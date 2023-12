[株式会社KOKYU]

メディア関係者さま向けイベントは、2024年1月17日となります。



世界一お客様に寄り添い、女性の美容と健康におけるあらゆる悩みの解決を目指すスタートアップ企業である株式会社KOKYU(本社:大阪市/代表取締役:堀敦友)は、独自の世界観と価値観を実現させるべく、ディープテック企業等と連携し、最先端のテクノロジーを活用しながら、スキンケア・ボディケア・インナーケア・ストレスケアが、ワンフロアでサービス提供できる新しい形のサービス店舗を銀座にOPENいたします。











▼オープンの背景・目的▼



女性の美容と健康における悩みの原因は、複雑且つ多くの原因が考えられます。その複雑さから、どうしても1つのサービスや商品だけを利用し、自分自身への納得したケアが出来ていない女性の現状があります。



「肌のために、スキンケアもインナーケアもしたい」

「女性としてのウェルビーイングな生活を送りたい」

「今の自分の状態を知りたい」

「美容や体の悩みの原因を1つずつ探していきたい」

「美容と健康への果てしない悩みに誰か一緒に寄り添って伴走して欲しい」



このような沢山の要望にお応えできるように、



スキンケア・ボディケア・インナーケア・ストレスケア・がワンフロアの店舗で提供できるサービス店舗をOPENさせて頂く事となりました。



例えば、

pilatesやパーソナルトレーニングの後に、よもぎ蒸しで体の芯から温め、温まったあとに極上のKOKYUスパを受けて頂く事ができたり、フェイシャルエステで肌メンテした後に公認心理師による日々の仕事や子育て等人間関係の相談をすることで、スキンケアとストレスケアを同時にケアする事が可能です。



自分を労る時間を作りたい、仕事がお忙しい働く女性や日々忙しいママ世代をターゲットとしたお店となっており、KOKYUが成し遂げたい世界観が伝わるフラッグシップとなる店舗になります。







▼店舗情報▼











〒104-0061

東京都中央区銀座2丁目3−1Ray Ginza 7F



店舗名:KOKYU GINZA

Skincare & Healthcare

Pilates& Bodycare



銀座一丁目駅から徒歩1分

JR 有楽町駅から徒歩3分

JR 東京駅から徒歩7分

丸ノ内線 銀座駅から徒歩4分



京橋駅から徒歩6分

宝町駅から徒歩9分

東銀座から徒歩10分







▼ご予約方法について▼

ホットペッパービューティ及びSNSアカウントにて12月下旬頃よりご予約受付開始となります。

公式SNS : https://www.instagram.com/kokyu_official/

https://www.instagram.com/okao_labo/





▼店舗での提供サービス▼



スキンケア







・フェイシャルエステ スキングローピール

・スキンケアカウンセリング

・KOKYU SPA

・スキンケアレッスン

・和漢よもぎ蒸し

・モデリングマスク・炭酸パック

・テックを活用した肌診断

・糖化年齢診断

・KOKYUスキンケア化粧品の販売







ボディケア







・パーソナルマシンピラティス

・パーソナルトレーニング

・ボディケアカウンセリング

・ペアストレッチ ・呼吸レッスン

・歩き方診断レッスン ・姿勢診断

・ボディケア関連商品の販売









インナーケア







・管理栄養士による食事指導 インナーケアプログラム

・未病栄養コンサルタントによるWELL BE CHECK

・5日間ファスティングサポート

・肌分析キットPITTAN(アミノ酸スコア測定)による分析アドバイス

・インナーケア関連商品の販売

・和漢よもぎ蒸し

・糖化年齢診断









ストレスケア







・公認心理師による カウンセリング

・WELL BE CHECK

・ボディケアやスキンケアによるストレスケアアプローチ

・ストレスケア関連商品の販売

・和漢よもぎ蒸し

・毛髪分析にるストレスの過去半年間のデータ解析によるストレスケア











▼KOKYUの目指す世界▼







KOKYUは、オフラインを中心とした世界一お客様に寄り添うカウンセリングと、約1000種類に及ぶサービスと商品の開発を目指し、”果てしなく困難”と思われている”商品とサービスの組み合わせによる究極のパーソナライズ提案”の実現を目指し、日々活動をしております。





==============================







▼導入予定のテクノロジー▼



東大発の技術を活用した肌分析キットPITTAN(アミノ酸スコア測定)による分析アドバイス





東大発の微量代謝物分析技術をシーズ技術として株式会社PITTANが開発した、オリジナル採取キットで汗を採取し天然保湿因子などインナーケアに関連するアミノ酸のバランスを分析、アプリ上で見える化し、その分析結果を元に、肌に足りない栄養素などを見ながら食事指導に活かしていきます。







未病判定ツールWELL BE CHECK(R)︎を活用した未病栄養コンサルタント(R)︎によるアドバイス





世界に未病産業を創造することを目指す株式会社WELL BE INDUSTRYが独自開発したLINEアカウント上で完結する未病判定ツール”WELL BE CHECK(R)︎は、分子栄養学で明らかになっている膨大なビッグデータをベースとし各自覚症状に関与する栄養素を基に統計学的に判定する問診ツールです。管理栄養士によるインナーケアや公認心理師によるストレスケアのサービスに活用してまいります。







腸内検査キットを活用し腸内環境の分析と食生活へのアドバイス





腸内年齢、細菌の種類数、多様性、乳酸菌、ビフィズス菌、エクオール産生菌、デブ菌ヤセ菌の割合などが明らかになります。これにより様々なケアに活用します。株式会社レイクビー提供







測定器による肌状態を定量分析 6項目の結果が数値化







肌画像測定機による未来の肌状態をシミュレーション









滋賀大学発ベンチャー株式会社イヴケアによる毛髪分析によるストレスチェック





株式会社イヴケアによる技術サービスの提供を受け、過去半年間のストレス状態を毛髪により解析し、ストレスケアサービスに活かします。





AGE分析機械による糖化年齢チェック





AGEとは終末糖化産物(Advanced Glycation Endproducts)のことで、強い毒性を持ち、老化促進の元凶として注目される物質です。

















▼KOKYUについて▼







株式会社KOKYUは、”女性にとってかけがえのないものやサービスを提供する”を理念として、女性の美容と健康におけるあらゆる悩みに世界一寄り添う為に・オフラインを中心としたカウンセリング・1000種類のサービスと商品の開発・フェムテクノロジーを活用して未来を予測する仕組みの実現を目指すスタートアップ企業です。



【事業領域】

フェムケア・フェムテック・女性のウェルビーイング・ビューティヘルスケア・D2C・EC・統合型コマース





東証プライム上場企業およびエントリー企業約1900社を対象の中からForbes JAPANが主催する日本最大規模の女性アワード「Forbes JAPAN WOMEN AWARD 」9位に選ばれました。



・女性従業員率100%企業

・大阪女性活躍リーディングカンパニー 認証

・ウェルビーイング」をテーマに事業を共創するオープンイノベーション・プログラム 採択企業



【会社概要】

株式会社KOKYU 代表取締役 堀 敦友

創業:2020年12月25日

所在地:〒553-0003 大阪市福島区福島3丁目14番29号 アルティジア新福島ビル4B



