[AAIC]

AAIC Investment Ltd. Pte.(以下、AAIC)が出資しているAfrica Healthcare Network (以下、AHN社) は、アフリカにおける透析事業の拡大のために、アフリカの投資ファンドであるAfrica50とAfricInvestが主導する資金調達ラウンドにおいて2,000 万USドルの調達を実施しました。AAICは、Africa Healthcare Master Fund (以下、AHMF) のファンドマネージャーであり、AHN社への投資の一部エグジットを実現しました。AAICは引き続きAHN社の投資を一部保持し、今後も取締役派遣を通じAHN社のさらなる成長を支援していきます。





AHN社はアフリカにおいて 45 の透析センターを設立・運営するまでに成長しました。現在、東アフリカ最大の透析サービスプロバイダーとして知られ、アフリカで最も急成長している企業の一つとされています。同社は、適切な透析サービスが提供されていない国・地域が慢性腎臓病の課題と闘う中、さらなるサービスの拡大を目指しています。



AAICダイレクターの半田滋は、以下のように述べています。

「AHN社がアフリカで著名な投資ファンド2社からさらなる成長に向けて資金調達し、私たちも投資の一部エグジットができたことは大きな成果です。私たちはAHN社とアフリカで高品質かつ手頃な価格の医療サービスを提供するというビジョンを共有したことによって、同社への投資を決意しました。ここまでも非常にやりがいのある旅路でしたが、今後は新たなパートナーの参画により、ヘルスケア・エコシステムのさらなる改善に貢献していきます。私たちはAHN社 の投資家・パートナーであり続けることを大変誇りに思います。」



AHN社のExecutive Chairで、元最高経営責任者(CEO)のNikhil Pereira-Kamath氏は以下のように述べています。

「私たちは2018年以来、AAICと強靭なパートナーシップを築き、半田滋氏を取締役に迎えることができました。AAICは、日本との強いネットワーク、並びにアフリカのヘルスケア・エコシステム全体にわたる投資を通じた幅広いネットワーク、の両方を通して、AHN社の事業拡大をサポートし、戦略アドバイスを提供して頂きました。AAICはこれまでAHN社と共に歩んできた戦略的パートナーであり、我々もファンドの一部エグジットを支援できたことを嬉しく思います。引き続きAAICには投資家として、また取締役会におけるアドバイザーとしての支援を期待しています。」



2015年にNikhil Pereira-Kamathが共同設立したAHN社は、ルワンダ初の民間透析センターを設立したのが第一歩でした。そしてアフリカでは透析患者が適切な医療と透析サービスを受けることができない状況に対し、AHN社の創設者たちは、アフリカ全域で透析サービスをリードするというビジョンを掲げ、高品質かつ手頃な価格の透析サービスを提供する事業を立ち上げました。AAICはAHN社創業者たちのビジョンに共感し、2019年同社のセンターがまだルワンダで3つ、タンザニアで2つのみ、という初期に投資しました。コロナ禍において事業が困難な状況に直面した際にも、AAICはその成長を継続的に支援するためにAHN社に2回の追加投資を実施しました。



AHN社は、アフリカを代表する投資ファンドであるAfrican50とAfricInvestが主導し、日本企業の大原薬品工業株式会社も参画した、株式・融資による2,000万USドルの資金調達を獲得しました。今回の投資はAHN社の事業拡大において重要な役割を果たし、今後も同社がアフリカにおいてさらなる医療状況の改善に貢献し、ヘルスケアに大きな影響を与えることができるようになります。



AAICは、今後もAHN社の成長の一翼を担い、継続的に支援していきます。





■関連記事(AHN社のリリース)

https://www.africahealthcarenetwork.com/africa-healthcare-network-ahn-secures-20-million-in-funding-led-by-africa50-and-africinvest-for-a-continent-wide-expansion/



■Africa Healthcare Network (AHN社)について:

AHN社はアフリカにおける主要な透析サービスプロバイダーであり、慢性腎臓病患者に向け高品質かつ手頃な価格の医療アクセスを提供しています。AHN社は、アフリカで透析センターのネットワークを展開し、世界水準の治療、最先端の施設、患者への思いやりのあるサービスを提供しています。詳しくはhttps://www.africahealthcarenetwork.com/ をご覧ください。



■AAIC Investment Ltd. Pte. (AAIC)について:

AAICホールディングスのファンドマネジメント会社として、2013年にシンガポールで設立。2014年から日系企業のCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)の運営をサポート。2017年日系初のアフリカに特化したファンド(Africa Healthcare Fund:AHF 1号)を設立、アフリカのヘルスケアセクターを中心に投資を行なっており、2022年3月にAfrica Innovation & Healthcare Fund(AHF 2号)を組成。投資先はAHF1・2号合わせて45社以上に至る(2023年11月現在)。詳しくはhttps://aaicinvestment.comをご覧ください。



【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

会社名:AAIC Investment Pte. Ltd.

氏名 :半田滋

役職 :ダイレクター

連絡先:pr-investment@ aa-ic.com

(お問い合わせの際は、@の後のスペースを削除するようご留意頂ください)



https://prtimes.jp/a/?f=d83300-17-223fbffaeff6be78daef308da06527b2.pdf

https://prtimes.jp/a/?f=d83300-17-ceec9c96436e33e49baf8e4623a46fa9.pdf



