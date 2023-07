[Xactly]

HubSpot Diamond Partnerの株式会社100とXactly株式会社がパートナーシップを締結



インテリジェント レベニュー ソリューションのリーディングカンパニーであるXactly(エグザクトリー)の日本法人であるXactly株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:福眞 総一郎、以下:Xactly)は、株式会社100(本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村 慶、以下:100)とパートナーシップを締結し、100が提供する連携コネクターにより、「Hubspot」と「Xactly Forecasting」が連携し、フォーキャスト業務の非効率を排除し、HubSpotユーザーに対して営業成果の最大化、営業生産性向上の支援が可能になります。今回のパートナーシップにより、100は、HubspotユーザーがXactly Forecastingを導入する際にHubSpot CRMの連携設定を含む導入サポートのコンサルティングサービスを提供開始します。







Xactly ForecastingとHubSpotを連携するメリット

「Xactly Forecasting」は、精度の高いフォーキャストの算出とそれに関するマネジメントフレームワークを提供するSaaSのプラットフォームです。SFA/CRMツールとリアルタイムに連携し、フォーキャスト業務の効率化を実現します。

「HubSpot」は、企業の成長を支援するクラウド型のCRM(顧客関係管理)プラットフォームで、マーケティング、営業、カスタマーサービス、オペレーション、ウェブサイト管理のツールを備えています。顧客情報の一元管理に最大の価値があります。

「Xactly Forecasting」と「HubSpot」を連携することで、次のような課題を持つHubSpotユーザーに解決策を提供します。

案件のレビューに時間と手間がかかり、フォーキャストの管理が煩雑になっている



売上予測が属人的、ブラックボックスになっている



商談の遷移の見える化など、より高度な商談の分析をしたい



営業担当へのセルフコーチングを実施したい





日々の営業活動記録(金額、受注日、フェーズなどの商談データ)をHubSpotで入力し、パイプライン管理をしている企業は、Xactly Forecastingとの連携により営業成果の最大化を実現できます。HubSpot Sales Hubだけでは把握が難しい、商談の健全性や受注スコアなどのインサイトを得ることができます。



Xactly Forecastingの導入により、商談件数19%増加、商談金額58%増加、商談サイクル59%という、収益の増加及び生産性の向上が実現可能となります。





■Xactly Forecasting (エグザクトリーフォーキャスティング)について

SFA/CRM と連携してフォーキャストとパイプライン分析/管理の自動化を行う専用ソリューションです。データを自動取得して精度の高いフォーキャストを算出する機能や、AI/ML を活用して成約の可能性が高い商談を導き出す機能、パイプライン分析に基づき営業担当者へのコーチングしていく機能、過去データ含めた各種データをあらゆる角度から瞬時に表示するダッシュボード機能などを備えています。

https://xactly.co.jp/lp/forecasting/



■Xactly (エグザクトリー)について

Xactly は、世界中の何千社もの企業や何百万人もの営業担当者が売上目標を達成するのを支援してきました。リーダーは、Xactly のインテリジェント レベニュー プラットフォームを使用して、長期成長に向けたレベニューストリーム(収益源)を生み出しています。このプラットフォームは、営業担当者の行動と経営陣の決めた戦略を一致させて、予測可能性、適応力、収益性に優れたビジネスを創出する唯一のソリューションで

す。Xactly とインテリジェントな売上の最新の課題とトレンドの詳細については、こちらをご覧ください。

https://www.xactly.co.jp



■株式会社100(ハンドレッド)について

株式会社100は、「半歩先をてらす」をミッションに、HubSpotを活用したRevOps(レベニューオペレーション)のソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業のビジネス成長をリードしています。HubSpotの5つのHub(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub 、Operations Hub、CMS Hub)のすべてに精通し、顧客の課題やニーズに応じて、マーケティング・セールスの全体戦略やKPI設計、SalesforceとHubSpotのデータ連携・移行、HubSpotと外部サービスとのAPI連携開発、Webサイト制作、オリジナルHubSpot連携アプリケーションの提供など、さまざまなサービスを担当者目線で丁寧にご支援いたします。

2018年に創業し、2019年6月より、HubSpotの専門家・エキスパート集団として活動を開始。2020年に、日本企業で唯一の「Rookie of the Year(APAC)」を受賞、国内パートナーランク最上位のHubSpot Diamond Partnerに昇格。2022年、HubSpot国内トップパートナーとして「HubSpot Best Partner in Japan」を2年連続で受賞。「ITreview Grid Award 2023 Spring」におけるHubSpotの構築パートナーとして、5部門(HubSpot CRM、Marketing Hub、Sales Hub、CMS Hub、Operation Hub)の最高位「Leader」を受賞。2023年7月、日本で初となるHubSpot Onboarding Accreditation を取得。Japan HUG(国内のHubSpotユーザーグループ)の運営事務局も手掛けています。

https://www.100inc.co.jp



