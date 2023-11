[任天堂販売株式会社]

~クリスマスシーズンを華やかに彩るグッズをご紹介~



任天堂販売株式会社(本社:東京都千代田区)は「ラッピング×エコバッグ」の新商品をマイニンテンドーストア、Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO、全国の家電量販店、生活雑貨販売店、大手通販サイトほかにて、11月3日(金)より順次販売開始いたします。







「ラッピング×エコバッグ」の新商品が11月3日(金)発売







<ラッピング×エコバッグ L(ゆきだるま[マリオ&ルイージ])>

Nintendo Switch(TM)シリーズ本体やさまざまなプレゼントのラッピングに

付属のリボンを結んでポーチを付けると、プレゼントのラッピングに。クリスマスプレゼントをにぎやかに演出します。ラッピングを開封したあとは、エコバッグとして使用することができます。



使いかた1【ラッピング】





使いかた2【エコバッグ】







<ラッピング×エコバッグ S(ゆきだるま[キノピオ])>

Nintendo Switchソフトやちょっとしたプレゼントのラッピングに

小さなサイズのプレゼントラッピングにおすすめです。正面のポケットにはメッセージカードなどを入れることも。ラッピングを開封したあとは、ななめ掛けや手提げのエコバッグとして使用することができます。



使いかた1【ラッピング】





使いかた2【エコバッグ】







●ラッピング×エコバッグ <ラインナップ>



<11/3(金)発売のラッピング×エコバッグ(2種類)>





<発売中のラッピング×エコバッグ(8種類)>

ほかにも、10月20日(金)に新登場したL・Sサイズの「ラッピング×エコバッグ」も含めて発売中です。

















【商品サイズ】



・バッグ(持ち手を除く):(約)縦500mm×横380mm×マチ140mm

・リボン:(約)幅20mm×長さ1m45cm

・容量 :(約)20リットル

・耐荷重:30kg





・バッグ(持ち手を除く):(約)縦320mm×横320mm×マチ100mm

・リボン:(約)幅25mm×長さ1m10cm

・カラビナ(2個):(約)縦50mm×横25mm

・容量 :(約)8リットル

・耐荷重:10kg



(C) Nintendo



ほかにもパーティシーンにぴったりな「スーパーマリオ」のグッズが発売中







<発売中の「スーパーマリオ」のグッズ(9種類)>











(C) Nintendo





(C) Nintendo

TM&(C) 2021 MANUFACTURED BY PALADONE PRODUCTS LTD, APEX HOUSE, DOLPHIN WAY SHOREHAM BY SEA, WEST SUSSEX BN43 6NZ UK





任天堂販売 商品紹介ページ

・ラッピング×エコバッグ、ガーランド、ロールペーパーホルダー

https://www.nintendo-sales.co.jp/products/original_smhp.html



・キャラクターライト

https://www.nintendo-sales.co.jp/products/original_trd.html



任天堂 マイニンテンドーストア

https://store-jp.nintendo.com/feature_wrapping.html



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

任天堂株式会社 お客様相談窓口

TEL:0570-011-120(土・日・祝日・会社設定休日を除く)



【発売元】

任天堂販売株式会社

https://www.nintendo-sales.co.jp/



※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※弊社は「任天堂販売株式会社」です。任天堂株式会社と混同されませんようご注意ください。

※本プレスリリースに掲載の画像と実際の商品とは異なる場合があります。

※本プレスリリースの内容は2023年11月2日現在のものであり、予告なく変更する場合があります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-14:46)