[グッドエイトスクアッド株式会社]

プロゲーミングチーム「Good 8 Squad」を運営するグッドエイトスクアッド株式会社(所在地:東京都世田谷区、代表取締役:松林祐太、以下「当社」)は、ゲーマー向け高速インターネット接続サービス「hi-ho with games」を提供する株式会社ハイホーとスポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。











オンラインで行われることも多いesportsにおいてインターネットサービスプロバイダ(ISP)は必要不可欠な存在です。

ハイホー様が提供するゲーマー向け高速インターネット接続サービス「hi-ho with games」はラグが少なく、時間帯によらず安定した通信が可能なインターネット回線となります。

今後所属選手へ「hi-ho with games」をご提供頂き、快適な練習環境を整え更なる活躍を目指してまいります。



株式会社ハイホーについて











「hi-ho」は、1995年に松下電器産業(現:パナソニック(株))の商用インターネットサービス「Panasonic hi-ho」として誕生した老舗インターネットサービスプロバイダーブランドです。

2022年8月1日よりオンラインユーザー向けに「with gamesプラン」を開始しました。専用帯域を確保することによって混雑する時間帯も安定した高品質を維持でき、ラグを抑え低ping値をキープし、対戦型オンラインゲームでも遅延によるストレスを解消できます。



・hi-ho with games HP : https://games.hi-ho.life/



Good 8 Squadについて











2021年5月に発足したプロesportsチーム。国内外で根強い人気のある格闘ゲームタイトルである「ストリートファイター6」と「スプラトゥーン3」の2部門で活動しています。



【ストリートファイター】

「CAPCOM CUP 2018」優勝のガチくんを筆頭に、世界レベルの競技シーンで戦えるチームを目指し日々、人材の発掘・育成を行っている。



・公式X(Twitter):https://twitter.com/good8squad

・公式Instagram:https://www.instagram.com/good8squad/



