インディペンデントアーティスト"全盛"の時代を目指すコロム・ミュージックエンタテインメント株式会社は、パートナー契約第二号として史上最年少絵で世界TOP500ドラマーに選出され、現在LAで活躍中のYOYOKA氏とパートナー契約を締結いたしました。







「corom」とは

ライブハウスに年間一度以上行く人の割合は人口からするとたったの5%未満で95%以上の人はライブハウスには行きません。coromはこのライブハウスに行かない95%の潜在市場にマイクロライブという新たな市場を確立しインディペンデントミュージシャン"全盛"の時代を作ります。

従来の配信サービスとは異なりマイクロライブ空間という20名限定のスタジオをミュージシャン一人一人が持ち、ライブチケットをファンに販売し収益化します。ファンも1人1人がアイコンとして空間に登場し自由に動け、またタップを行うとペンライトが振れる、ミュージシャンからマイクを渡されるとリアルタイムで会話ができる等、限りなくリアルライブに近い体験ができます。

直近の数字ではワンマンライブでありながら平均販売チケット価格が4,700円、来場者の月内での再販率が60%と従来のライブハウス以上の数字を出し、今後の更なる進化を期待されています。



「YOYOKAさんとは?」

北海道出身の13歳。昨年9月にアーティストビザを取得しカリフォルニア・Oaklandに移住。今年6月末にLAに移住。

ドラム以外にもさまざまな楽器を演奏し、作詞作曲も行う。

1歳半からドラムを始め、4歳からライブ活動を開始、5歳で家族バンド「かねあいよよか」を結成。

2018年、8歳の時に、Led Zeppelinの『Good Times Bad Times』をカバー演奏した動画をきっかけにアメリカのNBC、NPR、ローリングストーン誌やビルボードなど世界中のメディアで特集。世界的な女性ドラマーのコンテスト『Hit Like A Girl』の18歳以下の部にて、8歳でウィークリーチャンピオンを受賞。

同じく8歳で世界的楽器メーカーPearl、Zildjian、VIC FIRTHとエンドースメント契約を果たし、Newsweek日本版「世界が尊敬する日本人100」に9歳で選出。

世界的なドラム関連サイト「ドラマーワールド」の‘世界TOP500ドラマー’に11歳で選出など、数々の世界史上最年少記録を更新。アメリカの有名TV番組『The Ellen DeGeneres Show』に日本人として異例となる2度の出演。

また、Nike、Moncler、UNIQLO、日産、Sapporoなど世界的ブランドのCMにも抜擢。撮影はタイやニューヨークでも行われ、世界中から大きな反響を得る。これまでにシンディー・ローパーやFall Out Boyと共演。コロナ禍においてはイアン・ペイス(Deep Purple)やビリー・シーン(Mr.Big)らとコラボ。日本ではChar、奥田民生、MIYAVI、東京スカパラダイスオーケストラ、三浦大知、大黒摩季、JUJU、いきものがかり、KREVA、相川七瀬、MAN WITH A MISSIONのジャン・ケン・ジョニーらと共演。

スクエアエニックス「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」シリーズにて18曲のドラムレコーディングを担当。

【ライブ概要】

9月30日に第1回 YOYOKA corom1st Liveを開催します。

当日は演奏だけでなく、お客様にマイクを渡して近況報告やリクエストなどのトークを楽しむことができます。

日時:9月30日 23時~(日本時間)

チケット価格:web 4,400円 アプリ 5,000円

お求めはこちら

https://t.co/KyrHO0CfvD



コロム・ミュージックエンタテインメント株式会社

代表取締役CEO 佐治 浩一郎



初めてYOYOKAさんドラムを生で観た時に「天才って本当にいるんだ」と鳥肌が立ったことを今でもよく覚えています。

「corom」は、日本発のマイクロライブ空間アプリであり、このパートナーシップにより、日本にいるYOYOKAファンの皆様はcoromを通じて気軽にリアルのようなライブに参加し、世界TOPドラマーの演奏を楽しめ、またYOYOKAさんのアメリカチャレンジの軌跡を聞けたり、マイクを渡してもらって直接YOYOKAさんと会話することもできます。

coromとYOYOKAさんのパートナーシップにご期待ください!

また今回のご縁を繋いでくれた弊社株主でもあります(株)シンクロの西井社長にはこの場を借りて深くお礼を申し上げさせていただきたいです。



史上最年少世界TOP500ドラマー

YOYOKA





アメリカに移住してから、日本のファンの皆さんにライブをリアルで観ていただく機会が無かったので、coromを通じて皆さんと繋がりライブ体験を届けることができたら嬉しいです!







【コロム・ミュージックエンタテインメント株式会社 会社概要】

社名:コロム・ミュージックエンタテインメント株式会社

所在地:東京都渋谷区渋谷2-19-15宮益坂ビルディング609

代表者:代表取締役CEO 佐治 浩一郎

資本金:26,488,000円

事業内容:プラットフォーム事業

URL:https://coromusic.jp



