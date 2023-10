[ワークキャピタル株式会社]

台湾の注目スマートヘルスケア企業11社が来日出展



台湾貿易センターは、11月9日から11日までの3日間、東京新宿にて大型展示会イベントとなる台湾エキスポを開催します。

台湾エキスポは台湾の文化、食、ビジネス、テクノロジーなど台湾の多様性ある産業を発信・紹介を行う台湾関連の最大級のイベントで、過去世界7カ国合計18回行われており、昨年は米国にて開催されました。

そうしたなかで今回は成熟市場拡大戦略の一環として日本で初めての開催が決定し、台湾企業とのビジネス・各種組織との交流を望む多くの方々が来場します。

そうしたなかで、特別に会場内にパビリオンを設置し、台湾政府が注力するスマートヘルスケアの領域における注目企業11社の製品展示を行います。









日程・会場





日程: 2023年11月9日(木) ~ 11月11日(土) 10:00-18:00 ※最終日のみ17:00まで

会場:新宿住友ビル 三角広場(東京都新宿区西新宿2-6−1)

費用:参加無料

詳細・お申し込み:https://www.taiwan-smart-healthcare.com/



台湾エキスポ会場内「スマートヘルスケア・パビリオン」





台湾エキスポ会場内にて、台湾を代表するスマートヘルスケア・スタートアップ10社に加え、先進的な医療を実現する医療機関1社、合計11社のスマートヘルスケア製品・サービスを、特別パビリオンにて展示します。

当日は各企業の担当者も台湾から来日し、来場される日本の企業担当者の方々へ個別の製品紹介、商談を実施します。

今年9月にはシリーズBラウンドにて1,200万米ドル(約18億円)の調達を完了したQT Medical社など、数多くの注目台湾スタートアップが出展する注目展示となっています。





スマートヘルスケアとは





スマートヘルスケアは、AIやIoT、AR・VR、そして5Gなどの最新技術を活用した、新たなヘルスケアサービスを指します。

現在、最新のテクノロジーを融合し、医療や介護のあり方を変えるような新たなサービスが続々と生まれています。

さらにスマートヘルスケアに関連した製品の市場規模はこれから先の10年間で、年率9.3%の成長率で拡大を続けると想定されています。





台湾が注力するスマートヘルスケア





台湾政府はアジア・シリコンバレー計画と呼ぶ産業育成を開始し、官民一体となったスタートアップ支援に近年注力してきました。

現在ではスタートアップ企業を支援する公的な組織やインキュベーション施設などが90ヶ所以上存在し、投資も台湾内のみならず世界からも集まるなど、スタートアップが大きく育つ環境が作られてきました。

そうしたなかで、台湾としての強みをもつ半導体を含むICT産業と医療とを連携させることにより、革新的で付加価値の高いスマートヘルスケアサービスの実現を推進しています。









出展企業紹介





注目を集める台湾のスマートヘルスケア企業11社(うち1社は医療機関)が出展・参加します。



[1] Alpha Intelligence Manifolds,Inc. (采風智匯股份有限公司)

展示製品:慢性骨系統疾患(変形性関節症、骨粗鬆症)、慢性心疾患(心エコーの駆出率、歪み)の自動精密診断及び予後観察の機能を持つ心エコー画像AI支援診断システム他。



[2] Humetrics Inc. (維思感創股份有限公司)

展示製品:iCue

iCueをマットレスの下に敷くだけで、家族と機関(病院やヘルスセンター)を繋げ、効率良い介護環境を提供します。



[3] Wings Medical Co., Ltd. (奇翼醫電股份有限公司)

展示製品:BEATINFO ECGセンサー

心電図信号を駆使して血糖値を推定するアルゴリズムにより、糖尿病患者が血糖値を管理する際に役立ちます。



[4] QT Medical. Inc. (宇心生醫股份有限公司)

展示製品:PCA 500 12 Lead ECG System

PCA 500は心電図検査を簡素化および合理化する世界で最もコンパクトな心電図レコーダーです。



[5] Mikotek Information Inc. (永磐科技股份有限公司)

展示製品:MIiko点滴監視システム

重量単位センサーと点滴重量監視装置技術を駆使したシステム。



[6] DAXIN Biotechnology Co., Ltd. (大心生物科技股份有限公司)

展示商品:大人用スマートおむつ

排泄処理のトータルソリューションを専門とする革新的企業として大人用スマートおむつを開発。



[7] Super Genius AITek (傑精靈資訊科技股份有限公司)

展示製品:非接触生体計測遠隔医療システム

AI動態顔認識による生体情報即時測定システムを開発。



[8] BROADSIMS Inc. (博鑫醫電股份有限公司)

展示製品:ProductsTeleTouch

世界初、外部のアプリで生理学的なデータが取り込める5G−VSPを開発。



[9] V5med Inc. (倍智醫電股份有限公司)

展示製品:V5 肺画像検出ソフトウェア

医師が定期的な検査時に両肺CTシリーズ画像の結節を識別して目印をつけることで、より正確な結果を表示することが可能。



[10] Lee Women's Hospital (茂盛醫院)

展示:四世代体外受精

AI胚子選別技術、胚子冷凍解凍技術、台湾最大の卵子バンクを保有。



[11] Somnics, inc. (萊鎂醫療器材股份有限公司)

展示製品:iNAP 睡眠療法システム

iNAPの断続的陰圧が、気道を開いた状態に保ち無呼吸を効果的に解消します。









台湾エキスポ『スマートヘルスケア パビリオン』詳細・お申し込み





https://www.taiwan-smart-healthcare.com/

※当社ワークキャピタル株式会社が本イベントの委託を受け、一部運営・告知を行っております。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/28-21:40)