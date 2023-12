[Moloco G.K.]

オープンインターネットにおけるトップクラスパフォーマーとしての評価を獲得



モバイルビジネスの成長・成果を最大限に支援する Moloco, Inc.(本社:米カリフォルニア州レッドウッドシティ、共同創業者・CEO:Ikkjin Ahn、以下 Moloco)は、この度、モバイルアプリマーケティングの主要なベンチマークレポートである「AppsFlyer パフォーマンスインデックス第16版」において、 今回新設されたiOSメディアを対象にした主要インデックス(パワーランキング 総合、非ゲーム部門、ゲーム部門)でトップ5以内にランクインしました。











「AppsFlyerパフォーマンスインデックス」とは



「AppsFlyer パフォーマンスインデックス」は、モバイル計測パートナー AppsFlyerが2015年から実施しているレポートで、世界のモバイル広告メディアソースのパフォーマンスをランキング形式で発表しています。



今回発表された第16版では、iOS、Android、リマーケティングの各インデックスが作成され、各インデックスごとに「パワーランキング」と「ボリュームランキング」の2種類のランキングが設けられました。「パワーランキング」では、メディアソースを基にした質の高いユーザーの獲得と維持の両方の能力が評価されます。一方、「ボリュームランキング」では、インストールの総数が測定されます。



価値あるユーザー獲得においてMolocoが高く評価



Molocoは前回発表の第15版に引き続き、質の高いユーザー獲得を評価するインデックスで上位にランクインし、モバイル広告のエコシステムにおけるトップクラスのパフォーマーの位置を維持しました。この評価は、広告主がSAN*(セルフアトリビューションネットワーク:自社が所有するプラットフォームで広告を配信するアドネットワーク)以外のオープンインターネット上で質の高いユーザー獲得を支援するMolocoの機械学習モデルの性能の高さを実証するものです。また、変化し続けるエコシステムの中で、広告主が成功を収めることができるための能力を持つ証でもあります。



Molocoのミッションは、機械学習を通じて、あらゆる規模の企業が成長できるよう支援することです。Molocoはこれからもモバイルアプリ業界の最前線に立ち続け、広告主に真の価値を提供し続けるため、ソリューションの革新と改良に取り組んでいきます。



*SANについて、下記Moloco公式noteにて解説しております。

https://note.com/moloco_japan/n/nd7aa03e5330a



iOS 主要インデックスにおけるMoloco順位



・ パワーランキング(総合):4位



・ パワーランキング(非ゲーム総合):4位



・ パワーランキング(ゲーム総合):3位



「AppsFlyer パフォーマンスインデックス」実施概要

調査期間: 2023年4月~9月

データサンプル:

・非オーガニックインストール件数: 115億件

・アプリ数: 3万件 *3,000件以上の非オーガニックインストールがあるもの

・メディアソース数: 75種類 *期間内に10万回以上のインストールがあるもの

・コンバージョン数: 56億

*クライアント導入およびアトリビューションが行われたインストール数にもとづき、プラットフォーム、地域、サブ地域、カテゴリごと(該当する場合)に評価

*不正は地域およびメディアソースごとに算出された不正率のしきい値にもとづき評価

調査機関: AppsFlyer



AppsFlyerのパフォーマンス・インデックス第16版におけるMolocoのパフォーマンスの詳細については、下記のURLからご覧ください。

https://www.appsflyer.com/ja/resources/reports/performance-index/



Molocoについて

Molocoのミッションは、機械学習を通じて、あらゆる規模の企業が成長できるよう支援することです。成長とパフォーマンスのためのMolocoの機械学習プラットフォームにより、すべてのアプリパブリッシャーやECマーケットプレイスは、独自のファーストパーティデータの価値を引き出せるようになります。



Moloco Cloud DSPは、予測モデルにより、パフォーマンスマーケターがユーザー獲得を迅速に拡大し、より大きなLTV(生涯価値)を達成することを可能にします。

Moloco Retail Media Platformは、コマースプラットフォームが独自のパフォーマンス広告ビジネスを確立することを可能にします。

Moloco Monetization for Streaming and OTT*は、動画メディアや配信事業者が、広告主に成果をもたらすスケーラブルで収益性の高い広告ビジネスを構築することを可能にします。

*OTT (Over The Top) = インターネット回線によってアクセス可能なコンテンツ配信サービスの総称



Molocoは、機械学習エンジニアのチームによって2013年に設立され、米国、英国、韓国、中国、日本、シンガポールなどの各地にオフィスを構えています。



詳細は https://www.moloco.com/ja をご覧ください。



