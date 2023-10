[500 Global]

【日本・愛知 9月26日】 - 本日、愛知県と世界でも最も勢いのあるベンチャーキャピタルの1つである500 Globalは、Accelerate Aichi by 500 Globalの第3バッチLanding Padプログラムに参加するスタートアップ15社を発表しました。これらのスタートアップはインド、東南アジア、そのほか世界中から参加しており、製造、サプライチェーン、モビリティ、サステナビリティ、ヘルスケアなどのテクノロジーソリューションを開発しています。



Landing Padは、日本市場への進出に積極的な国際的なスタートアップへ機会を提供し、展開を加速させることに焦点を当てており、Pitchbookによると日本は2023年上半期におけるスタートアップへの投資が世界トップ10にランクインしている国の一つです。このプログラムは8週間にわたり、日本市場への進出戦略の開発、顧客インタビューの実施、日本企業との協力に焦点を当て、潜在的なパートナーシップやその他の戦略的機会を探求します。また、スタートアップが日本に拠点を置く主要な業界関係者、エコシステムパートナー、企業に対してソリューションを発表するデモデイも行われます。



「Landing Pad プログラムは、適切なサポートを受けることで国境を越えたイノベーションが成長できる良い例であり、また、日本がイノベーションに対して前向きで、自動車、製造、ロボティクス産業等の強みを持つ魅力的な市場であることを示しています。私たちはこの取り組みで起業家たちを支援すること、また、エコシステムの構築に向けて愛知県に協力できることを嬉しく思います。」と、500 Globalのグローバルマネージングパートナーであるトニー・ワンは述べています。



2020年に内閣府によって「スタートアップエコシステムグローバル拠点都市 (https://en.antaranews.com/news/263867/startups-rapidly-emerging-from-central-japan-local-entrepreneurs-explain-why)」として指定された愛知県は外国から国内企業への直接投資を引き寄せ、地元企業のイノベーションを促進する国の方針と一致したミッションドリブンな取り組みで知られています(https://www.japan.go.jp/economy/investment/index.html)。



500 Globalは2010年から日本のテクノロジースタートアップへの投資を行っており、ポートフォリオとなる企業は55社以上です。また、2016年からは日本国内で11のスタートアッププログラムを提供し、270社以上のアーリーステージのスタートアップのプロダクト・マーケット・フィットの達成、事業拡大、日本および他の地域に展開するための支援を行っています。Accelerate Aichi by 500 Globalは、日本のスタートアップエコシステムの発展に貢献する500 Globalの取り組みの継続を表しています。 本取り組みはシード・ブートキャンプ、8週間のランディング・パッド、およびコーポレート・イノベーション・プログラムの3つで構成されており、これらすべてが500 Globalによって構想、設計、提供されています。



第3バッチのスタートアップは以下の通りです:



・Augtual Reality Labs Private :空間体験のためのCanvaであり、 3Dに詳しくない人でも迅速かつ簡単に、そしてコスト効率の良い方法でAR/VR/3D体験を生み出すためのプラットフォーム。



・EASE MY AI :プロセスを自動化し、包括的で柔軟なソリューションを提供することでさまざまな産業におけるデジタルトランスフォーメーションを支援。



・FACTIC SOLUTIONS S.L:より最適な販売予測を通じて、企業の効率化を支援。



・Gong Labs:AIを活用したテックマーケットプレイスで、世界のテック企業が優れた事前スクリーニング済みの開発者を迅速かつ費用対効果の高い方法で採用できるよう支援。



・INSBUY:コンテンツ動画の視聴者を消費者へと転換。



・Visionaries777 (Inspekly) :トレーニングコストを削減し、デジタルツインと拡張現実を通じてスタッフのリモート管理を可能にするSAASソフトウェア[ME3] 。



・Maaind Technologies B.V. :あらゆる状況下でパーソナライズされた快適性(Wellbeing)を実現。これにより、顧客の製品がより効果的で魅力的になり、CXやUXの向上につながる。



・Pantheon Lab Limited :現場とオンラインで対応が可能なデジタルアシスタントとして、企業向けに業務量に合わせた調整可能なデジタルヒューマンと大規模言語モデルのソリューションを提供。



・Payhere Inc. :クラウドベースのユーザーフレンドリーなPOSソリューションを提供するフィンテックスタートアップ。



・ProSpace Pte. Ltd:B2Bのプロップテックスタートアップとして、不動産運営に掛かるコスト削減と従業員の生産性向上を可能にするワークプレイスの全体プランニングやオペレーションサイクルといったE2Eのデジタルプラットフォームソリューションを提供。



・Soteria8 Co, ltd. :ロボティクスとAIoTを防災のためのサービスとして提供。



・Speakmanity Limited:ビジネスにおける現場スキルを持つ学生の育成や企業が優秀な人材へアクセスできる環境、雇用主としてのブランド構築といった採用プロセスを最適化するバーチャルキャリアシミュレーションを提供。



・TradeMonday:小売業、消費者ブランド、ショッピングモールがプロと同様に製品取引、プロモーション、マーケティングを行うためのSaaSおよび生成 AIプラットフォームを提供。



・WeavInsight PTE LTD (WeavAir) :衛星画像データとマルチセンサ搭載IoTデバイスを活用した予測ソフトウェアで構成されるビジネスインテリジェンス&リモート監査ソリューションを提供。



・ZhenHub Technologies Ltd :企業向けサプライチェーンマネジメントソフトウェアを提供。



デモデイへの参加に興味のある方はこちらのリンクをご覧ください: Accelerate Aichi by 500 Global Batch 3 Demo Day(https://aichilandingpadbatch3.splashthat.com/)



500 Globalは、運用資産24億ドル(2023年6月30日時点)のマルチステージ・ベンチャー・キャピタルで、急成長するテクノロジー企業を設立する創業者に投資しています。私たちは、テクノロジー、イノベーション、そして資本が長期的な価値を引き出し、経済成長を牽引することができる市場に焦点を当てています。また、主要なステークホルダーと密接に連携し、起業家のエコシステムをサポートする最適な方法について政府や企業に助言することで、ベンチャー企業の成長を支援しています。500 Globalは、80か国以上で事業を展開する2,800社以上の企業の創業者5,000人以上を支援してきました。これまでに投資した会社は、評価額10億ドル以上の企業35社以上、評価額1億ドル以上の企業160社以上(未上場、上場、イグジット企業を含む)におよびます。200人以上のチームメンバーが世界30か国以上に在住し、世界有数のテクノロジー企業の起業家、投資家、経営者としての経験を生かしています。



500 Global 担当:真島(まじま)メール:accelerateaichi@500.co



500 Global 広報事務局 メール:500jp@redhill.asia



イベントで提供されるすべての内容は、一般的な情報提供または教育目的で提供されるものであり、500 Globalまたはその関連会社による投資、法律、税金、会計の助言として解釈されるべきではなく、また、証券の販売の提供または購入への興味の勧誘として解釈されるべきではありません。イベントに含まれるコンテンツや情報を、500 Globalによる投資アドバイザリーサービスまたは金融アドバイスを提供するオファーとして解釈するべきではありません。500 Globalはデモデイに含まれる情報の正確性についての表明は行わず、誤りや抜け漏れがあった場合でも責任を負いません。いかなる場合においても、ここに含まれるコンテンツまたはイベントのコンテンツを、500 GLOBALの投資ファンドへの投資を検討する見込みのある投資家によるファンドマーケティング資料として解釈すべきではありません。デモデイでのプレゼンティング・カンパニーとしての選定は、500 Globalファンドがその企業に投資を行うことを必ずしも確認するものではありません。500 Globalは、イベントの配信を行うために法的な措置が必要な司法管轄区の証券法に基づいて行動を取ったことはありません。アメリカ合衆国外の地域にいる人々は、このイベントを視聴およびアメリカ合衆国外での関連する活動を観察する際に適用される法律と制約を遵守しなければなりません。



