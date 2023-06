[ISIT]

代行ではなく共創!これからの社会で生成AIとどう向き合っていくのか



公益財団法人九州先端科学技術研究所(所在:福岡市早良区百道浜、理事長:貫正義)は、株式会社DXパートナーズ(所在地:福岡市中央区大名、代表取締役:村上和彰)と共同で、2023年6月10日(土)に、「第1回OKDXプロンプソン」イベントを開催します。「プロンプソン」は国内初の試みとなります。(日本国内における「ChatGPTイベント」として。2023年6月現在、主催者調べ。)





プロンプソンとは何か?





「プロンプソン (prompthon = prompt × marathon)」は「(アイデアソン + ハッカソン) × プロンプト」を意味する造語で、「プロンプト」とは生成系AIの入力のことです。



本イベントは、ビジネスアイデアの創出や製品/サービスのプロトタイピングの目的に活用してきたアイデアソンおよびハッカソンの場に生成AIもチームメンバーとして加え、ヒトと生成AIとが協働して「新しい価値を共創しよう」という試みです。



人と生成AIとで新しい価値を創ることに大きな関心が集まっている





「第1回OKDXプロンプソン」を広報してから1週間も経たずに、受付を締め切りました。

反響が大きく、複数のメディアから、取材の依頼をいただいています。



今回ご参加できなかった方のために、「第2回OKDXプロンプソン」を7月22日(土)に開催します。

ご興味のある方は、下記にある「第2回OKDXプロンプソン開催について」からお申し込みください。



当日は、報道関係者(メディア関係者)の席を準備しています。

取材等ご興味のある方は、事務局までご連絡ください。



第1回OKDXプロンプソン「ChatGPTを活用して新規事業のアイデアを創出せよ」について





【開催概要】

開催日時:2023年6月10日(土)10:00~18:00

会場 :福岡SRPセンタービル 2F 視聴覚研修室(福岡市早良区百道浜2丁目1-22)

参加費 :無料

定員 :20名

主催 :公益財団法人九州先端科学技術研究所(所在:福岡市早良区百道浜2-1-22)

株式会社DXパートナーズ(所在:福岡市中央区大名2-6-11)

詳細:https://okdx.jp/2023/05/22/event0610/



▼第1回OKDXプロンプソンチラシ(PDF形式:248KB)▼

https://okdx.jp/wp-content/uploads/2023/05/okdx_prompthon_1.pdf



【イベントプログラム】

10:00~10:30 オープニング & アイスブレイク

10:30~11:30 第1部: ヒト単独アプローチ

12:30~13:00 ChatGPTガイダンス

13:00~14:00 第2部: 代行アプローチ(ChatGPTに仕事をやってもらう)

14:15~16:30 第3部: 共創アプローチ(ChatGPTと共に価値を生み出す)

16:30~17:00 リフレクション & クロージング



【お申し込みについて】

2023年6月10日に開催予定の第1回OKDXプロンプソンは、申込多数により受付を締め切りました。



第2回OKDXプロンプソン開催について





第1回OKDXプロンプソンに参加できなかった人のために、第2回OKDXプロンプソンを開催します。

【開催概要】

開催日時:2023年7月22日(土)10:00~18:00

会場 :福岡SRPセンタービル (福岡市早良区百道浜2丁目1-22)

参加費:無料

定員 :20名

主催 :公益財団法人九州先端科学技術研究所(所在:福岡市早良区百道浜2-1-22)

株式会社DXパートナーズ(所在:福岡市中央区大名2-6-11)



【お申し込みについて】

先着順となりますので、下記申し込みフォームよりお早めにご記入ください。

https://form.run/@isit-dxpevent20230722



主催者情報





公益財団法人九州先端科学技術研究所

ISITは高い技術力と豊富な経験に基づく研究開発成果と多様な組織・個人との共創により新たな価値を創造し、持続可能な社会の実現を目指します。

所在地:〒814-0001 福岡市早良区百道浜2丁目1番22号 福岡SRPセンタービル5階

代表者:貫 正義

設立:1995年12月25日

事業内容:研究開発/産学官連携による新産業・新事業創出事業

URL:https://www.isit.or.jp/



株式会社DXパートナーズ

“デジタル時代に適したビジネスの創り方、回し方、成長のさせ方” を開発、その方法論を意欲あるすべての企業・組織に伝授することで、“デジタル時代に成功・成長するビジネス” が1つでも多く生まれるようになることを目指します。

所在地:〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2丁目6−11

代表者:村上 和彰

設立:2020年4月

事業内容:「DXの科学(R)」に基づいたDX支援サービスを開発、提供

URL:https://www.dxpartners.co.jp/



主催者からのメッセージ







ChatGPTなどの生成AIが話題となりその功罪が議論される中、本イベントはこれらの革新的AI技術の有効活用により、経済発展と共に社会課題を解決する Society5.0 の実現、いわゆる「AI-Ready な社会」に向けた私たちISITの新しいチェレンジです。その1回目となる今回の目的は、ChatGPTを最大限活用しながらもあくまで人間中心の「ヒトによるアイデア創出」、「ヒトと生成AIとでより良いアイデアを共創する」ことを目指します。

公益財団法人九州先端科学技術研究所(ISIT)専務理事・副所長 荒牧 敬次







今回のプロンプソンは「アイデアソン × プロンプト」、つまり、生成AIとチームを組みことでヒト単独あるいは生成AIに丸投げするよりもより良いアイデアを生み出そうという試みです。通常のアイデアソンではチーム対抗でアイデアの良し悪しを競い合います。しかし、本プロンプソンでは「競い合う相手は他人ではない!プロンプトを知らなかった昨日までの自分が相手だ!」をスローガンに、生成AIと壁打ちをしながらどんどん自分の脳が活性化していく過程を体験して頂きます。

株式会社DXパートナーズ 代表取締役社長 村上 和彰





公益財団法人九州先端科学技術研究所と株式会社DXパートナーズは、デジタル時代に成功・成長するビジネスの創出のため、福岡・九州から先導的役割を果たしてまいります。



One Kyushu DXについて





令和4年度「経済産業省 地域DX促進活動支援事業」の補助事業として採択された、全国27プロジェクトの1つです。その推進母体が "One Kyushu DX" イニシアティブであり、代表機関を公益財団法人九州先端科学技術研究所が務め、株式会社DXパートナーズを含めた構成員の6機関で運営しています。「地域企業同士でDXを推進し合う」コミュニティを目指して、170名を超える様々な会員様と共に、活動をしています。ご興味のある方は、One Kyushu DXのWebサイトをご覧ください。

▼One Kyushu DXのWebサイト▼

https://okdx.jp/



お問い合わせ先





One Kyushu DX事務局(公益財団法人九州先端科学技術研究所 内) 担当:上村、城戸、西依

TEL:092-852-3453 e-mail:okdx-team@isit.or.jp



