［公益財団法人 福島県観光物産交流協会］

OUTDOOR ×発酵×音楽×アートの融合／新しい観光を活用した地域関係向上型イベント



福島県及び当協会が実施する「観光コンテンツブラッシュアップ支援事業」の一環として、沼尻温泉を中心とした安達太良山麓エリアにおいて、福島県内外のアウトドアブランド、飲食店、クラフトマン、酒蔵や酒造メーカーなどが集まり、アウトドア、発酵食品、音楽、アートが融合した複合イベントを開催しますので、お知らせします。

福島県では、持続的かつ魅力ある観光コンテンツの造成やブラッシュアップを目的として、「観光コンテンツブラッシュアップ支援事業」を実施しています。

当協会は本事業の業務を福島県から受託し、県内複数の地域と連携して観光コンテンツの造成等を実施していますが、このたび本事業の一環として、会津リバティ協議会による「 PROJECT NOWHERE 2022 VENTURE ONWARD 」を開催することとしましたのでお知らせします。











概要



「PROJECT NOWHERE」は沼尻温泉を中心とした安達太良山麓エリアにおいて、「心を開放する」をテーマとし、ライフチェンジのきっかけとなるようなコンテンツやプログラムを造成していくプロジェクトです。

本イベントは同プロジェクトの一環として、福島県内外からアウトドアブランド、飲食店、クラフトマン、こだわりの酒蔵や酒造メーカーが集まり、発酵やアウトドアなどをテーマとした飲食、物販の出店、同エリアの魅力やPROJECT NOWHEREの今後の展開などを語り尽くすトークイベント、アーティストによるライブなどを行います。



開催期間及び会場



期間：

令和４年１１月１２日（土）１２：００～１８：００ ※雨天決行

１１月１３日（日）１１：００～１６：００ ※雨天決行

会場：耶麻郡猪苗代町大字蚕養字沼尻山甲２８６４沼尻高原ロッジ敷地内（一部沼尻スキー場内）

入場：無料



出店者



（１）福島県内出店者 １９店舗

・スパイス処サバイ（会津若松市）

・お茶の小野園（郡山市）

・ｓａｔｏｙａｍａ ｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ（西会津町）

・ＰＩＺＺＡＢＥＡＴ（郡山市）

・ｈａｃｃｏｂａ ―Ｃｒａｆｔ Ｓａｋｅ Ｂｒｅｗｅｒｙ―（南相馬市）

・Ｃａｆｅ ＆ ａｃｔｉｖｉｔｙ ｎｏｗｈｅｒｅ（猪苗代町）

・会津地酒支援プロジェクト合同会社［冩樂・天明・花泉など］（会津若松市）

・みみをすます（金山町）

・Ｂｌｕｅ Ｂｉｒｄ ａｐａｒｔｍｅｎt（郡山市）

・ｕｋｕｋ ｖｅｇｅ（郡山市）

・橋谷田商店（喜多方市）

・丘の暮らしと山の旅 ＣＡＦＥ ＆ ＳＴＯＲＥ（二本松市）

・ＨＡＲＡＰＰＡ（会津若松市）

・松本養蜂総本場［Ｂｏｕｔｉｑｕｅ ｄｅｌ ｍｉｅｌｅ］（会津若松市）

・にいだしぜんしゅ、おだやか（郡山市）

・ＬＯＧＧＥＲＳ Ｇｅａｒ Ｓｕｐｐｌｙ（郡山市）

・タイ屋台ＳＡＧＡＴ（福島市）

・Ｖａｓｅ（福島市）

・ＡｌｐｉｎｅＶｉｌｌａｇｅ（猪苗代町）

（２）福島県外出店者 １９店舗

・Ｐｕｒｖｅｙｏｒｓ（群馬県）

・Ａｓｈｉｔａｂｉ（静岡県）

・アイアンショップ （千葉県）

・ＭＡＮＩＫＡ（東京都）

・BUSHMEN Travel Gear/KAARI/RovyVon/LITEWAY/SOIL minimal.（東京都）

・ｈａｌｏ ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ（東京都）

・ＭＡＮＯＭＡＤＥ（大阪府）

・稲とアガベ（秋田県）

・ＯＵＴＤＯＯＲ ＳＨＯＰ ＹＡＭＡＧＯＹＡ（秋田県）

・ＭＡＲＵＤＡＩ（群馬県）

・ＥＦＲＩＣＡ（岩手県）

・ＩＺＩＰＩＺＩ（東京都）

・ＶＩＶＡＨＤＥ（東京都）

・ぶどうの樹のワイナリー（福岡県）

・（ｕｎ）ｓｃｅｎｅ ｌａｂ（東京都）

・ＣＡＬＭ ＆ ＲＩＤＥ（東京都）

・ｐｌｕｓ ｂｅａｔ（山梨県）

・ＭＯＵＮＴＡＩＮ ＭＯＵＮＴＡＩＮ（群馬県）

・ＵＳＨＩＯ ＣＨＯＣＯＬＡＴＬ（広島県）





トークイベント



（１）PROJECT NOWHEREの展開や今後について

日 時：１１月１２日（土）１４：００～１５：００

参加者：ファシリテーター／西谷 雷佐 氏・友光だんご 氏

ヘルベチカデザイン株式会社 代表 佐藤 哲也 氏

株式会社Ｐｅｒｋ 代表 小林 宏明 氏

会津リバティ協議会 会長 渡邉 幸嗣



（２）PROJECT NOWHEREコンテンツ及びアウトドアとしての魅力について

日 時：１１月１２日（土）１７：００～１８：００

参加者：ファシリテーター／西谷 雷佐 氏・友光だんご 氏

山伏トレイルツアー＆西伊豆古道再生プロジェクト 代表 松本 潤一郎 氏

株式会社Ｐｅｒｋ 代表 小林 宏明 氏

株式会社ＺＥＲＯＧＲＡＭ スタッフ 川田 友広 氏

ＬＯＧＧＥＲＳ Ｇｅａｒ Ｓｕｐｐｌｙ 代表 鈴木 優作 氏



（３）発酵トークショー

日 時：１１月１３日（日）１２：００～１３：００

参加者：ファシリテーター／友光だんご 氏・ 徳谷 柿次郎 氏

稲とアガベ株式会社 代表取締役 岡住 修兵 氏

ｈａｃｃｏｂａ 代表 佐藤 太亮 氏

仁井田本家 仁井田 真樹 氏



（４）自然フィールドトークショー

日 時：１１月１３日（日）１４：１５～１５：１５

参加者：ファシリテーター／西谷 雷佐 氏・徳谷 柿次郎 氏

丘と山製作所 代表 一瀬 圭介 氏

トラベルカルチャー誌『Coyote』編集者 奥田 祐也 氏

会津リバティ協議会 会長 渡邉 幸嗣





ライブイベント



（１）１１月１２日（土）

１２：００～ Ｉｓｈｉｋａ（https://ishikamusic.com）

１６：００～ 新羅慎二（若旦那）（ https://www.instagram.com/waka__danna/）

（２）１１月１３日（日）

１３：１５～ ｂｉｒｄ（https://www.bird-watch.net）

１５：１５～ Ｉｓｈｉｋａ（https://ishikamusic.com）



下記URLにてイベントの詳細、今後のプロジェクトや冬のコンテンツ情報などを発信いたします。

ランディングページ：https://project-nowhere.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/project_nowhere_2022/



事 業 者：公益財団法人 福島県観光物産交流協会 HP：https://www.tif.ne.jp/

住 所：〒960-8053 福島県福島市三河南町1番20号（コラッセふくしま7階）

事業名：観光コンテンツブラッシュアップ支援

連 絡 先：０２４-５２５-４０２４



担 当 者：公益財団法人 福島県観光物産交流協会

観光部長 中島 ／ 国内誘客推進課長 須藤

連 絡 先：０２４-５２５-４０２４



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