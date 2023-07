[株式会社ムーンラビット]

株式会社ムーンラビットはPC向けMMORPG「幻想神域 -Another Fate-」において、冒険のパートナーである幻神として「仁徳の姫君・劉備」が登場したことをお知らせします。さらに、豪華な特典アイテムが盛りだくさんの夏休み特別イベント「ナディアの夏休み2023」を開催したほか、高難度の新ダンジョン「霊界ノ門」を実装しました。







【幻想神域 公式サイトURL】

https://genshin.moonrabi.jp/lp3/



■新登場の幻神「仁徳の姫君・劉備」と冒険の旅に出よう!



冒険のパートナーである幻神として、誰よりも平和な世界を望む「仁徳の姫君・劉備」が新登場しました。劉備はスキルを使用して、敵をスキル使用不能状態にするほか、敵の攻撃力を減少させることができます。さらに、スキルを強化すると、敵の受けるダメージを増加させる効果が追加されます。努力家で勤勉な劉備を連れて、冒険へ旅立ちましょう!



◆新登場幻神

仁徳の姫君・劉備

◇属性:火

◇スキル:炎天投桃、桃炎の蜃気楼、桃炎決起

◇守護タイプ:火属性特攻・会心ダメージ増加



「いつの日か、祈るだけでは無いわたしになりたいのです」



●期間限定で「【劉備PU】幻神BOX」がGモールに登場!

劉備の登場を記念した幻神BOXをGモールで販売します。ピックアップ対象を含む様々な幻神の「起源の鍵」「鍵の欠片」のほか、エンブレムやスキルアップストーンといった幻神の強化に役立つアイテムを獲得できます。



●特典アイテムがもらえる「劉備登場記念キャンペーン」開催!

対象期間中に「【劉備PU】幻神BOX」を購入した数に応じて、特典アイテムをプレゼントします。



【条件と特典紹介】









【劉備PU&登場記念キャンペーン 開催期間】

2023年7月19日(水)定期メンテナンス後から

2023年8月2日(水)定期メンテナンス開始まで



【幻神・Gモール紹介ページURL】

https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=11404&mode=2&news_type=6



■夏休み特別イベント「ナディアの夏休み2023」開幕!



この夏を盛り上げる期間限定イベント「ナディアの夏休み2023」を開催しました。超豪華な特典アイテム獲得のチャンス!夏休みはぜひ幻想神域をお楽しみください!



●世界ボス「神々の使者・ヘルメス」「幻想百物語・葵」降臨!

トワイライトの森に「神々の使者・ヘルメス」が、アイゼンベルクに「幻想百物語・葵」が世界ボスとして降臨します。見事討伐できればヘルメスと葵を仲間にするために必要な起源の鍵や、スキルを大幅に強化できるラピスが入った「魔王ラピス宝箱」などが獲得できます。





●貴重なアイテムがもらえるログインボーナスイベントを開催!

対象期間中は1日につき1回、ログインボーナスとして専用のアイテム交換券がもらえます。交換券を集めると、キャラクターの強化用アイテムや強力なNPCパートナーをはじめとした様々なアイテムと交換できます。



●緊急!ナディアタートルを捕獲せよ!

聖都ナディアに、「ナディアタートル」が大量発生しています。NPC「バチロウ」から特殊な餌を受け取り、ナディアタートルを釣りあげましょう。見事釣りあげると、水着幻神の起源の鍵や、橙品質家具などの豪華アイテムを獲得できます。



●盛りだくさんのイベントに参加して夏休みを楽しもう!

その他にも、全プレイヤーが参加可能な世界イベントなど多数のイベントを開催中!この機会にぜひ本作をお楽しみください!



【イベント開催期間】

2023年7月19日(水)定期メンテナンス後から

2023年8月30日(水)定期メンテナンス開始まで



【イベント紹介ページURL】

https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=11387&mode=2&news_type=4



■新ダンジョン「霊界ノ門(1人用)」を実装!



新たな高難度ダンジョンとして「霊界ノ門(1人用)」を実装しました。覚醒レベル10に到達すると挑戦が可能となる本ダンジョンをクリアできれば、橙品質の乗り物や覚醒レベル5、15で使用できる金品質アクセサリー装備の獲得に挑戦できます。



【アップデート紹介ページURL】

https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=11400&mode=2&news_type=3



■アバター「猫又アバター」「水菓・あじさい」が新登場!



レアアイテムの獲得に挑戦できる虹色ルーレットに、幻神・猫又を模した衣装アバター「猫又アバター」と「水菓・あじさい」が新登場しました。さらに、NPCパートナー「<悪魔の娘>ダフネア」や「<聖剣の守護者>スバルス」などがラインナップしています。





【ルーレット開催期間】

2023年7月19日(水)定期メンテナンス後から

2023年7月26日(水)17:59まで



【ルーレット紹介ページURL】

https://genshin.moonrabi.jp/notice/index.php?news_id=11403&mode=2&news_type=6



▼幻想神域公式サイト

https://genshin.moonrabi.jp/



【タイトル概要】

タイトル:幻想神域 -Another Fate-

ジャンル:アニメチックファンタジーMMORPG

開発会社:X-LEGEND Entertainment Corp.

価格:基本プレイ無料(アイテム販売制)

コピーライト:

(C) 2020 - 2023 MoonRabbit Corporation.

(C) 2020 - 2023 X-LEGEND Entertainment Corp. All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/19-21:16)