[株式会社WIZARD]

HBMG/HBMRでコラボ実施中のSAMURAI JAPANの商品が

4/22、23日に日比谷公園で開催される「Smile&Green やっと会えたね ニッポン放送 ラジオパーク in 日比谷 2023」にて販売されます。







株式会社WIZARD(本社 東京都千代田区/代表取締役 古角 将夫)が展開するブランド「Heroes Behind the Mask Relux (HBM Relux)」最新情報です。



HBM GALLERYと同様に国内・海外でも人気のキャラクターコンテンツを世界に発信する業界では初めてのキャラクター専門アパレルブランドです。

HBMGの高級感を打ち出しているラインとは違い『極上の普段着』をコンセプトしたディフュージョンラインです。



シンプルな可愛らしいロゴに加え、男女問わず誰もが着用しやすく、デザイナーの感性やイメージを生かしながら、販売対象を拡大します。

キャラクターを軸に今話題のアーティストからイラストレーターまでさまざまなジャンルの方とコラボを行なっております。



この度、HBMG/HBMRでコラボ実施中のSAMURAI JAPANの商品が

4/22、23日に日比谷公園で開催される「Smile&Green やっと会えたね ニッポン放送 ラジオパーク in 日比谷 2023」にて販売されます。



更に、2023年大活躍をしましたSAMURAI JAPANのNPB所属選手の背番号入りの新商品もイベント会場にて一部販売を行います。HBMR通販サイトでも販売開始いたします。

その他、HBMG/HBMRの商品も一部販売しております。是非、会場でご確認ください。









@HBMGALLERY https://twitter.com/HBMGALLERY



Instagramアカウント

https://www.instagram.com/hbmgallery.hbmrelux/



通販サイト

https://hbmgallery.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/22-18:16)