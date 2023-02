[SWAT Mobility Japan株式会社]

SWAT Mobility Japan株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:末廣将志)は、大阪府豊能町、阪急バス株式会社および京都タクシー株式会社が、地域公共交通の課題解決に向けたAIオンデマンド交通(区域内不定期運行)の実証実験に対して、運行アプリを提供いたします。





●背景

豊能町では、高齢化と人口流出(高齢化率49%、人口流出23% ※2000年比)に加え、コロナ禍の影響により移動が制限されたこと、生活様式が変化したことなどを受け、従前から運行している路線バスの利用者が減少するなか乗務員不足も相まって、公共交通の維持が難しい状況にありました。SWATは、豊能町の人口動態、店舗・施設データ、路線バスとデマンドタクシーの運行データを元に、既存の公共交通の分析を行い、現状認識を行った上で、人流データを活用して、実際の住民の移動を可視化・分析しました。人流データから見てとれる移動需要を元に、オンデマンド交通導入シミュレーションを繰り返し、最適な車両台数とサービスレベルを提案しました。





●AIオンデマンド交通運行

交通・人流分析とシミュレーション結果を元に、豊能町の移動需要を満たせるパラメーターや走行スピードを設定した運行アプリ『SWAT Move』を本実証実験に提供します。SWATは、シンガポールと日本で特許を取得するダイナミック・ルーティング・アルゴリズムをアプリに実装し、最少の車両台数で、多くの乗客を効率よく送迎することに加え、200以上あるパラメーターや道路毎の走行スピードを現地の交通事情やサービス水準を考慮して、最適なサービスを提供します。



●運行概要について



実施主体 豊能町AIオンデマンド交通実証実験協議会(豊能町・阪急バス・京都タクシー)

運行会社 阪急バス株式会社、京都タクシー株式会社

システム提供 SWAT Mobility Japan 株式会社

実施期間 2023年2月1日~2月28日 ※期間限定の運行になります。

配車時間 9:00~17:00

運賃 無料(※実証実験期間中に限ります)

使用車両 ワンボックス車両(乗車定員:8人)×3両

運行エリア 豊能町西地区(新光風台、光風台、東ときわ台、ときわ台、吉川) ミーティングポイント(乗降場所)設置箇所数/115箇所









●利用方法について

○スマホアプリで予約(受付時間:終日)

・配車用アプリ『SWAT Move』(SWAT Mobility Japan社製)







○電話で予約(受付時間:平日のみ 8:45~16:00 ※12:00~13:00を除く)

・専用ダイヤルにて受付 TEL070-2903-8773



●豊能町スマートシティアプリ「とよのんコンシェルジュ」との連携

豊能町スマートシティアプリ「とよのんコンシェルジュ」から配車用アプリ『SWAT Move』に連携します。

○「とよのんコンシェルジュ」とは

(一社)コンパクトスマートシティプラットフォーム協議会と豊能町が公民連携で構築した、豊能町内でスマートシティサービスを提供するためのスマホアプリです。未来も安心して暮らすための便利なサービスが集約されています。東地区デマンドタクシーも、とよのんコンシェルジュから予約が出来る様になります。

○「とよのんコンシェルジュ」ご利用特典

「とよのんコンシェルジュ」アプリから配車用アプリへの連携で予約・乗車いただくと、乗車ポイントが貯まります。貯まったポイントは、町内の加盟店で使えるなど、お得に乗車することができます。





●SWAT Mobilityについて

SWAT Mobilityは人・モノの移動に関する課題解決のため、オンデマンド交通運行システム、路線バス交通分析ツール、物流配送最適化システムを提供しています。最少の車両台数で複数の乗客・モノを効率良く相乗りさせるルーティング・アルゴリズムは世界トップクラスと認定されています。テクノロジーの社会実装を通し、当社ビジョン”Empowering the world to move more with less”の実現を追求していきます。



SWAT Mobility Japan株式会社

所在地:東京都中央区日本橋

代表者:代表取締役 末廣将志

設立:2020年

ホームページ: https://www.swatmobility.com/jp



