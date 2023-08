[田村駒株式会社]

2023年8月12日(土)~8月20日(日)の期間中、通天閣・OMO7大阪 by 星野リゾート・MEGAドン・キホーテ新世界店の3会場にてアート展示・スタンプラリー開催!



創業129年の繊維専門商社である田村駒株式会社(所在地:大阪府大阪市、代表者:堀清人)と、一般財団法人大阪デザインセンターの共催にて2023年8月9日~8月11日に開催するビリケンさんのアートイベント「BILLIKEN CREATORS OSAKA3」のスピンオフ企画として、新世界エリアをビリケンさんのアートを楽しみながら回遊するスタンプラリーイベント「BILLIKEN CREATORS OSAKA@新世界」を開催いたします。

通天閣・OMO7大阪 by 星野リゾート・MEGAドン・キホーテ新世界店の3会場にて、「BILLIKEN CREATORS OSAKA3」に出品されたアート作品のサテライト展示や、同イベントにて実施するアワード「BILLIKEN CREATORS AWARD 2023」の受賞作品の発表を行います。また、3会場にあるスタンプをすべて集めると特典がもらえるスタンプラリーも同時開催いたします。







イベント概要





イベント名:BILLIKEN CREATORS OSAKA @新世界



開催期間:2023年8月12日(土)~8月20日(日) ※時間は各会場の営業時間に準ずる



会場:通天閣、OMO7大阪 by 星野リゾート、MEGAドン・キホーテ新世界店

【通天閣】大阪市浪速区恵美須東1-18-6

アート展示場所:通天閣2階 ※入塔料が必要です。

スタンプ設置場所:通天閣1階タワースライダー同意書記入場所

【OMO7大阪 by 星野リゾート】大阪市浪速区恵美須西3丁目16-30

アート展示場所・スタンプ設置場所:1階エントランス

【MEGAドン・キホーテ新世界店】大阪市浪速区恵美須東3-4-36

アート展示場所・スタンプ設置場所:1階エントランス



特典:3つのスタンプをすべて集めると、3会場のうち1か所で一度のみ特典を受けられます。

【通天閣】入塔料100円引き

【OMO7大阪 by 星野リゾート】OMOカフェ&バルで1ドリンクご注文された方にミニサイズのミックスジュースソフトを1つプレゼント

【MEGAドン・キホーテ新世界店】お会計の際に5%オフ※お会計金額税抜10万円まで、お酒・たばこ・POSAカードは割引対象外

※有効期限2023年8月20日



注意事項:スタンプカードはおひとり1枚までお願いします。特典は3会場のうち1か所で一度のみご利用いただけます。



ビリケンさんの福をアートで販売! 「BILLIKEN CREATORS OSAKA」





アメリカで生まれ、大阪で育った、不思議でユニークな神様、ビリケンさん。

ビリケンさんに魅せられたクリエイターたちが集まり、”ビリケンさんをアートに” ”オーサカを元気に”をテーマに作品を発表、そのアート作品を発売する大阪発のPOP CULTUREイベントです。

*BILLIKEN CREATERS OSAKA特設ページ(https://www.billiken.jp/bco-index/)



2025年の大阪・関西万博に向けて、ビリケンさんが大阪発のポップカルチャーアイコン、ラッキーアイコンとして、次の100年も大阪、日本そして世界の人たちに愛されることを目指しています。





第三回目の開催となる「BILLIKEN CREATORS OSAKA 3」は、国内外のプロのクリエイターと、デザインを学ぶ学生の総勢100名が集まり、自由な発想で表現したビリケンさんのアートを展示・販売する、クリエイターを応援するアートイベントです。

大阪のアイコン、ビリケンさんのアート作品100点の中からお気に入りを見つけ、ご自宅やお店、オフィスに飾って「福」を手にいれてください!

期間:2023年8月9日(水)~8月11日(金・祝)

会場:田村駒株式会社 大阪本社 2階ショールーム



また、イベント会場では、アート作品の展示・販売の他、会場でしか体験できない企画もご用意しています。





株式会社タイトーのご協賛により、同社が1978年に開発・発売し世界的に大ブームを巻き起こしたシューティングゲーム『スペースインベーダー』とビリケンさんの特別コラボデザインのメダルタイパーを設置いたします。

来場者には、会場でしか手に入れることのできない特別デザインのメダルを無償でプレゼントいたします。

※メダルは145個(1日50個、最終日は45個)の限定数量となっており、先着順で無くなり次第終了します。





また、日本気象株式会社の『AIお天気キャスター』とコラボレーションし、動画生成AI技術を駆使してうまれたAIアバターのビリケンさんが天気予報を解説した動画を初公開いたします。

いつもは無口なビリケンさんが、日本気象株式会社のお天気キャスターとして、関西弁で表情豊かに2023年の大阪のお盆の天気予報を解説します。また、いつも裸足なビリケンさんならではの路面温度予想もお伝えします。



いつもとは違う姿・形になったビリケンさんが大集結する「BILLIKEN CREATORS OSAKA 3」、ぜひ会場にお越しください!



「BILLIKEN CREATORS OSAKA 3」の詳細は、7/20(木)発信のPR TIMES記事をご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000016.000074913.html



会社概要





社名:田村駒株式会社

本社所在地:〒541-0052大阪市中央区安土町3-3-9/〒150-0001東京都渋谷区神宮前1-3-10

連絡先:【大阪】06-6268-7000 /【東京】03-5771-1700

資本金:12億4,000万円

事業内容:生地・アパレル製品・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社

ホームページ:https://tamurakoma.co.jp/



