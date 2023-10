[株式会社Dリーグ]

渋谷の中心で熱いダンスパフォーマンスを放映し、ダンスの魅力を発信若者世代に向けて過去最大のプローションを実施



株式会社Dリーグ(本社:東京都港区、代表取締役CEO:平野岳史、代表取締役COO:神田勘太朗、以下「Dリーグ」 )は、10月29日(日)の開幕戦の観戦チケットの完売を記念し、全チームがそれぞれのチームを象徴するパフォーマンスムービー「Dance Artist Movie」の渋谷ビジョンジャックと、新大久保駅のホームジャックを実施することをお知らせします。







D.LEAGUEは、Dリーガーのアーティストとしての魅力を発信しダンスアーティストのブランドを確立させていくために、各チームを象徴するパフォーマンスをムービー化した「Dance Artist Movie(DAM)」をD.LEAGUE公式YouTubeアカウントにて公開しました。キャッチコピーである「I‘m a D.Leaguer.ひっくり返す、ダンスで。」を体現するコンテンツとして発信していきます。

今回「CyberAgent Legit」のDAMの再生回数が30万回を突破するなど、DAMによってDリーガーのパフォーマンスの魅力が皆様に伝わりD.LEAGUEの認知拡大に繋がっていることから、さらにより多くの人にダンスの熱さと魅力を伝えていくため10月14日(土)より週末限定で2日間渋谷ビジョンジャックを行うことを決定しました。渋谷のスクランブル交差点付近の大型ビジョンに全チームのDAMが放映され、渋谷の中心で熱いダンスパフォーマンスを放映することでダンスの魅力を発信していきます。

この他、10月29日(日)の開幕戦に向けて、10月15日~29日の間、新大久保駅のホームジャックなど若年層を中心に過去最大のプロモーションを展開してまいります。



渋谷ビジョンジャックや新大久保駅ホームジャックが決定!





< D.LEAGUE渋谷ビジョンジャック 概要>

掲載期間:2023年10月14日(土)・15日(日)・28日(土)・29日(日)9:00~24:00

掲載場所:渋谷スクランブル交差点の周辺に設置している大型ビジョン

掲載内容:D.LEAGUE 全13チームの「Dance Artist Movie(DAM)」



CyberAgent Legit

「concentration」https://youtu.be/p9z_gPEBits







avex ROYALBR

「Essential」https://youtu.be/n3_oVUP03g0



< D.LEAGUE 新大久保駅ホームジャック概要>

掲載期間:2023年10月14日(土)~29日(日)

掲載場所:新大久保駅ホームドア

掲載内容:D.LEAGUEやDリーガーのポスター



Dance Artist Movie(DAM)とは





Dance Artist Movie(DAM)は、各チームのパフォーマンスを象徴するパフォーマンスムービーです。Dリーガーのアーティストとしての魅力を発信しダンスアーティストのブランドを確立させていくために、各チームを象徴するパフォーマンスを制作しROUND.0で初披露、さらにムービー化した「Dance Artist Movie(DAM)」をD.LEAGUE公式YouTubeアカウントにて公開しました。 パフォーマンスの中には、チームを象徴するシグネチャームーブが組み込まれており、

プロのダンサーの動きを参考にSNSで投稿していただくこともできます。

ぜひ13チームそれぞれのカラーや魅力を感じていただきながら、シグネチャームーブに挑戦してみてください。



CyberAgent Legit

「concentration」https://youtu.be/p9z_gPEBits



avex ROYALBRATS

「Essential」https://youtu.be/n3_oVUP03g0



Benefit one MONOLIZ

「CULT」https://youtu.be/Q9eUxZh7Pxw



dip BATTLES

「赤黒から咲かせる花」https://youtu.be/mNdot-DzHOM



DYM MESSENGERS

「THE MESSAGE」https://youtu.be/eTZsx3zXmyc



FULLCAST RAISERZ

「HALL OF FAME」https://youtu.be/jXSTHV3_qmM



KADOKAWA DREAMS

「BORN AGAIN」https://youtu.be/uYeJYRHMWhY



KOSÉ 8ROCKS

「On The Stage」https://youtu.be/3voDEbXi4T4



LIFULL ALT-RHYTHM

「never change keep challenging」https://youtu.be/RYsxLDkj7lg



Medical Concierge I’moon

「Theme of I'moon」https://youtu.be/KkE8-aeCLfw



SEPTENI RAPTURES

「Insane "BLUE"」https://youtu.be/Epawi3-N2KM



SEGA SAMMY LUX

「STAY GOLD」https://youtu.be/WNk6guIyG1w



Valuence INFINITIES

「Break Through」https://youtu.be/4de7rAF9s_w



第一生命 D.LEAGUE 23-24 SEASON開催概要





世界最高峰のダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE 23-24」は、2023年10月29日 (日) 19:00~、東京ガーデンシアターにて開幕します。 皆様のご来場をお待ちしております。

開幕戦では、新チームのDYM MESSENGERSはNO MATCHとなりますが、お披露目パフォーマンスを予定しています。初対戦は、ROUND.2 3rd MATCHにてValuence INFINITIESとの戦いになります。どのようなチーム編成で、4年目に突入するD .LEAGUEに新風を巻き起こすのか乞うご期待!



第一生命 D.LEAGUE 23-24 対戦カード表







第一生命 D.LEAGUE 23-24 スケジュール ■全試合会場:東京ガーデンシアター





10月29日(日) ROUND.1 開幕戦

11月13日(月) ROUND.2

11月24日(金) ROUND.3

12月15日(金) ROUND.4

12月28日(木) ROUND.5

1月12日(金) ROUND.6

1月28日(日) ROUND.7(CYPHER ROUND)

2月 8日(木) ROUND.8

2月25日(日) ROUND.9

3月10日(日) ROUND.10

3月21日(木) ROUND.11

4月7日(日) ROUND.12

5月3日(金) ROUND.13

5月19日(日) ROUND.14

6月9日(日) CHAMPIONSHIP

未定 AWARDS SHOW



