設立されました。1999年からヴァレンティノ・ガラヴァーニに師事していたピエールパオロ・ピッチョーリは、2016年にメゾンのクリエイティブ ディレクターに就任。伝統や創設者の創造性を守りながら、実験的な手法を随所に取り入れ、クチュールメゾンの遺産に新しい現代的な解釈を加えます。

クチュールブランドとして生まれたヴァレンティノでは、独自性と新しさ、美しさの追求がメゾンの核となっています。 伝統を引き継ぎながらも、息を呑むようなモダンなコレクションを生み出すために、ピエールパオロ・ピッチョーリは、遊び心のあるロマンティズム、前例のない大胆さ、そして常に解釈の自由をもってランウェイの美の限界を押し広げます。

ヴァレンティノ ビューティは、クリエイティブで規格外な世界への扉を開きます。ヴァレンティノ ビューティでは、ピエールパオロ・ピッチョーリとのコラボレーションにより、新しい夢が現実となるような、一人一人の可能性をひろげる、オープンな遊び場としての美をご提案します。印象的な色・シェード・トーンを使って個性を自由に表現し、一人一人の違いを称えます。ヴァレンティノ ビューティは、「カラー・クール・クチュール」の3つの要素を通じて、常識や固定観念にとらわれることのなく、自らが自由に生き、多様性を称える独創的な表現への扉を開きます。どの瞬間・ムードにも色があるのです。

日本では2021年11月にフレグランス「ヴォ―チェ ヴィヴァ」の発売と同時に展開をスタート。2022年3月18日に、ヴァレンティノ ビューティ 表参道ストア、ヴァレンティノ ビューティ公式オンラインブティック(https://valentino-beauty.jp)をオープンし、メイクアップも展開しています。







お客様のお問い合わせ先



ヴァレンティノ ビューティ

TEL: 0120-323-220

受付時間:月~金 10:00~12:00, 13:00~17:00 ※土・日・祝・年末年始休

〒163-1030 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー



