ウェルプレイド・ライゼスト株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:谷田優也 古澤明仁、以下「ウェルプレイド・ライゼスト」)と株式会社POKER ROOM(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:名和大貴、以下「POKER ROOM社」)は、2023年5月24日(水)に業務提携を締結したことをお知らせいたします。



POKER ROOM社として初めての業務提携となります。両社が有する経営資源、経営ノウハウの有効活用、事業効率の向上等を図り、企業価値の向上および利益拡大を実現するとともに、ゲーム・eスポーツ業界およびポーカー業界への貢献を続けてまいります。







業務提携の背景・意義





ウェルプレイド・ライゼスト社は、

eスポーツ黎明期である2015年に創業以来、ゲームを偏愛する社員が一丸となりeスポーツに関するあらゆるジャンルのサービスを提供し続けることで、新たな事業機会の創出や展開領域の拡大を行ってまいりました。



一方で、急速に拡大するeスポーツ市場では、宣材価値の高いアセットが十分に流通・固定していない部分も未だ多く存在します。eスポーツのリーディングカンパニーとして様々なジャンルのゲームに向き合い続けてきた実績を生かしゲーム・eスポーツ業界へ貢献するべく、5月23日(火)に「We are the GAMING LIFESTYLE Company.」を新ビジョンとして制定いたしました。



ゲームが身近にある人々の生活様式に寄り添ったソリューションやサービス、プロダクトを提供し、より一層尽力することで、ゲームをきっかけに人と社会をHAPPYにする企業でありたいと考えています。





POKER ROOMは、

広くたくさんの方々に愛されるポーカー本来の魅力を日本に広めたいという想いを込めた「Established Poker」をミッションに、ポーカー業界の常識を覆す様々なプロダクトやサービスを生み出し続けてまいりました。



同社に所属する世界のヨコサワ(横澤真人)は、ポーカー界のアカデミー賞ともいわれる「Global Poker Awards 2021」でベストパーソナリティ賞をアジア人として初めて受賞。ポーカーに慣れ親しんだ方だけでなく、触れたことがない方でも楽しめるコンテンツを届けるYouTubeチャンネル「世界のヨコサワ」の登録者数は、ポーカージャンルで世界一位を誇ります。



また、非日常空間を体験できる国内最大級のポーカールーム「ROOTS」を運営。賞金・賞品を賭けずともポーカーを楽しんでいただける企画コンテンツや、ROOTS専用アプリの開発など、ポーカーの面白さを伝えるだけでなく、ポーカーを通じた「出会い」や「つながり」を提供しています。2021年6月21日にグランドオープンした「ROOTS SHIBUYA」には連日100名以上が来場。今夏、全国で2つ目の施設として「ROOTS OSAKA」を大阪のなんばパークスにオープンを予定しています。



多角的にポーカーの魅力を伝え続ける同社は、国内外のポーカープレイヤーの支持が厚く、日本のポーカーブームを牽引しています。





大阪IRで国内初のカジノ施設が認定されるなど、カジノ業界がますますの盛り上がりをみせることが予想されます。ポーカー(テキサスホールデム)は世界で1億人以上のプレイ人口を持ち、IOC国際オリンピック委員会にチェスと並ぶ頭脳スポーツ(マインドゲーム)と認定された、トランプを使ったゲームです。



日本では、Z世代を中心にポーカーのプレイ人口は増え続け、ポーカー業界自体が急激に成長を遂げており、さまざまな事業者からのポーカーへの注目度が高まっています。



幅広いジャンルのゲームを偏愛し様々なサービス提供を通して蓄積してきた知見を持つウェルプレイド・ライゼストと、ポーカーを通して国内外で多くのファンと向き合い続けてきたPOKER ROOMの知見を掛け合わせることで、ポーカー業界ならびにゲーム・eスポーツ業界の発展に繋がると考え、本業務提携契約を締結いたしました。





今後の展望





ポーカー業界の発展および魅力を伝え続けるパートナーとして、ポーカーの競技シーンの発展を目指し、イベント開催時などの協力、「ROOTS SHIBUYA」「ROOTS OSAKA」の活用、ストリーミングなど、両社が有する経営資源、経営ノウハウの有効活用、事業効率の向上等を図ります。



そして、企業価値の向上および利益拡大を実現するとともに、ゲーム・eスポーツ業界およびポーカー業界への貢献を続けてまいります。



2022年11月にeスポーツ業界初の上場を果たしたウェルプレイド・ライゼスト代表の谷田氏と、POKER ROOM社 代表の名和、共同創業者の世界のヨコサワが、今回の業務提携を通して描く未来について語っています。



●「日本発のグローバルスタンダードを生み出す。」

POKER ROOM社との業務提携を通して描く未来。

https://wellplayed-rizest.jp/news/2298/







【POKER ROOMについて】

社名:株式会社POKER ROOM

URL:https://pokerroom.co.jp/

所在地:東京都世田谷区北沢2-5-2 下北沢ビッグベンビル5F

設立:2021年2月3日

代表取締役社長:名和大貴

事業内容:

・YouTubeチャンネル(世界のヨコサワ) https://www.youtube.com/@yokosawa

・オフィシャルグッズ(World Wide Yokosawa) https://yokosawa.shop/

・ポーカールーム(ROOTS) https://roots-poker.com/

・アプリ開発(ROOTS 公式アプリ)

iOS https://apple.co/3vxaKtt

Android https://bit.ly/3fwAZud



【ROOTSについて】

POKER ROOM社が運営する国内最大級のポーカールーム。トレンドが生まれる街 東京・渋谷で、全国へポーカーという文化を広めるべく、2021年6月にオープン。POKER ROOM社でしかできない様々なプロジェクトを推進。2023年夏に「ROOTS OSAKA」をオープン予定。



公式サイト:https://roots-poker.com/

Instagram:https://www.instagram.com/roots_poker/

・「ROOTS SHIBUYA」

所在地:所在地:東京都渋谷区宇田川町31-1 HULIC & New SHIBUYA 3F

Twitter:https://twitter.com/ROOTS_SHIBUYA

・「ROOTS OSAKA」

所在地:大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス 8F

Twitter:https://twitter.com/ROOTS_OSAKA



【ウェルプレイド・ライゼスト社について】

ウェルプレイド・ライゼスト社は、eスポーツ黎明期の2015年創業時以来、eスポーツに関するあらゆるジャンルのイベントや大会の企画・運営、映像制作・配信、プロモーション、キャスティング、施設運営、コンサルティングに加え、eスポーツを活用した地方創生や新規事業創出などを行ってまいりました。

「We are the GAMING LIFESTYLE Company.」をビジョンに、ゲームが当たり前にある人々の生活様式に寄り添ったソリューション、サービス、プロダクトを提供し続けることで、ゲーム・eスポーツ業界のさらなる発展に寄与することを目指しています。



社名:ウェルプレイド・ライゼスト株式会社

URL:https://wellplayed-rizest.jp/

所在地:東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑6F

設立:2015年11月19日

代表取締役:谷田優也 古澤明仁

事業内容:eスポーツに関する企画、プロデュース、運営、コンサルティング、配信、プロモーション、施設運営等



