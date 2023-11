[東洋化成株式会社]

DJ KENSEI、GoRo the Vibratian を中心に制作された Final Drop 20年ぶりの新作「Mimyo」のリリースパーティーが、11月12日(日)三軒茶屋 space orbit にて開催!









世界でも類を見ないほど独創的な作品、Final Drop「Mimyo」は、東洋化成の新レーベル "DEEP GROUND RECORDS" から、2023年11月3日開催の "レコードの日" に12インチレコード重量盤で発売されたばかり。



GoRo the Vibratian によるカリンバ、ディジュリドゥ、口琴、笛、太鼓、ハンドパンなど数々の種類の民族楽器を駆使したスピリチュアルな演奏と、それに呼応しつつも独自のビートや音像などをリアルタイムで重ね、発信していく DJ KENSEI によるサウンドがフリースタイルで融合していくような非常にレアなライヴは20:00から。



いよいよ本日、三軒茶屋 space orbit にて!



THE LONG TOMORROW Special



Final Drop “Mimyo” Release Party







Date:2023年11月12日(日)



Venue:三軒茶屋 space orbit



Open:18:00



Close:22:30



Entrance:¥2500 (ドリンク別途)



Address:東京都世田谷区太子堂5-28-9 B1F



LIVE:Final Drop



DJ KENSEI and GoRo the Vibratian w/ Dasu or Alive



DJ:



塩尻寄生

angelo

Dj T:Tokyo



Video projection:野副安友子



Food:胡麻純



Art exhibit:LICCA



Supported by:



DEEP GROUND RECORDS

葉もれ日

無音空 -MUONKU-

Kenichi Hayakawa



DJ KENSEI の長年のDJの友人で、Final Drop 名付け親でもある Dasu or Alive もライヴに加わっての音楽/音像/音の世界を堪能できる。



塩尻寄生、angelo、Dj T:Tokyo がDJで出演、フードは胡麻純、映像プロジェクションは野副安友子、受付は早川氏が担当。



「Mimyo」のために油絵を描きおろした LICCA による原画も展示。



DJ KENSEI の水の音のカセットテープと手ぬぐい、そして GoRo the Vibratian のデザインによる Final Drop “Mimyo” Tシャツの販売も予定されている。



Final Drop「Mimyo」のレコード販売も数量限定で orbit にて販売。



Final Drop「Mimyo」



SIDE A:Mimyo [微妙] (17:21)

SIDE B:Space Time Polyrhythm [時空間ポリリズム] (17:04)



12インチレコード重量盤(ライナーノーツ付き) / DGR-001 / 税込4,400円



<本件に関するお問い合わせ先>



【DEEP GROUND RECORDS / 東洋化成株式会社】

・mediarelations@toyokasei.co.jp

・https://www.instagram.com/deepgroundrecords

・https://twitter.com/deep_ground_rec



