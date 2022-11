[インプル]

株式会社インプル(本社:札幌市中央区、以下「当社))は、ベトナムIT人材に関する育成サービスを運営するNiX Education(本社:ベトナム ハノイ。以下「NiX社」)と業務提携に向けた基本合意書(以下「本合意書」)を締結しましたのでお知らせします。















業務提携の背景と目的





当社は、先進技術を活用したソフトウェア開発でNo.1テックカンパニーを目指しており、積極的に国内IT人材の確保を行い、事業を拡大しております。また、当社のグループ会社には、オフショア事業を担うAlobridge(本社ベトナム。以下「Alobridge社」という)があり、ベトナムでの事業を展開し、グループ一体で事業を推進しております。



一方で、今後の国内環境を踏まえると、IT人材が不足すると言われており、当該事象に対する対策、加えて、多様な人材が活躍できるフィールドを構築する経営を目指すべく、ダイバーシティの観点からも外国人材の活用も積極的に行うことで、今後さらなる成長を企図しております。



その中で、当社グループは既にベトナムでの事業実績があり、またベトナムはSTEM(科学・技術・工学・数学の教育分野)教育システムなどがあり、多くの有望なIT人材マーケットがあると捉えており、当該分野で事業展開しているNiX社との協業を検討してまいりました。







業務提携の概要





NiX社は、ベトナム国内の教育機関と連携した上で、独自の講座を開設し、ベトナムの学生を当社グループが求めるITスキル及び日本語レベルの水準に達するように育成し、当社グループにベトナム高度IT人材を提供することを想定しております。



当社は、本業務提携により、安定的に高度IT人材を確保するネットワークを構築することができます。なお、具体的な内容については、本合意書に基づき検討を行い、2022 年12月以降に本契約の締結を目指します。







当事会社の概要





【NiX社の概要】

会 社 名: NiX EDUCATION.,JSC

設 立 日: 2022年1月28日

所 在 地: 5階 NICビル 7 Ton That Thuyet, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam

代 表 者: 代表取締役 Nguyen Trong Nghia

事業内容: 教育その他、就職コンサルティング、ジョブ紹介事業、労働者供給・管理など



【当社の概要】

会 社 名: 株式会社インプル

設 立 日: 2011年6月23日

所 在 地: 北海道札幌市中央区南3条西10丁目1001番地5

代 表 者: 代表取締役 西嶋 裕二

URL : https://www.impl.co.jp

事業内容: ブロックチェーンなどの先進技術を用いたスマートフォンアプリ、ウェブシステム、プロダクト開発及びオフショアサービスの運営



【Alobridge社の概要】

会 社 名: Alobridge Co., Ltd.

設 立 日: 2019年4月

所 在 地: 6階 Housingビル 299 Trung Kinh, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam

代 表 者: 西嶋 裕二

URL : https://www.alobridge.com/

事業内容: スマートフォンアプリ、ウェブシステムの受託開発、運用保守



