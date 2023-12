[Kyuzan]

日本のweb3をリードする総勢15社による2023年を締めくくる最大のweb3忘年会!



12月18日(月)19時に開催される『Japan web3 year-end party 2023』に、新たにAstar Network、株式会社bitFlyer、Animoca Brands株式会社、B Dash Ventures株式会社、LGG、Crypto Times & boarding bridge、KudasaiJP、TEAMZの8社の共催が決定しました。既に発表している共催のCryptoGames株式会社、Oasysと、主催の株式会社ドリコム、株式会社Mint Town、株式会社フィナンシェ、Yay!、株式会社Kyuzanと合わせて総勢15社による開催となります。







2023年、さまざまなweb3プロジェクトを発表し、注目を浴びた日本のweb3のリーダー達が集結する本イベントでは、いつもお世話になっている皆さまへ1年間の感謝を込めて無料でご参加いただけます。さらに、主催企業ならびに協賛企業さまのご提供による豪華景品を用いたビンゴ大会を実施予定です。ぜひご参加ください。



また、本イベントを共催いただける企業様も随時応募しております。web3の可能性を信じる同志とともに今年を締めくくり、来る2024年のクリプトの夏を一緒に盛り上げましょう!



【開催概要】





イベント名:『Japan web3 year-end party 2023(web3忘年会)』



想定される参加者:

・web3の起業家・経営者・投資家・企業関係者

・web3に関心のある大企業・スタートアップ関係者

・web3コミュニティ・KOL

・メディア関係者



日時: 2023年12月18日(月)19:00受付開始 (19:30 乾杯予定)



タイムライン:

19:00 開場:歓談

19:15 初めのご挨拶/設備紹介

19:25 乾杯音頭

19:30 歓談 (30分)

20:00 ビンゴ大会(60分)

21:30 歓談(30-45分)

21:50 最後のご挨拶/写真撮影 (3分)

22:00 終了・撤収



応募方法:招待制(入場無料)

※ご参加ご希望の方は、主催・共催企業のお知り合いの方にへご連絡ください。下記URLのイベントサイトからご登録ください。



場所:東京都港区

※会場詳細はご招待が確定した方へご連絡いたします。



想定人数:最大300名

※未成年参加不可

※定員になった場合応募締め切りとさせていただきます。



イベントコンテンツ:年末ビンゴ大会

当日イベント来場者の皆様に向けて、日頃の感謝を込めて年末ビンゴ大会を実施いたします。ビンゴ大会では、共催・協賛社から超豪華景品が出展されます。



主催:Drecom、Mint Town、Yay!、Kyuzan、FiNANCiE(5社)

共催:Oasys, CryptoGames、Astar Network、bitFlyer、Animoca Brands、B Dash Ventures、LGG、Crypto Times & boarding bridge、KudasaiJP、TEAMZ(10社)



主催・共催企業概要





【主催企業一覧】

株式会社ドリコム

「with entertainment~人々の期待を超える~」というミッションを掲げ、エンターテインメントの力で世の中をワクワクさせる「インターネット上のものづくり企業」です。

主にスマートフォン向けのゲームの企画・開発・運用を行っており、最近はweb3や出版など新たな事業領域の開拓を進めております。

Web3領域では、当社が保有する「Wizardry」IPを活用したブロックチェーンゲーム『Eternal Crypt - Wizardry BC -』を開発中です。

https://drecom.co.jp/



株式会社Mint Town

Mint Townは、「Minting New Economy & Entertainment」をミッションとして掲げ、Web3エンターテイメントコンテンツ開発を行う、日本有数のスタートアップです。YGGやAnimocaを含むグローバルな投資家から約10億円を調達し、新感覚Web3ゲーム『キャプテン翼 -RIVALS-』の運営、プラットフォーム化を目指したポイ活サイト『Mint Town』の開発を行っています。ブロックチェーンとエンターテインメントを組み合わせた新しい経済圏の創出を目指しています。

https://minttown.jp/



株式会社ナナメウエ・Yay!

ナナメウエは、「つながりを科学する」というミッションのもと、誰もが素を出せるweb3時代のバーチャルワールド「Yay!」を運営しています。2020年1月のリリース以来、800万人以上が利用するYay!は「すべての人に居場所を」をコンセプトに、趣味が合う人とつながり、様々なコミュニティ運営やグループ通話をしながらの雑談やゲームを楽しむことができます。今後は、コミュニティ上にトークンエコノミーを形成し、サステナブルなバーチャルワールドの実現を目指します。

https://nanameue.jp/



Yay! 公式サイト: https://lp.yay.space/



株式会社Kyuzan

株式会社Kyuzan は、NFTゲームをはじめとしたWeb3プロダクトとWeb3開発基盤を開発しているスタートアップです。株式会社GameWith と共同開発している世界一簡単に遊べるNFTゲーム「EGGRYPTO(エグリプト)」は、世界最大規模のアクティブユーザー数を誇ります。また、事業者向けWeb3開発プラットフォーム「MOUNTAIN」では、国内で最も多くの事業者のWeb3開発を支援しており、世界的なゲーム会社やブランド、IPホルダーのNFTやWeb3サービスに導入されています。

https://www.kyuzan.com/



株式会社FiNANCiE

株式会社フィナンシェは、ブロックチェーンを活用したトークン発行型のクラウドファンディングサービス「FiNANCiE」をはじめ、NFTの企画・発行支援事業、IEO支援事業などトークンを活用したコミュニティおよびエコシステムの形成を支援する事業を展開しています。現在、200以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークンの発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。



フィナンシェ|FiNANCiE https://financie.jp/

アプリ:App Store(対応OS:iOS 14.0以上)

https://apps.apple.com/jp/app/financie/id1470196162

アプリ:Google Play(対応OS:Android 6.0以上)

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba



【共催企業一覧】

Oasys Pte. Ltd.

Oasysは「Blockchain for Games」をコンセプトとするゲームに特化したブロックチェーンプロジェクトです。初期バリデータ(チェーン運用主体)は現時点ではバンダイナムコ研究所などの大手ゲーム会社やWeb3企業など20社超で構成されており、合意形成アルゴリズムは環境面にも配慮したPoS(Proof of Stake)方式を採用しています。

独自のOasysアーキテクチャでBCGのユーザーに対して取引手数料の無料化と取引処理の高速化を実現することで、快適なゲームプレイ環境を提供します。

https://www.oasys.games/



CryptoGames株式会社

「ブロックチェーンでゲームをもっと面白く」をビジョンに掲げ、2018年よりBCG(ブロックチェーンゲーム)「CryptoSpells」の運営をしており、クラウドセールの売上は900ETHとなり当時日本最高記録、2020年6月には初の地上波テレビCMも実施しました。

5年に渡る知見を活かして、OasysのVerse layerであるTCGVerseを運用、パートナー企業との協業でのBCG展開を現在は行っています。

CryptoGames公式ウェブサイト:https://cryptogames.co.jp/



Astar Network

Astar Network はWeb3アプリケーションのプラットフォームです。Polygon Labsと協業しEthereumレイヤー2である「Astar zkEVM Powered by Polygon」を提供しています。Astar zkEVMはEVM互換よりも高い水準のEVM等価性を実現しており、EthereumやPolygon等の既存のコントラクトをコードの変更なしに使用することができます。また、Ethereumのセキュリティを維持しつつL2の高速処理・低ガス代による高いUXを可能にしています。

世界中のWeb3プロジェクトと協業し、ガスレストランザクションやスマートコントラクトウォレット、アカウントアブストラクションなどマスアダプションのためのサービスが提供されます。

国内外の大手企業と提携し、Web3時代のユースケース創出やゲーム・アニメ等日本のコンテンツのグローバル進出支援に取り組んでいます。

https://astar.network/ja



株式会社bitFlyer

bitFlyer は、「ブロックチェーンで世界を簡単に。」をミッションに掲げ 2014 年に設立され、兄弟会社である bitFlyer USA, Inc. 及び bitFlyer EUROPE S.A. と共にグローバルに暗号資産取引事業を展開し、お客様にご愛顧いただき、顧客満足度 No.1* を達成しました。

暗号資産交換業者および第一種金融商品取引業者として、サービスの拡大・改善を続け、一人でも多くのお客様にご満足いただける流動性の高い暗号資産取引所を目指しています。



bitFlyer(ビットフライヤー)- 暗号資産(仮想通貨)の購入/販売所/取引所

・公式 HP :https://bitflyer.com/ja-jp/

・登録番号:暗号資産交換業者 関東財務局第 00003 号、金融商品取引業者 関東財務局(金商)第 3294 号

・加入協会:一般社団法人日本暗号資産取引業協会



* 調査概要:2022 年 11 月 暗号資産取引所サービスについての市場調査

調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

調査時期:2022 年 11 月 11 日 ~ 2022 年 11 月 25 日



Animoca Brands株式会社

2021年10月に設立されたアニモカブランズジャパン(社名:Animoca Brands株式会社)は、世界有数のWeb3企業であるAnimoca Brandsの日本における戦略的子会社です。アニモカブランズジャパンは、大手出版社、ブランド、教育、スポーツチーム、アスリート、アーティスト、ゲーム会社など、日本のIPとその関係者のグローバルWeb3戦略を支援するために設立されました。アニモカブランズジャパンは、IPとブロックチェーン技術を組み合わせたプラットフォームを提供し、Web3サービスを通じてIP保有者が独自のエコシステムを構築することを支援し、日本のIPと世界のファンの架け橋を提供します。直近注力しているプロジェクトは、AnimocaBrands投資先450社7億ユーザーの中心に位置するDIDプロジェクト/Mocaverseです。Mocaverseを通じてグローバル共通ID基盤の構築を目指します。

https://www.mocaverse.xyz/



B Dash Ventures株式会社

B Dash Venturesは、"次世代を担う有力インターネット企業の輩出"を目的として、シード・アーリーステージからレイターステージに至るまで、国内外のスタートアップへ幅広く投資を行うベンチャーキャピタルです。web3領域では、国内外を問わず、インフラ、ゲーム、DeFi、コミュニティ、暗号資産取引所など様々なプロジェクトへの投資を進めています。2011年より主催している年2回の招待制カンファレンス「B Dash Camp」を通じて、国内外のテック業界のキーパーソンと有望なスタートアップ間のネットワーキング、および最新の知見の共有の場を提供しており、この経験を生かして、2024年にはクリプト領域に特化した新たなイベントの開催も計画しています。

https://bdashventures.com/



LGG(LCA GAME GUILD PTE. LTD.)

新しくWeb3市場に参入する企業をサポートし、ともに無限の可能性を開拓するコンサルティングファームです。ブロックチェーン技術に基づくトークンエコノミクスを広めることで、社会の経済格差を解決し、人々がワクワクしながら挑戦できる社会の実現を目指し、主に3つの領域にて事業展開しています。



1.コンサルティング事業:市場情報の調査と分析、NFT/FTによるビジネス創出とエコシステム設計、グローバルマーケティング戦略、コミュニティ構築を提供しています。

2.メディア事業:事業の成長をサポートするだけでなく、カスタムリサーチや新規事業開発に関するリスキルトレーニングコースも提供しています。

3.ツール開発事業:カスタムなデータ分析やマーケティングツール開発など、Web3に特化したサービスも提供しています。



LGG 公式HP:https://official.lca-game-guild.com/

事業開発企業向け会員制メディア「LGG Research」:https://research.lca-game-guild.com/



株式会社ロクブンノニ・Crypto Times & boarding bridge

株式会社ロクブンノニは、2018年に設立された暗号資産/ブロックチェーン技術に特化したメディアおよびリサーチのリーディングカンパニーです。2018年の設立以来、同社が運営するCRYPTO TIMESは、暗号資産、Web3.0、ブロックチェーン技術の進展を公平な視点で報じ、業界内外の読者に深い洞察を提供してきました。また、情報の正確性と革新性を重視し、100本以上のリサーチレポートを通じて、Web 3.0の発展を積極的にサポートしています。

一方で、株式会社ロクブンノニが2022年に統合したWeb3.0コミュニティである『boarding bridge』は、ブロックチェーン、DeFiやNFTといった熱いトピックに関する最新の情報共有が行われ、エアドロップや新しいプロジェクトのリサーチについてのディスカッションが活発に行われており、3万人を超える参加者による盛んなコミュニティへと成長しています。また、プロジェクトを呼んでのAMAやイベントなどを通じて、日本ユーザーに対しての知見の底上げに努めています。

Crypto Times

https://crypto-times.jp

boarding bridge

https://discord.com/invite/boarding-bridge



株式会社Kudasai・KudasaiJP

株式会社Kudasaiは、2020年に創設された日本最大級の暗号資産コミュニティ「KudasaiJP」を起点として株式会社化されました。株式会社KudasaiはWeb3企業のみならず、Web3に関わる全てのプロジェクトや企業の成長を支援する企業です。ブロックチェーンスタートアップの計画・開発やアドバイザリー、コミュニティ拡大まで、多面的かつ包括的な成長支援ソリューションを提供しています。アドバイザリー部門の充実も図っています。

会社URL: https://kudasai.co.jp

Twitter: https://twitter.com/kudasai_japan

Telegram: https://t.me/KudasaiJP



株式会社TEAMZ

株式会社TEAMZは、業種や業界を問わず、新たなWeb3事業において、設計から開発、運用まで、幅広いソリューションを提供するデジタルクリエイティブ集団です。

国際的かつ豊富な経験を持つメンバーが集まり、世界中に存在する最先端の技術・ツールを駆使して、お客様に質の高いサポートをワンストップで提供します。

また、柔軟かつ効率的なアプローチによって大企業からスタートアップ企業までのWeb3ビジネス拡大をサポートするアクセラレータープログラムの提供、大規模Web3イベントの主催も行っています。2024年4月13日14日東京で5000人規模のTEAMZ Web3/AI Summit を開催します。

TEAMZ ホームページ:https://www.teamz.co.jp

TEAMZ Web3/AI Summit ホームページ: https://web3.teamz.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/07-12:46)