[GLAD HAND & Co.]

ワーナー・ブラザースの「物語の力」で生み出された数々の名ストーリーとキャラクターが、世界を魅了してきた100年間。

数々の名作や物語を愛するGLADHANDはその歴史と、スタジオを設立した4人の兄弟への敬愛の念を込めてコラボレーションアイテムをリリース。























通常ラインをはじめ非常に高い人気を誇るGLADHAND×REGALのシリーズから、ワーナー・ブラザース創立100周年を記念した WARNER BROS.×REGAL×GLADHAND のトリプルネームのサドルシューズが5月3日より原宿ヘッドショップGLADHAND CORE、GLADHANDオフシャルオンラインストア、REGAL Shoe & Co.で限定発売開始。





今回のコラボレーションの為に特別カラーモデルを製作、こだわり抜いた美しいネイビーをベースにホワイトとのコンビネーションでクラシックに仕上げられたアイテム。

インソールには数々の名作と共に多くの人々に愛されてきた歴史を感じるワーナー・ブラザースのシールドロゴが施され、オリジナルBOXやオリジナルレザータグにもWARNER BROS.100TH記念のLOGOが入っております。





<GLADHAND & Co.>

https://www.glad-hand.com



<REGAL Shoe & Co.>

https://www.regal.co.jp/shoplist/detail/regal-shoe-and-co/shop01101

































WARNER BROS. 100TH - SADDLE SHOES

¥55,000-( 本体価格¥50,000)



2023年5月3日より原宿ヘッドショップGLADHAND CORE、GLADHANDオフシャルオンラインストア、REGAL Shoe & Co.で限定発売開始。

数に限りがございますのでお早めにお求めください。



本体 : 牛革

ソール : グッドイヤーウェルト製法

カラー : ネイビー×ホワイト

サイズ : 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26 / 26.5 / 27 / 27.5 / 28cm

インソールにはコラボネーム型押し、オリジナルタグ・オリジナルボックス付属









All characters and elements (C) & (TM) WBEI and its aliates. WB Shield: (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

















<店舗詳細>

GLADHAND CORE

東京都渋谷区神宮前2-19-11

03-6438-9499

https://www.glad-hand.com





