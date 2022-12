[株式会社トラース・オン・プロダクト]

株式会社トラース・オン・プロダクト(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長兼CEO:藤吉英彦、以下「当社」)は、DONKI(Thailand) Co., Ltd.(本社:所在地:No.107 DONKI Mall Thonglor Floor no. 5, Room no. 501,Soi Sukhumvit 63 (Ekamai), Klongton Neau, Wattana, Bangkok Thailand、代表取締役社長:玉木康太、以下「DONKI Thailand」)と、現在実施しているカスタマーレビューの店舗での見える化、その効果について、当社のDX新製品である「店舗の星」(以下、「店舗の星」)を利用し、共同実験を実施いたしました。





当社は、インターネットの世界(バーチャル)と、現実世界(リアル)の利用者価値の融合をビジネステーマとして取り組んでおります。この度、バーチャルの世界であるイーコマース(EC)において重要性が極めて高いカスタマーレビュー及び消費者の商品評価(ソーシャルプルーフ)を、リアル店舗に融合する為の新製品「店舗の星」が完成いたしました。「店舗の星」は、DONKI Thailandにおいて重要なテーマとなっておりました、「顧客のレビューを商品開発に活かし、顧客レビューと共に商品とお店を進化させる」という課題解決に大きな役割を果たす可能性がある事から、「店舗の星」の有効性と実効果を測るべく、DONKI Thailandの2店舗にて共同実験を実施いたしました。



●実験概要

【実験場所及び実施期間】

実施場所:DON DON DONKI J-PARK店・Thonglor店

実施期間:2022年9月9日~10月3日の約1ヶ月

【実験内容】

DONKI Thailandにてお客様より取得しているカスタマーレビュー(商品評価)を、当社のクラウドシステムに登録し、インターネットを通じて「店舗の星」に送信し、商品売り場の商品棚に表示させております。

その表示効果につき、お客様1,000名あたりの商品販売量を用いて、以下の内容にて比較計測いたしました。

1.お客様のお買い求め商品への影響

2.「店舗の星」に表示されたカスタマーレビュー(商品評価)点数によるお買い求め商品への影響

3.商品棚全体への販促効果の有無

4.QRコードスキャンによるお客様のレビューコメント参照頻度



●「店舗の星」実験の様子





【タイDONDONDONKI J-PARK店】





【タイDONDONDONKI Thonglor店】



【実験結果と考察】

ECの世界や、飲食店選びでは当たり前になっているカスタマーレビュー、お客様評価点ではございますが、実店舗の商品にリアルなお客様評価点数を表示する試みは、世界でも新しいチャレンジでありました。約1か月間、他店舗比較、ビフォーアフター比較等、様々な角度から効果分析を行った結果、当初の予想を遥かに超える表示効果を確認する事が出来ました。実験結果の中には、お客様1,000名当たりの販売量にて他店舗比10倍を超える販売に繋がったものや、前週比で2倍以上の販売増につながった商品も複数見られました。

また、取り付けた棚全体が活性化し、棚全体の商品の売れ行きが大幅に伸びる効果も確認する事が出来ました。但し、「店舗の星」に表示されるお客様評価点数はリアルな消費者評価である事から、当然ながら評価が低いものに関しては、販売が低下する結果も同様に見られております。

お買い物の際、試した事の無い商品を試してみたいという、潜在的な好奇心は多くのお客様がお持ちであり、「店舗の星」はそのきっかけを作る効果が大きいと考えられます。また、そのお客様の好奇心は、リアル店舗にてお客様がお買い物を楽しんで頂く重要な要素である事から、この度の実験で得られた結果は、バーチャルとリアルの価値融合を目指す当社にとって、今後の非常に大きな指標にもなりました。



【DONKI Thailand御担当者様の声】

・加工品など、試してみないと味が分からないものへの効果が高いと感じた。

・嗜好品に効果があると感じる。お客様の背中を押している感がある。

・「店舗の星」による販売促進効果は確認する事ができたが、点数による影響については引き続き検証してみたい。



【店舗の星の今後の展開について】

「店舗の星」は単なる表示機器として開発した製品ではありません。当社が目指している本製品の在り方は、店舗を活性化させるDX端末であり、「販売効果の可視化」、「お客様評価点数による効果の可視化」及び最終消費者であるお客様の「店舗でのお買い物の楽しさの追及」でもあります。今後も、引き続きDONKI Thailand様およびPPIHグループ各店舗様と製品のあり方の検討を進めていき、唯一無二の店舗DX製品に成長させていく予定です。マーケットへの本格導入は、2023年春からを予定致しております。



【株式会社トラース・オン・プロダクトについて】

当社は、「お客様への“真の価値提供”を第一に モノづくりを通じVirtualとRealを融合 最適化した新しい社会の礎を創造する」を経営理念とし、モノは買う物から、サービス提供に付帯するプラットフォームになるべきであり、モノの価値は物体価値になくサービス価値にあると考えております。当社は、「モノづくり4.0」(当社ウェブサイト「モノづくり4.0」参照)の価値の主体から、本当に求められる製品を0から組上げられる調合士であり、今後の社会が待ち望んでいるサービス価値の提供に貢献してまいります。



【DONKI Thailand Co., Ltd.様について】

DONKI(Thailand)Co.,Ltdは2018年設立。日本製もしくは日本市場向けの商品、日本産品を提供するジャパンブランド・スペシャリティストアとして『DON DON DONKI』を運営。

今後も、タイ国内において多店舗展開を進めながら、「美味・健康・環境」をキーワードに日本食・日本文化の魅力を発信してまいります。



