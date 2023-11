[一般社団法人コペルニク・ジャパン]

社会・環境課題解決に向けた実証実験やソーシャルビジネス、ベンチャー企業立ち上げに関心がある方必見!



コペルニクは低所得国の社会・環境課題解決に対して小規模実証実験と革新的技術の導入で取り組んできました。近年では、コペルニクが行った実証実験の中から良い結果を残した施策の起業化支援にも取り組み、良いインパクトを拡大していくことを目指しています。12/1(金)18:30~ 開催するコペルニクフォーラム2023では、今年のコペルニクの活動の振り返りと実証実験からベンチャー立ち上げに繋がったプロジェクトの紹介を行います。また、現場で活動を行うゲストをお招きして、「社会課題のための取り組みをどのように事業化するのか」をテーマにパネルディスカッションを行います。ネットワーキングの時間もありますので、社会課題解決に向けたベンチャー企業の立ち上げとその事業化に関心のある方はぜひ、会場からご参加ください!!





フォーラムのテーマは、

実証実験を起点とするソーシャルビジネスの創出~助成・寄付金プロジェクトからベンチャーへの発展プロセスとは~





2部構成の本イベント前半ではコペルニク共同創設者兼CEO中村俊裕が本年のコペルニクの活動の振り返りを行い、次いでコペルニクの小規模実証実験を起点として立ち上がった3つのベンチャー企業を紹介します。(お申し込み:https://forms.gle/4rtctseRUhnapxZ88)





【紹介予定のベンチャー企業】

🩸布ナプキンの生産と普及を通じて女性のエンパワメントを目指すパーフェクトフィット

🪰アメリカミズアブを用いた家畜用の代替飼料開発を行うマギ・ファーム

バリの次世代農家が持続可能な方法でコーヒー豆生産を行うソベアン





後半は、社会課題のための取り組みをどのように事業化していくのかについて、現場で活動を行うゲストをお招きし、パネルディスカッションを行います。





【登壇者紹介(敬称略)】



坪井彩|株式会社Sunda Technology Global

奈良女子大学理学部物理科学科を経て京都大学大学院地球惑星科学専攻(気象学)を2013年に卒業。2013年にパナソニックに入社後、IT部門にてデータサイエンティストとしてBtoC、BtoBなど様々な事業に関わる。2017年にパナソニック社内で開催された途上国を題材にしたワークショップに参加したことがきっかけで、「アフリカ社会課題Xビジネス」に興味を持った。具体的なビジネスアイディアを見つけたいと思い、2018年にJICA海外協力隊としてウガンダの「現場」にて1年間活動。活動を通して、ウガンダ農村部の水問題に触れ、現地住民とともにソリューションである「SUNDA」を考案。パナソニックを退職し、株式会社Sunda Technology Globalを立ち上げる。Forbes Japan 2023年6月号の特集『NEXT100-100通りの「世界を救う希望」』の100人に選出。





原祥子|JICA専門家 スタートアップエコシステムアドバイザー

ICT大手企業法人営業、マラウイ海外協力隊コミュニティ開発にて新規ビジネス構築支援を経て、2018年英国サセックス大学IDS Globalisation, Business and Development院卒。タンザニアのベンチャー企業、アフリカ市場向けVC、インパクト投資関連団体にてインターン勤務。JICA入構後、経済開発部でアフリカ地域の起業家・中小企業支援プロジェクトに従事後、2021年からエチオピアの技術革新省(Ministry of Innovation and Technology: MinT)に派遣。スタートアップ・エコシステム構築支援に携わる。



本間真彦|インキュベイトファンド代表パートナー

慶應義塾大学卒業後、ジャフコの海外投資部門にて、シリコンバレーやイスラエルのIT企業への投資及び日本進出業務を行う。アクセンチュアのコーポレートデベロップメント及びVC部門に勤務。その後、三菱商事傘下のワークスキャピタルにてMonotaRO社等、創業投資からIPOを経験。2007年にベンチャーキャピタリストとして独立。ネット事業の創業投資に特化したファンド、コアピープルパートナーズを設立。Gumi社、ポケラボ社を成功に導く。2010年にインキュベイトファンド設立、代表パートナー就任。メドレー社やbitFlyer社の創業投資を行う。国内投資に加えて、シリコンバレー、インド、東南アジアのファンド運営を統括。アジアのスタートアップイベント『アジアリーダーズサミット』主宰。近畿大学大学院客員教授。経済同友会委員長。





塩田 真弓|テレビ東京 キャスター

「News モーニング・サテライト」キャスター。国内最大の経済ニュースアプリ「テレ東 BIZ 」では「モーサテプレミアム」にて『CFO参上』、世界や日本の社会課題を伝える『サステナブルってなに?』を企画。イーロン・マスク氏主催のコンペなどを取材した『衝撃!未来テクノロジー2030』で2018年放送高柳賞(優れた科学技術番組に贈られる賞)優秀賞を受賞。キッズドア、グラミン日本アドバイザリーボードメンバーも務める。





中村 俊裕|コペルニク共同創設者兼CEO

途上国の課題をより革新的、効果的に解決するため、2010年コペルニクを共同創設。それ以前は、国連に勤務し、東ティモール、インドネシア、シエラレオネ、ニューヨークを拠点としてガバナンス改革、平和構築、モニタリング・評価、自然災害後の復興などに従事。マッキンゼー東京支社で経営コンサルタントも務めた。京都大学法学部卒業、英国ロンドン経済政治学院で比較政治学修士号取得。現在大阪大学大学院国際公共政策研究科招へい教授も兼務。





【フォーラム詳細】

日 時 2023年12月1日(金) 18:30 - 20:30 / 18:00 開場

主 催 一般社団法人コペルニク・ジャパン

場 所 都内会場およびオンライン(お申込みいただいた方にご案内します)

参加費 無料

申込み https://forms.gle/4rtctseRUhnapxZ88





【当日プログラム】

18:30 - 18:35 オープニング

18:35 - 18:55 2023年の活動の振り返りと、ソーシャルビジネス創出活動について

(コペルニク共同創設者兼CEO 中村俊裕)

18:55 - 19:45 パネルディスカッション

19:45 -19:55 質疑応答

19:55 - 20:30 懇親会





多くの皆様のご参加をお待ちしております。





【本件に関するお問い合わせ】

japan@kopernik.info



