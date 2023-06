[mint]

東急不動産と連携し、過去94社を支援。期間中、希望者には最大5,000万円の投資検討も



mint(本社:東京都渋谷区、ジェネラル・パートナー:白川智樹、木暮圭佑、以下当社)は、創業準備中/創業期の起業家向けの無料オフィス支援プログラム「FLAP」の第21期を本日より募集を開始いたしました。最大9社の採択企業に対し、6ヶ月間の無料オフィス支援及び各種サポートプログラムを提供させて頂きます。







■無料オフィス支援プログラム 「FLAP」とは?

「FLAP」は、創業準備中/創業期の起業家向けの無料オフィス支援プログラムです。採択企業に対し6ヶ月間の無料オフィス支援及び各種サポートを提供させて頂いています。2018年8月よりプログラムを開始し、94社の創業直後の起業家の方や起業準備中の方がコミュニティに参加しております。プログラム参加後、多数の採択企業がベンチャーキャピタル・エンジェルなどからの資金調達や事業会社からのM&Aを完了しており、当社からも15社に出資を行っています。



採択企業は、渋谷の「Plug and Play Shibuya powered by 東急不動産」でのオフィス支援プラン、「GUILD SHIBUYA」でのリモート登記プランのいずれかを指定し、利用することができます。



■「FLAP」参加のメリットは?

1. Plug and Play Shibuya powered by 東急不動産 / GUILD SHIBUYAの6ヶ月間の無料提供

創業前後のオフィス開設や登記にかかるコスト負担や、カフェ・時間貸しのレンタルスペースなどの場所を探すストレスを減らすことができます。Plug and Play Shibuyaは渋谷駅徒歩4分のアクセスで、来客対応を行うことも可能、GUILD SHIBUYAは登記住所として利用が可能です(6か月以降の延長は応相談)。



2. FLAP採択企業のネットワーキング

過去、20期で94チームがプログラムに参加しています。創業直後の起業家や、スタートアップ、大手IT企業、大手商社、コンサルティング企業、大学などに在籍しつつ起業準備中の方など、多様なバックグラウンドのチームが集まり、それぞれの知見を活かして、共にサポートしあう環境になっています。



3. 先輩経営者・各分野のプロフェッショナル・当社メンバーによるメンタリング

上場企業経営者や各分野のプロフェッショナルの方にお越しいただき、ネットワーキングやアドバイスを受けることができる会を運営しています。



4. mintによる資金調達サポート

期間中、希望者の方には当社より最大5,000万円の出資検討を行います。過去10期で、当社より15社のスタートアップに対して出資を行っています。



■オフィス支援プログラム 「FLAP」第21期 募集概要

1.オフィス:Plug and Play Shibuya powered by 東急不動産

https://pnp-tokyu.net



2.オフィス:GUILD SHIBUYA

https://www.tokyu-fudosan-hd.co.jp/news/pdf/1608



入居期間:2023年7月1日~2023年12月31日(第21期)



応募条件:

1. 会社を設立して6ヶ月以内、または6ヶ月以内に会社設立を予定している

2. IT関連のスタートアップである

3. 「FLAP」コミュニティに積極的に関わって頂けること



募集期間:2023年6月13日~2023年6月21日

応募フォーム → https://forms.gle/fUjwegEXisXEoTWi6



■Plug and Play Shibuya powered by 東急不動産について

本施設は、国内外のスタートアップやイノベーションを求める企業との共創活性化のため、東急不動産とPlug and Play 社が協業したインキュベーション施設です。共創を行う拠点としての機能を構築し、大企業・アクセラレーターなどの多彩なプレイヤーの集積やイノベーションに向けた取り組みを行っています。





■GUILD(ギルド)について

「GUILD(ギルド)」という名称は、西欧の中世都市に組織された職業別組合のように、事業の急激な拡大という共通目標と優れた技術やアイデアを有するスタートアップが集い、切磋琢磨しながら成長を遂げる場所となってほしい、という願いをこめたスタートアップ向けのオフィススペースです。



■運営(mintについて)

mintは、プレシード・シード期に特化した独立系ベンチャーキャピタルです。創業準備中/創業期の起業家向けの

無料オフィス支援プログラム「FLAP」、投資先企業が入居可能なコワーキング・オフィス「GUILD SHIBUYA」「HATCH」、創業期のCTOやリードエンジニアが集まるコミュニティ「PROP」を運営しており、起業家同士・先輩経営者・各分野のプロフェッショナルのコミュニティを通じた、創業支援を目指しています。https://mint-vc.com



■概要

社名 株式会社mint

URL https://mint-vc.com

所在地 東京都渋谷区東二丁目25番3号 WAVE渋谷5F

代表取締役 白川智樹



