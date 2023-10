[株式会社ゼノトゥーン]

株式会社ゼノトゥーン(本社:東京都渋谷区)がCAMPFIREで実施中の「アニメ作家・安田現象 初長編『メイクアガール』劇場映画化プロジェクト第2弾」にて開始からわずか3日間で目標金額100%を達成致しました。支援者の皆様のご協力への感謝を込めて、新たなストレッチゴールと追加リターンを発表致します。







■プロジェクトについて



本プロジェクトは、安田現象スタジオ by Xenotoonにて制作中の長編アニメーション映画『メイクアガール』の劇場公開へ向けて、映像・音響制作を劇場クオリティに引き上げて完成を目指すプロジェクトです。



・ストレッチゴール :200%(2,000万円)

・開催期間 :2023年10月31日(火)23:59まで

・実施場所 :CAMPFIRE

・URL :https://camp-fire.jp/projects/view/698036





■追加リターンについて



安田現象監督が今回新しく描き下ろした、本作のヒロイン”0号”、生活サポートロボ”ソルト”そして”待望のあのキャラクター!?”がアクリルキーホルダーに登場!

他にも、0号が教室で授業をしているショートアニメ(4800万再生!)をモチーフにしたイラストの”トートバッグ”、新規ビジュアルの”2.5Dアルミアート”、

そして、前回ご好評頂いた「メイクアガール」のデジタル設定資料集に、新たに一部の最新追加資料を加えた製本版(実物)をご用意いたしました。

製本版は、安田現象監督の直筆サインが入ったバージョンもございます。





安田現象『メイクアガール』(新イラスト)アクリルキーホルダープラン

『メイクアガール』描き下ろしイラストのアクリルキーホルダープラン。0号・ソルト・あのキャラクター!?のアクリルキーホルダーを2種セットでご送付。







安田現象『メイクアガール』(新イラスト)トートバッグ応援プラン

『メイクアガール』描き下ろしイラストのトートバッグ(コットン・ナチュラル、持ち手:約25mm×560mm)をご送付。







安田現象『メイクアガール』設定資料 製本版プラン

『メイクアガール』設定資料集の製本版(実物)をご送付。前回クラウドファンディングのデジタル設定資料集に、一部新規資料を追加して製本したものとなります。







安田現象『メイクアガール』設定資料 製本版 直筆サイン入りプラン

『メイクアガール』設定資料集の製本版に安田現象監督の直筆サインを入れてご送付。前回クラウドファンディングのデジタル設定資料集に、一部新規資料を追加して製本したものとなります。







安田現象『メイクアガール』(新イラスト)2.5Dアート作品 SSサイズ応援プラン

『メイクアガール』描き下ろしイラストの2.5Dアート作品 SSサイズ

シリアルナンバー(1/12-12/12)入りとなります。シリアルナンバーは選べません。

アルミアートのサイズは、横幅約163mm×縦幅約250mm(額装込み)となります。











<安田現象について>

アニメーション作家・監督。Blenderを使った3DCGアニメーションが特徴で、制作における全工程を一人で担当。「カレーを一晩寝かせる女の子」「呪いの人形」シリーズ等、TikTok等で公開しているショートアニメが大きな反響を呼び、2023年10月現在、SNSの総フォロワー数は555万人を超えている。

X(旧Twitter)|https://twitter.com/gensho_yasuda

YouTube |https://www.youtube.com/channel/UCpd0n9H-HdK4GplD5RGvIDg

Instagram|https://www.instagram.com/gensho_yasuda/

TikTok|https://www.tiktok.com/@gensho_yasuda







<株式会社ゼノトゥーンについて>

Animation for the Metaverseを掲げ、メタバースに向けてアニメーションをReinvention(再発明)し、過去数十年間変わらない日本のアニメーション製作をアップデートするスタートアップです。アニメクリエイターの契約・制作・ライセンス管理サポートを中心としたクリエイターエコノミーの構築、テレビ・劇場用アニメーションの企画・プロデュース、VR空間やVTuberの企画開発・モーションキャプチャー制作などの映像事業に加え、YouTubeでの24時間ライブ配信クラウドサービス「24/7STREAM(R)」等を展開。







<安田現象スタジオ by Xenotoonについて>

株式会社ゼノトゥーンと安田現象が2021年6月に共同で開設した3Dアニメーションスタジオ。オープンソース3DソフトウェアのBlenderを業界に先駆けて採用し、安田現象の制作手法とノウハウにより効率化を図ることで、少人数で2Dルックのフル3DCG長編アニメーション制作を可能に。安田現象が監督を務める初の長編アニメーション『メイクアガール 』は、少数精鋭のアニメーター・モデラー(8名・2023年10月時点)により2024年の公開を目指して制作中。





※本リリースの画像を記事等に掲載する場合は、下記のコピーライト表記を明記ください。



(C)2023 安田現象 / Xenotoon



【お問合せ】

株式会社ゼノトゥーン(Xenotoon Inc.)

URL: https://xenotoon.com



