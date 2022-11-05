［Minecraftカップ全国大会運営委員会］

4回目の開催となる今大会は4,121人がエントリー



Minecraftカップ2022全国大会（教育版マインクラフトを使った作品コンテスト）の二次審査会が11月5日から始まります。審査会は地区ブロックごとに、オンラインとリアルのハイブリッド開催。審査の様子は大会公式YouTubeで配信し、大会参加者や会員によるオーディエンス投票を行います。













Minecraftカップ全国大会とは



Minecraftカップ全国大会は、デジタルなものづくりを通して「ひとりひとりが可能性に挑戦できる場所」の創出を目指して、教育機関で使われている教育版マインクラフトを使った作品コンテストを開催しています。2019年から始まり、今年で4回目を迎えました。



本大会は、文科省、総務省、デジタル庁の後援を受けています。







10月に行われた一次審査で、426作品の応募から182作品が二次審査会への進出を決めました。

二次審査会は11月5日から、地区ブロックごとにオンラインとリアルのハイブリッドで開催します。



＜大会ディレクターより＞

今年度も全国からたくさんの作品応募をいただきました。今回残念ながら通過できなかったチームも、二次審査会へ進んだ作品を見て今後の参考にしていただきたいと思います。これから始まる二次審査会は、最終審査会に進む39作品を選ぶ地区ブロックごとの審査会です。すべての発表を配信いたしますのでぜひご覧ください。

また、オフラインで開催する東京会場、北海道会場では報道関係者の取材を歓迎しております。





審査・オーディエンス投票について



二次審査会では、MIEEやプログラミングの講師、昨年度まで大会に参加していた現役大学生など、各地区４名からなる様々な審査員によって審査を行います。

合わせて、大会参加者や会員によるオーディエンス投票を受け付けます。オーディエンス投票はマイページから行います。投票するためには事前の会員登録が必要です。



▼会員登録はこちらから

https://mypage.minecraftcup.com/user/signin



▼マイページ投票画面









二次審査会 概要



【タイムテーブル】

二次審査会は、地区ブロックごとに14:00から開催。

発表作品数の関係で多少前後はあるものの、おおむね以下の流れで行います。





【二次審査へ進む182作品を発表】

総数426の応募作品に対して、会員登録済みの参加者・地区ブロック代表審査員によるピアボーティング（相互投票）を実施し、すべての作品の得票数をあわせた総票数は2,294票となりました。



▼一次審査を通過した作品一覧はこちら

【一次審査通過作品】二次審査会へ進出した作品を発表

https://minecraftcup.com/news/1614/





【地区ブロックごとのスケジュール】

▼配信スケジュールまとめのお知らせ記事はこちら

二次審査(地区ブロック大会)のYouTube配信について

https://minecraftcup.com/news/1616/



＜11月 5日(土) ：四国ブロック(生配信)＞

配信URL：https://youtu.be/Lb1KFyWIv1Q

投票可能時間：14:00～19:00



＜11月 6日(日) ：東海ブロック(生配信)＞

配信URL：https://youtu.be/6KseXu0-kbA

投票可能時間：14:00～19:00



＜11月 6日(日) ：近畿ブロック(19時配信) ＞

配信URL：https://youtu.be/9dWAvjZC33M

投票可能時間：19:00～24:00



＜11月12日(土) ：沖縄ブロック(生配信)＞

配信URL：https://youtu.be/k_XMMoUXXUU

投票可能時間：14:00～19:00



＜11月13日(日) ：北海道海外ブロック(リアル会場/生配信)＞ ※取材歓迎

配信URL：https://youtu.be/XWJQiYe09Fg

投票可能時間：14:00～19:00





北海道海外ブロックでは、会場での見学を受け付けます。(申し込み期間は11月9日(水)23:59まで)

北海道海外ブロック 二次審査会見学申込みフォームはこちら https://onl.bz/yuq5bfA







＜11月13日(日) ：中国ブロック(19時配信)＞

配信URL：https://youtu.be/Jz5gr8wkjao

投票可能時間：19:00～24:00



＜11月19日(土) ：北関東信州ブロック (生配信) ＞

配信URL：https://youtu.be/cN8-mu_Pu9A

投票可能時間：14:00～19:00



＜11月19日(土) ：南関東ブロック (19時配信) ＞

配信URL：https://youtu.be/hstJutnFwo8

投票可能時間：19:00～24:00



＜11月20日(日) ：東京ブロック(リアル会場/生配信) ＞ ※取材歓迎

配信URL：https://youtu.be/6uuSBUSCWVk

投票可能時間：14:00～19:00



＜11月20日(日) ：北九州ブロック19時配信)＞

配信URL：https://youtu.be/LN_nXjCY7YA

投票可能時間：19:00～24:00



＜11月23日(水祝) ：東北ブロック (生配信) ＞

配信URL：https://youtu.be/-eTEOmLGx2s

投票可能時間：14:00～19:00



＜11月23日(水祝) ：北陸ブロック (19時配信)＞

配信URL：https://youtu.be/P4kPdFYzleE

投票可能時間：19:00～24:00



＜11月26日(土) ：南九州ブロック(生配信)＞

配信URL： https://youtu.be/Oc24PO5XUBk

投票可能時間：14:00～19:00







アワードについて









二次審査(地区ブロック大会）では、地区ブロックを勝ち抜いてきた証しとして、以下の賞が与えられます。



・地区ブロック最優秀賞

・地区ブロック優秀賞

・地区ブロック奨励賞



また、一部の地区ブロックでは、地域パートナーから地域パートナー特別賞が贈られます。



・地域パートナー特別賞



＜東京ブロック＞

東京ベイeSG賞：東京都



＜北海道海外ブロック＞

北海道新聞社賞：北海道新聞社



＜北関東信州ブロック＞

信濃毎日新聞賞：信濃毎日新聞



＜北陸ブロック＞

新潟日報ふむふむ賞：新潟日報



＜四国ブロック＞

読もっか こども高知新聞賞：高知新聞



＜南九州ブロック＞

くまTOMO賞：熊本日日新聞



＜沖縄ブロック＞

新報りゅうpon！賞：琉球新聞







最終審査会について







2023年2月5日に最終審査会を開催します。

当日は大会公式YouTubeにて生配信を行い、オーディエンス投票も行います。



▼詳しくはこちら

https://minecraftcup.com/award/



【主催】

Minecraftカップ全国大会運営委員会

構成団体 ：公益社団法人ユニバーサル志縁センター、一般社団法人 ICT CONNECT 21

運営委員長 ：鈴木 寛

副運営委員長：赤堀 侃司

事務局長 ：池本 修悟

監事 ：岡本 正

ディレクター：土井 隆



【公式サイト】

https://minecraftcup.com/



【お問い合わせ】

Minecraftカップ全国大会運営委員会事務局 （ユニバーサル志縁センター内）

Mail ：info@minecraftcup.com



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/05-00:40）