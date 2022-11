[no plan株式会社]

Webシステムやブロックチェーン技術に関するコンサルティング、設計、開発、運用などを行うno plan株式会社(東京都新宿区、代表取締役 岡室 庄悟/以下、「no plan」)は、さらなる体制の強化を目的として、SUSHI TOP MARKETING株式会社(東京都千代田区、代表取締役CEO 徳永大輔/以下、「SUSHI TOP MARKETING」)とパートナーシップを締結したことをお知らせします。









■パートナーシップ締結の背景について

no plan株式会社は創業当時から最新の技術トレンドを駆使し、様々な分野で開発、運用支援をおこなっております。その中で、クライアント様よりweb3.0を中心とした新規サービスの設計やチームビルディングなどもお任せいただくことが増えてきた背景があり、よりご期待に沿うことができる体制づくりを目指してまいりました。この度、ブロックチェーン技術を活用した次世代マーケティングに強みを持つSUSHI TOP MARKETINGとのコラボレーションを行うことにより、本要望にお応えするための体制を整え、より多くの企業様の課題解決を支援してまいります。



■SUSHI TOP MARKETING 取締役CTO 大塚大輔のコメント

no plan様には技術アドバイザーとして、弊社開発チームの技術相談を半年以上にわたりお受け頂いています。圧倒的な技術力を持ちながら弊社開発チームの視点に寄り添って適切なアドバイスを頂き、技術選定や開発方針をスムーズに回して来ました。今までの開発で困難なものや、深い専門知識が必要な課題も多数ありましたが、no plan様からアドバイスを頂きながら、乗り越えてきました。弊社が限られた開発リソースのなかでクライアントの要望を満たしながら、設立1年でトークングラフマーケティングの代表的な会社となれたのも、共に進めてきた取り組みの結果でございます。今後はより一層連携を深め、多くのクライアントのご要望に応えていきたく存じます。



■SUSHI TOP MARKETINGについて

SUSHI TOP MARKETINGはNFTの配布と企画に特化した、トークングラフマーケティングを実践する会社です。NFTを簡単に受け取れる「NFT Shot」の開発やNFT活用の企画提案などを通し、世の中にNFTを普及させ、トークングラフマーケティングという新しいマーケティング手法を確立していきます。



代表者 :代表取締役社長CEO 徳永 大輔

所在地 :東京都千代田区丸の内2丁目3番2号郵船ビルディング1階

設立日 :2021年10月29日

URL :https://www.sushitopmarketing.com/



■no planについて

no planは、2019年10月に創業し「ITの力で人々を幸せにする」をビジョンとして掲げ、テック系スタートアップから大手企業まで幅広いクライアントに対して、ブロックチェーン技術に関するコンサルティングや設計、開発、運用など多くの実績を有しております。



代表者 :代表取締役 岡室 庄悟

所在地 :東京都新宿区新宿2丁目12-13 新宿アントレサロンビル2F

設立日 :2019年10月10日

URL :https://noplan-inc.com/

事業内容:

・ブロックチェーン技術に関するコンサルティング、設計、開発、運用

・Webシステムの構築に関するコンサルティング、設計、開発、運用

・新規Webサービス立ち上げに関するコンサルティング、設計、開発、運用

・クラウド環境(AWS、GCP、Firebase等)を利用したサービスに関するコンサルティング、設計、開発、運用

・スマートフォンサービス(Web,アプリ)に関するコンサルティング、設計、開発、運用(iOS,Android,Flutter)

・AR/VRに関するコンサルティング、設計、開発、運用(iOS,Android,Unity)

・デザイン制作

・自社プロダクトの企画、開発、運用



■本件に関するお問い合わせ先

no plan株式会社 マーケティング担当

MAIL:info@noplan-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-19:16)