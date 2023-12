[ai6株式会社]

AI6株式会社が順天堂大学大学院医学研究科AIインキュベーションファームのスタートアップ支援プロジェクト「JASTAR」に採択されました。



Wi-FiセンシングとAI(Artificial Intelligence, 人工知能)を用いた価値の創出、社会への貢献を目指すAI6株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役:丸茂正人、以下 AI6)は、AI、 Internet of Medical Things (IoMT)、デジタルヘルス等に関わる研究・開発・社会実装における産学官民連携の強化、及び産業創出の好循環を生み出す次世代医療エコシステム形成を目指して設置された研究センターである、順天堂大学大学院医学研究科AIインキュベーションファーム(以下、AIF)のスタートアップ支援プロジェクト「JASTAR」(以下、JASTAR)の採択企業に選出されました。





2024年9月にIEEEが802.11bfとして標準化を予定しているWi-Fiセンシングは、革新的な技術として注目を集めています。

従来のカメラやウェアラブルデバイスを使用せずに、Wi-Fiの電波をセンサーとして活用し、遠隔の屋内環境での動態検知を実現します。プライバシーを確保しながらも、高い精度での検知を可能とする技術です。

Wi-Fiセンシングの検知結果に対してAI分析を行うことで、高齢者の生活動静や睡眠状況、転倒に繋がる危険な動きなど、高度な見守りを実現します。

この高度な見守り情報は順天堂大学の持つ最先端の医学的知見と組み合わせることにより、認知症などの疾病予測や不安要素への対応、高齢者の尊厳ある暮らしに必要な健康改善への支援コミュニケーションを実現していきます。



AIインキュベーションファームについて





順天堂大学生医学研究科に設置された研究センターで、人工知能(AI)、 Internet of Medical Things (IoMT)、デジタルヘルス等に関わる研究・開発・社会実装における産学官民連携の強化、及び産業創出の好循環を生み出す次世代医療エコシステム形成を目指した組織。





JASTARについて





順天堂大学大学院医学研究科に設置された「AIインキュベーションファーム(aif)」が提供する社会課題に挑むスタートアップ企業を支援するプロジェクトで、「人にやさしいデジタルヘルスの実現」と「次世代医療エコシステムの構築」に向けた取組みのひとつ。



詳細はこちら

https://sites.google.com/view/aif-jastar





AI6株式会社について





AI6株式会社は、Wi-FiセンシングとAI(Artificial Intelligence, 人工知能)を用いた価値の創出、社会の不可欠なインフラ、皆様の生活への貢献を目指しています。



社名の由来は、Wi-FiセンシングのAIによる進化が、視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚に次ぐ「第六感」として、離れた場所の状況を感覚的にわかるようになる、なくてはならない感覚となるようにという思いを込めています。



会社名:AI6株式会社

所在地:東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

代表者:代表取締役 丸茂正人

WEBサイト:https://ai6.jp/

My Hex Shop:https://myhex.jp



本件についてのお問い合わせ:info@ai6.jp



