デジタル時代のブランドづくりを支援するブランドクリエイションカンパニー、株式会社TO NINE(本社:東京都渋谷区、共同代表取締役CEO:増田智士)は、2014年の創業当時よりリモートワークを実現しており、場所と時間に囚われない働き方を推進してきました。次の時代の働き方として、クリエイティビティを刺激する環境と、自分と向き合う時間を提供し、ウェルビーイングな働き方を推進していきます。



その一環として釧路湿原を一望できるクラフトホステル&サウナTHE GEEKを展開する、THE GEEK株式会社(本社:北海道川上郡標茶町、代表取締役:達川慶輔)と提携し、TO NINEの従業員であればTHE GEEKを宿泊費不要で泊まれ、心も身体も整えながら仕事ができる、自宅でもオフィスでもない第三の場所を用意しました。







■ リトリートワーク制度導入の背景

社会的なリモートワークの浸透によって家で仕事をすることが当たり前の世の中になり、出社のない効率的な働き方の快適性を享受した一方で、自分だけの狭い世界ではモチベーションもクリエイティビティも高いレベルで維持することが難しくなってきました。

場所に囚われる必要のないリモート社会だからこそ、狭い環境に閉じこもるのではなく、ときには心身を開放し、クリエイティビティを刺激するような日常と異なる環境で仕事をした方が、ウェルビーイングな働き方を実現できると同時に、より高い創造性とパフォーマンスを発揮することができるのではないかと考えています。





■ リトリートワーク制度の趣旨

自宅でもオフィスでもない日常と異なる環境を用意し、ウェルビーイングな働き方を推進

日常の環境から心身を開放し、より高い創造性とパフォーマンスを発揮



■ リトリートワーク制度の概要

TO NINEの従業員(正社員およびアルバイト)が対象

THE GEEKに平日に限り宿泊費不要で利用可



■ THE GEEKとの提携背景

THE GEEKのホームページリニューアルの相談をいただいたことをきっかけに、会話を重ねていく中で代表の想いに惹かれ、ホームページ制作をお受けしました。

実際に現地を訪れて肌で魅力を感じることができ、この素晴らしい環境で仕事ができるのならTO NINEが目指すウェルビーイングな働き方に繋がると思い、ホームページ制作と保守管理、アクセス解析などの支援を特別価格で提供する代わりに、TO NINEメンバーであれば平日無料でTHE GEEKを利用できる形で提携しました。



■ 今後の展望

THE GEEKとの取り組みを皮切りに、自宅でもオフィスでもない第三の場を増やし、国内外問わずリトリートワークができる環境を用意していきます。

また、素晴らしい場がありながらもホームページの運営に困っている施設や、WEB活用を強化したい施設に対して、ホームページのリニューアルや運営を特別価格で支援し、TO NINEのリトリートワーク拠点として提携する事例を増やしていきます。



左:株式会社TO NINE 共同代表取締役CEO:増田智士

右:THE GEEK株式会社 代表取締役:達川慶輔



■ THE GEEKについて

THE GEEKとは、“好き”を追求する人々が集い、それぞれのこだわりを心ゆくまで堪能できる、クラフトホステル。あらゆる環境が目まぐるしく変化し、未来の予測が困難なVUCAの時代だからこそ、今生きている環境の中で変化(進化)しつづけ、挑戦する個が自然と集まる、サードプレイスを目指す。国籍、人種、信仰、年齢、職業などの多様性はあたりまえ。のびのびと自由な雰囲気の中、Chillな音楽やお酒と共に人々が語り合う、そんな素敵な”世界線”を実現します。

https://thegeek.jp/



■ TO NINEについて

TO NINEは、「普遍のモノに、不変のスタイルを」の理念の下、デジタル時代のブランディング、マーケティング、顧客分析、システム開発・運用を一貫して支援。自社でもSENN、iwaigamiなど独創性の高いD2Cブランド運営。一過的な流行や話題性を追随するような刹那的手法では無く、ブランドが永く愛されることを根底においたブランド支援を行っています。

https://to-nine.com/



