HORIJUKU株式会社(東京都港区、代表取締役:堀鉄平、以下「HORIJUKU」)は、シェア購入できる新しい形の別荘「UMITO」シリーズとして、「UMITO THE GRAND AUBERGE 鎌倉腰越」をシェア販売開始いたします。







世界的にも有名な観光地として知られる鎌倉。古都の風情と目の前に広がる絶景が調和するこの場所に、新たなUMITOが誕生します。鎌倉エリアに建築する4つのうち、今回は「UMITO THE GRAND AUBERGE 鎌倉腰越」の販売開始をお知らせします。





■UMITO THE GRAND AUBERGE 鎌倉腰越



都心からわずか60分のリゾート地に誕生した「UMITO THE GRAND AUBERGE 鎌倉腰越」。腰越海岸を存分に堪能できるよう工夫された建築デザインと、一流シェフが腕を振るう高級レストランが特徴です。都会の喧噪を忘れ、波音をBGMに静寂な環境で穏やかな時間を過ごすも良し、徒歩0分で腰越海岸へ出て海を楽しむのも良し。非日常なリゾート体験を思う存分お楽しみいただけます。



「UMITO THE GRAND AUBERGE 鎌倉腰越」はアクセスも魅力的で、江ノ島電鉄「腰越」駅より徒歩6分、小田急小田原線「片瀬江ノ島」駅より徒歩7分。都心からのアクセスも良く、新宿駅から特急ロマンスカーで乗り換えなしで到着することができます。

完成は2024年4月を予定しております。





■遮るもののない絶景をひとり占め



別荘の目の前が腰越海岸。オーシャンビューを遮るものは何一つありません。昼間は壮大な海原と青空を、夕刻には夕焼けに染まる江の島を望むことができる絶好のロケーションとなっております。





海側の側面は全てガラス張りになっており、どのお部屋にいても鎌倉のオーシャンビューを存分に楽しむことができます。心地よい波音と共に心安らぐ眠りにつき、大海原に反射する太陽の光と共に朝を迎える特別な癒しのひとときをお楽しみください。





■海を楽しむためにデザインされたこだわりのお部屋



どのお部屋にいても視線の先には常に海がある開放感あふれるワンフロアとなっております。空間を隔てすぎないことで過ごし方を固定せず、自由な海辺の暮らしをお楽しみいただける工夫がなされています。木の温かみを活かしたラグジュアリーなデザインと、窓から臨む鎌倉の水平線が調和した空間は、まるで絵画の中にいるような気持ちにさせてくれます。





■大自然に囲まれたような温浴空間



目の前に広がる鎌倉の海を眺めながらお風呂・サウナ・水風呂を楽しめるのもUMITO THE GRAND AUBERGE 鎌倉腰越の魅力の一つ。木の温もりと存在感のある石の壁が鎌倉の海と調和し、大自然に囲まれたような温浴空間を演出します。





■別荘の1階には利用人数を限定した特別なレストラン



一階のレストランでは、「レストランひらまつ 広尾」で8年間料理長を務められた小川大樹シェフを招いて、本格的なフレンチ料理をご提供いたします。小川大樹シェフは「海の近くにレストランをつくりたい」という夢を抱いており、弊社が思い描く理想の「スモールラグジュアリー」に共感をいただき、オファーが実現いたしました。





提供する料理は鎌倉ならではの地産地消にこだわり、小川大樹シェフ自ら鎌倉魚市場、地元の無農薬栽培の農家や食肉加工店に何度も足を運び、選び抜かれた食材の数々。鎌倉という土地を感じられる豊かな食体験をご提供いたします。

洗練されたレストランの内装も、目の前に広がる海と共に贅沢でハイクオリティな舞台を演出。小川大樹シェフの料理の魅力がさらに引き立つ感性豊かな上質空間となります。



紹介サイト:https://umito.jp/kamakura-koshigoe/

■UMITOの仕組み



「UMITO」シリーズは、別荘とホテルのメリットを組み合わせた新しい仕組みの別荘です。







別荘として使いたい分だけ購入可能

従来の別荘は使っていない期間が多く、管理やメンテナンスも大変でした。UMITOでは別荘として使いたい分だけ、年間10日単位からライフスタイルに合わせて保有できる「シェア購入」が可能です。自分が使いたい時だけ使う悠々自適な別荘での暮らしをお楽しみください。



利用しない時はホテルとして自動的に貸し出して収益に

UMITOをご自身で使用しない時は自動的にホテルとして貸し出され、収益を得ることができます。ホテルとしての運営や建物の管理はホテル運営会社が行います。



相互利用できる別荘がどんどん増えていく

UMITOシリーズをご購入のお客様は、鎌倉の他のUMITOシリーズや沖縄のUMITO PLAGE The Atta Okinawaも宿泊可能です。また、熱海和田浜にも計画進行中で、今後も宿泊可能な施設をどんどん増やしていきます。











公式サイト:https://umito.jp/

◼HORIJUKUについて



HORIJUKU株式会社は「海と共に暮らす」をコンセプトにしたスモールラグジュアリーホテルUMITOを沖縄、熱海、伊豆に展開しております。

鎌倉、熱海にも用地を取得しており、現在新規に開発中です。

また、不動産投資で土地から自分で建物を建築する一人デベロッパーを養成するプラットフォーム「堀塾」を運営しています。

これまでに東京都心に100棟以上の新築RCマンションの建築を塾生が進めています。





◼会社概要



会社名:HORIJUKU株式会社

代表者:堀鉄平

本社所在地:東京都港区六本木4丁目6-3 HORIJUKU PLACE THE TOKYO

電話番号:03-6277-6771

URL:https://corp.horijuku.co.jp





■UMITOシリーズ販売に関するお問い合わせ先



HORIJUKU株式会社

担当部署:カスタマーサクセス事業部

info-cs@horijuku.jp

お問い合わせの際には、下記についてご記載いただくようお願いいたします。

・氏名 ・連絡先(電話番号、メールアドレス) ・企業名 ・お問い合わせ内容



