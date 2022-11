[株式会社クラブコスメチックス]

株式会社クラブコスメチックス(本社・大阪市 代表取締役社長:中山ユカリ)は、2022年11月下旬より、MARY QUANTのセカンドブランド“DAISY DOLL by MARY QUANT”からデイジードール グリッター アイカラーを発売いたします。







DAISY DOLL by MARY QUANT 公式サイト https://daisydoll.jp



【商品情報】





デイジードール グリッター アイカラー



全3色 各1,430円(税込)





ダイヤのようにまばゆい光を放つグリッター ※1 を配合

視線を独り占めするリキッドアイカラー

大小さまざまなサイズのカラーパール※2 と、ダイヤのようにまばゆい光を放つグリッター※1 を

配合したウォーターベースのリキッドアイカラーです。パールの繊細なツヤ感のある輝きと、

グリッターの存在感のある輝きがミックスされ、周りの視線を独り占めする目元が完成します。



ラメ落ちしにくい密着ジェル処方

パールやラメをがっちりコートする密着ジェル処方により、まばたきなど目元の動きに寄り添いながらラメ落ちしにくい美しい仕上がりをキープします。



保湿効果

目元にうるおいを与える保湿成分ヒアルロン酸Na配合。



※1(PET/ポリメタクリル酸メチル)ラミネート)(着色剤) ※2(ホウケイ酸(Ca/チタン)、合成フルオロフロゴパイト、酸化チタン、酸化スズ、酸化鉄、マイカ)(全て着色剤)



カラー展開







How To Use (BASIC)

筆に適量の液を含ませ、まつ毛の生え際などをなぞるようにラインを描いてください。



HOW TO USE (ARRANGE)









◆DAISY DOLL by MARY QUANT 公式ブランドサイト

https://daisydoll.jp



◆DAISY DOLL by MARY QUANT Instagram

https://www.instagram.com/daisydoll.jp



◆会社概要

〇会社名:株式会社クラブコスメチックス

〇本社所在地:大阪市西区西本町2-6-11

〇代表者:代表取締役社長 中山 ユカリ

〇会社HP:https://www.clubcosmetics.co.jp



◆お客様からのお問合せ先

株式会社クラブコスメチックス

フリーダイヤル:0120-16-0077



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-19:46)