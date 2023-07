[THE DOG COMPANY]

ブル・テリア、ダルメシアン、ジャーマン・シェパード・ドッグが新たに登場!



株式会社THE DOG COMPANY(本社:東京都品川区、代表取締役:鈴見純孝)は、2024年THE DOGカレンダー(2023年9月はじまり/16ヶ月仕様)をTHE DOG公式WEBストア「THE DOG STORE ( https://thedog-store.jp )」にて7月12日(水)11時より予約受付を開始いたします。









魚眼レンズで撮影された犬や猫のユニークな表情が特徴的な「THE DOG」のカレンダーは、2001年の発売から現在まで世界各国で販売され、累計約520万部のロングセラーヒット商品として愛されてきました。2024年版は、新たにブル・テリア、ダルメシアン、ジャーマン・シェパード・ドッグの3犬種が大判サイズに仲間入りした豊富なラインアップの全75種(大判、ミニ、卓上の3サイズ展開)をご用意しました。



2023年版に引き続き、印刷紙には「FSC(R)︎」認証紙を採用し、紙製カレンダーの価値を大切にしながらも、環境のためにできることを継続して取り組んでおります。

また、カレンダーを含む「THE DOG」商品の売上の一部を動物愛護団体へ寄付する弊社独自の取り組み「SAVE THE DOG PROJECT」も継続して行っております。2024年版からは、Reduce(リデュース)の観点から「SAVE THE DOG PROJECT」ロゴシールの使用を見直し、表紙にロゴマークを印字することで生産時に使用する資源の量を抑えました。少しずつの取り組みが、持続可能な未来の実現に繋がることを目指しています。





FSC(R)︎認証とは







FSC(R)︎認証とは、環境保全の点から見て適切で、社会的な利益に適い、経済的に継続可能な、責任ある管理をされた森林や、そこから生産された林産物、再生資源、その他の管理された供給源からの原材料で作られた製品を識別する国際的な森林認証制度です。環境、社会、経済分野の利害関係者によって支持された国際基準を満たす「適切な森林管理」をされた認証林やその社会・環境的リスクの低い由来からの原材料が使われていることを意味します。FSC(R)︎マークが付いている製品を選ぶことは、森を大切にすることにつながります。





SAVE THE DOG PROJECT







株式会社THE DOG COMPANYでは、「THE DOG」ブランド20周年をきっかけに、2021年5月より「THE DOG」商品の売上やライセンス使用料など全事業に関わる収益の一部を動物愛護団体へ寄付させていただく独自の取り組み「SAVE THE DOG PROJECT」を行っています。犬猫を取り巻く未だ解決されていない問題「殺処分・放棄・虐待行為」に目を向け、「THE DOG」として犬猫の救済支援活動の役に立ちたいという一心で、このプロジェクトを立ち上げました。株式会社THE DOG COMPANYは、商品の提供を通じて、お客様と共に犬猫の支援活動を継続してまいります。





THE DOG 2024 カレンダー 商品概要





■大判カレンダー(全37種)



商品名:2024年 THE DOG 大判カレンダー/犬種別カレンダー、オールスターカレンダー、動物別カレンダー、

種類 :犬種別33種、オールスター2種、動物別2種(全37種)

サイズ:290×290mm(開いた状態:290×580mm)

仕様 :壁掛け用・ブックレット式(中とじ)

ページ:28ページ(2023年9月~2024年12月)

価格 :〈犬種別・動物別カレンダー〉各2,420円(税込)、〈オールスターカレンダー〉各1,997円(税込)





■ミニカレンダー(全19種)



商品名:2024年 THE DOG ミニカレンダー/犬種別カレンダー

種類 :犬種別19種(全19種)

サイズ:169×169mm(開いた状態:169×338mm)

仕様 :壁掛け用・ブックレット式(中とじ)

ページ:28ページ(2023年9月~2024年12月)

価格 :1,375円(税込)



■卓上カレンダー(全18種)



商品名:2024年 THE DOG 卓上カレンダー/犬種別カレンダー、オールスターカレンダー、動物別カレンダー

種類 :犬種別14種、オールスター2種、動物別2種(全18種)

サイズ:130×218mm(組み立て時:H180mm)

仕様 :卓上用・ダブルリング式・両面カラー印刷

ページ:28ページ(2024年1月~2024年12月)

価格 :1,375円(税込)



生産国:日本

発売元:株式会社THE DOG COMPANY



商品の特徴





・キャラクター別オリジナルシール付き

・日本の祝日や行事・六曜が表記されています



販売店舗





▶THE DOG STORE https://thedog-store.jp

▶THE DOG STORE お電話でのご注文・お問い合わせ

R&Jカスタマーセンター 0120-080-082(受付時間:平日/午前10時~午後5時)



THE DOG STORE限定 早割キャンペーン





2024年THE DOGカレンダーの早割キャンペーンを開催いたします。 期間中に2024年カレンダーを予約注文いただくと、通常販売価格から20%OFFいたします。

早割キャンペーン開催期間:2023年7月12日(水) 11:00 ~ 7月31日(月)23:59まで

※2024年カレンダーは2023年8月下旬より順次お届けとなります。

※早割キャンペーン対象商品にクーポンのご利用はできません。

THE DOGとは





2000年に発表された犬種別ポストカードBOOKが大ヒットし、2003年米国ビルボードバナーキャンペーンやトイザらス全米キャンペーンなどを経て、2004年にマクドナルドハッピーセットのおもちゃキャラクターに採用。世界57か国で発売され世界中で愛されるキャラクターに成長。ぬいぐるみやTシャツ、文具など幅広いグッズ展開をしている。2020年にブランド20周年を迎えた。約40種の犬種別カレンダーは20年来のロングセラーの人気商品となっている。

公式THE DOGブランドサイト https://www.thedogandfriends.com/



株式会社THE DOG COMPANY会社概要





社名:株式会社THE DOG COMPANY

代表:鈴見 純孝

本社:東京都品川区東品川4-12-6 品川シーサイドキャナルタワー19F

TEL :03-6433-0163

設立:2020年5月14日

資本金: 95,140,000円(資本準備金含む)

事業内容:ペット関連事業全般

THE DOG COMPANY コーポレートサイト:https://thedogcompany-inc.com/

公式THE DOGブランドサイト:https://www.thedogandfriends.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/12-14:16)