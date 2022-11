[株式会社stina]

11月25日(金)18時~先行予約販売スタート。予約特典として、12月開催POPUP「stina Holiday Gift House 」での、直筆サイン入りお渡し会参加&POPUP先行入場特典付き。



レオタードブランド「stina(スティナ)」を運営する株式会社stina (本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田小百合)は、ブランド設立10周年を記念し、「stina 10th ANNIVERSARY BOOK」を2022年11月25日(金)18時より先行予約発売いたします。









表紙には英国ロイヤル・バレエ団 プリンシパル高田茜さん、新国立劇場バレエ団 プリンシパル小野絢子さんが登場。さらに、歴代museのスペシャルインタービューや、10年間で発表したレオタードなど、貴重なコレクションを初公開。

そして、stina Director 久保田小百合が10年を振り返り、stinaの過去から未来までを綴る、読み応えのある一冊となっています。









過去、現在、未来へと続くブランドヒストリーの集大成



10年間のブランド運営で大切にしてきたことや、その中で考え悩んだ本当の気持ち。

これから先の未来についてや、新たにスタートした「STINA closet」についてなど、様々な角度から「stina」というブランドについて知ることのできる内容です。



2020 Autumn Winter ''Snow White''

with Ayako Ono





2021 Spring Summer "Mermaid"

with Ayako Ono





2021 Autumn Winter "GAIA"

with Fumi Kaneko







2022 Spring Summer "Emotion"

with Fumi Kaneko





2022 Autumn Winter "I am" with Akane Takada, Ayako Ono





ブランドブック先行予約販売



<発売日> 2022年11月25日(金)18時~

Web Storeにて先行予約販売開始 https://stina.jp/

<価格>¥15,000(tax inc.)



<先行予約購入特典>

■ 新国立劇場バレエ団・プリンシパル 小野絢子さん、stina Director久保田小百合による直筆サイン入りBOOKお渡し会にご招待

直筆サイン入りBOOKお渡し会

・会場 Rand青山 〒107-0061 東京都港区北青山3丁目15−5 ポルトフィーノ1F

・日時 12月10日(土) 10:00~14:00



■POPUP 『stina Holiday Gift House』への先行入場特典





ANNIVERSARY BOOK の発売に合わせ、POPUP STORE「stina Holiday Gift House」in 表参道を開催!









stina LANDで人気を博したフラワーポーチをはじめ、新作ヘアアクセサリー、スカートなど、クリスマスギフトにピッタリな小物を取り揃えた、Special gift house。ANNIVERSARY BOOKの会場販売もいたします。



【会期】

12月10日(土)10:00~20:00

12月11日(日)10:00~18:00

【会場】

Rand青山

〒107-0061 東京都港区北青山3丁目15−5 ポルトフィーノ1F





直筆サイン入りBOOKお渡し会









新国立劇場バレエ団・プリンシパル 小野絢子さんをゲストに迎え、stina Director久保田小百合と共に、その場で直筆サインとお買い上げいただいたお客様のお名前を添え、お渡しいたします。



【会場】Rand青山

〒107-0061 東京都港区北青山3丁目15−5 ポルトフィーノ1F

【日時】

12月10日(土) 10:00~14:00





皆様のご来場を、スタッフ一同心よりお待ちしております。



stina web store

https://stina.jp/

Instagram

@stina_official_

@sayurikubota

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCdVajuOknufEKPK9f2ug97g/featured



本イベントの内容は、都合により中止または変更となる場合がございます。予めご了承ください。



