株式会社マイム・コーポレーションは2023年2月10日(金)から2月26日(日)の17日間にわたり、10名のクリエイターたちのグッズが集う『ggGALLERY』のポップアップストアを新宿マルイアネックスにて開催します。





ECサイト「ggMART」で既に販売している商品のほか、今回のPOP UPのために制作した新商品や、今回のPOP UPでしか手に入れられない限定商品もご準備!





■開催概要

開催場所:新宿マルイ アネックス 6F

開催期間:2023年2月10日(金)~2月26日(日)

営業時間:11:00~19:00

入場料 :無料

▼詳細はこちら

https://www.gg-mart.com/f/ggg



■参加作家様(10名・敬称略)

・asaha

・あめのじゃく

・お天気屋

・カマノレイコ

・小夜子

・柴尾

・STUDY 優作

・はやしうき

・やよい

・優子鈴



■商品ラインナップ





マルイノアニメ ONLINE SHOP 限定販売商品









■アクリルブロック/全10種 ※受注販売

受注期間:2023年2月10日(金)12:00~2月26日(日)23:59

発送予定:4月上旬ごろ

商品価格:各4,840円(税込)

サイズ :約150×100×厚さ20mm

素 材 :アクリル









■B2タペストリー/全10種 ※受注販売

受注期間:2023年2月10日(金)12:00~2月26日(日)23:59

発送予定:4月上旬ごろ

商品価格:各3,300円(税込)

サイズ :B2(約515×728mm)

素 材 :ポリエステル







POP UP STORE 開催記念商品









■つながるアクリルスタンド/全10種

商品価格:各880円(税込)

サイズ :組み立て時約70×70mm

素 材 :アクリル





他新商品を一部ご紹介









■小夜子 缶バッジ四姉妹セット

商品価格:2,200円(税込)

サイズ :約70×45mm

素 材 :ブリキ、紙





■やよい ダイカットステッカー/全5種

商品価格:各330円(税込)

サイズ :約70×70mm

素 材 :合成シール紙







■お天気屋 アクリルパネル/全1種

商品価格:1,980円(税込)

サイズ :A5

素 材 :アクリル、化粧ビス





■あめのじゃく トレーディングアクリルキーホルダー vol.2/全8種

商品価格:単品770円(税込)

コンプリートBOX6,160円(税込)

サイズ :約60×60mm

素 材 :アクリル、亜鉛合金





■あめのじゃく ランダムチェキ/全8種

商品価格:単品550円(税込)

コンプリートBOX4,400円(税込)

サイズ :約55×80mm

素 材 :チェキフィルム





■カマノレイコ 缶バッジセット

商品価格:2,750円(税込)

サイズ :約70×45mm

素 材 :ブリキ、紙



and more...



上記商品は店舗以外にも会期中「ggMART」にてご予約を受け付けております。

▼その他新商品など詳細はこちら

https://www.gg-mart.com/c/items/ggg





■フォトスポット展示!







カマノレイコさんのアクリルスタンド「パンケーキ」より白猫チャオとぐうちゃん、ちふたちと一緒に写真を撮れるフォトスポットが登場!





さらに、ggディグ部よりサウナ愛から生まれた現代妖怪「サウナストーンくん」のフォトスポットも登場します!

■ggディグ部とは?

ggGALLERYを主催するマイム・コーポレーションの新たな試みとして、これから流行りそうなもののオリジナル企画や注目コンテンツの掘り下げからNewクリエイターの発掘まで。好きを追求し、モノ作りを通して心を通わせる瞬間と出会を発掘し発信する企画です。

今回のPOPUPでは一大コンテンツとなった「サウナ」に着目し、クリエイターの方々も巻き込み生まれたサウナ愛あふれるグッズたちを展開します。また、作品の魅力をアピールする場の提供として数名のクリエイターさんの作品も登場します!



■Twitterキャンペーン開催!

POP UP STOREの開催を記念して、フォロー&RTキャンペーンを2月10日(金)から開催!

該当ツイートをRT&「ggMART公式ツイッター」をフォローすることで、抽選で3名様に「イベント限定特典ポストカード(全10種)コンプリートセット」をプレゼントいたします。



応募期間 :2023年2月10日(金)~2月26日(日)23:59

プレゼント内容:イベント限定特典ポストカード(全10種)コンプリートセット

応募方法 :「ggMART公式ツイッター」をフォロー後、該当ツイートをRT

※該当ツイートは後日発表いたします。





■注意事項

※画像はイメージです。実際と異なる場合がございます。

※店頭販売の商品には数に限りがございます。売り切れの際はご容赦ください。

※すべての内容は予告なく変更や中止になる場合がございます。



