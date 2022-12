[株式会社KSR]

タイ最大級のフェス「BMMF」にステージ、「INTERFLOW CHAPTER 1 presented by bpm plus asia」を設け、JP THE WAVYらが日本から出演。



2020年に発足し、アジアを中心に10ヵ国のアーティストと15曲以上の楽曲をリリースする「bpm plus asia」。2022年、タイにブランチオフィスを設け、日本人アーティストのアジア進出を後押しする。



そして、タイ最大の音楽フェス「ビックマウンテンフェスティバル12」(2022年12月10日(土)~11日(日))のステージにて「INTERFLOW CHAPTER 1 presented by bpm plus asia」と題したショーケースを開催。そのショーケースにはJP THE WAVY、Bleeker Chrome、Kidella、らが日本から出演決定。アジアからSuboi、K.AGLET、Artrillaらが出演する。







■bmp plus asiaとは







2018年にローンチしたミュージックレーベル「bpm tokyo」を背景に、アジア地域におけるエンターテイメントの理解、向上、そして共通して直面している問題の解決を目指して、音楽を研究し、アジアの音楽カルチャーを世界に届けるという思いのもと始動。



国籍、性別、思想、貧困などから生まれる様々なバリアやヒエラルキーを取払い、自由で新しいムーブメントを起こそうというコンセプトのもと、様々なコンテンツを発表してきた。

またアジアの音楽マーケットを1つにすることで、アジアのマーケットの発展、交流、欧米への強いアクションを目的としている。

ローンチからこれまでに10カ国以上の海外アーティストと15曲以上の共作楽曲を世に送り出している。

そして、bpm plus asiaでは日本人アーティストがタイへ渡航し現地アーティスト、プロデューサーと共にコライティング・キャンプ(共同制作会)を開催。

両国アーティストによるセッションで生まれた楽曲群は2023年初頭から順次リリースが予定されている。



■BMMF(ビックマウンテン・ミュージックフェスティバル)とは

初回開催には5万人もの集客を記録した音楽と自然を愛する人全ての人たちのために作られたタイ最大級の野外音楽フェスティバル。日本ではあまり目にすることのない圧倒的なステージ演出、そして世界中からアーティストが集結し開催されることで知られている。



グラストンベリーやウッドストック、日本で開催のフジロックといった世界中の名だたる巨大野外フェスティバルに参加し、「タイでも伝統となるミュージックフェスティバルを。」という情熱をもったBMMFプロデューサーのYuthana Boonormが作り込み、主催者はタイ最大級のメディア・エンターテイメント企業であるGMMグラミー社。この「ビックマウンテン・ミュージックフェスティバル」はタイの国立公園であるカオヤイの山の中で行われる。

広大なリゾート地にいくつものステージがセッティングされ、タイでは初めてのキャンプスタイルのフェスとして2010年にその産声をあげる。その後、急速に注目を浴びその集客も8万人、10万人と年々巨大化し、止まることを知らない。



BMMFでは音楽だけでなく、タイらしい手作り感溢れるマーケットやタイマッサージのブースなどが豊富にそろい、一度にタイの文化と世界の音楽が体感できる総合エンターテイメントフェスティバルだ。



コロナ禍を経て開催されるこのフェスに注目が集まる中、日本のレーベル「bpm plus asia」が「INTERFLOW CHAPTER 1 presented by bpm plus asia」と題したショーケースを開催するということでさらに国内外からの注目が集まっている。

▼出演アーティスト情報

JP THE WAVY







新ジャンルな音楽性とハイセンスなファッションで国内外問わず注目を集めるラッパー。

ダンサーとして活動後、2017 年5 月にMV を公開した「Cho Wavy De Gomenne」が記録的なバイラルヒットとなり、SALU を迎えた同曲のRemix はYouTube で現在約2,300 万再生を記録。



これまでにAwich、OZworld、BAD HOP などのラッパーをはじめ、m-flo やCrazyBoy など国内のオーバーグラウンドなアーティストの楽曲にも参加。さらにアメリカ、韓国、中国、台湾、南アフリカ、フランス、イギリス、タイなど世界各国のTop アーティストたちとも次々と共演も果たす。



また“ワイスピ” シリーズ最新作『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』のサウンドトラックにアジア人として唯一抜擢、さらにGQ MEN OF THE YEAR 2021 の<ベスト・ラップ・アーティスト賞>を受賞。

Instagram:https://www.instagram.com/sorry_wavy/

YouTube:https://www.youtube.com/@JPTHEWAVY



Kidella







HIPHOPグループEL+CITYのメンバーとしても活躍し、一聴してリスナーを魅了させる天性の歌声とメロディーセンスでネクストジェネレーションを代表するHIPHOP/R&BシンガーソングライターKidella。BAD HOPの名曲“Suicide”のOfficial RemixリリースKalassy Nikoff ”Body Line feat. 周湯豪 NICKTHEREAL" のRemix”Body Line Remix feat. Young Dalu, Kidella & 2K”への参加と目まぐるしい活躍を見せる。 [人, グリーン, 立つ, 衣料 が含まれている画像 自動的に生成された説明]



10月にリリースしたChillin THAILANDではMV"CAN‘T TELL ME NUTTIN’ "がYouTube 1.5億再生を超える人気ラップアーティストのFIIXDと、タイの人気TV番組の『SHOW ME THE MONEY Thailand 2』での優勝を期に人気急上昇中の若手ラップアーティスト K.AGLETに加え、今回Featで参加したDef Jam Thailandからリリースを重ねるラップ/シングアーティストのArtrillaが参加した渾身の一曲をリリースしている。



Instagram:https://www.instagram.com/kidella_elcity/

YouTube (EL+CITY Official Channel):

https://www.youtube.com/channel/UCl_ZTKfXsZGGLv54GIovpgg



Bleecker Chrome







Xin( シン )” と “KENYA( ケンヤ )” で構成される “Bleecker Chrome”。3年半のニューヨーク武者修行でアーティストとしての感性・実力を養い、2019 年に1st EP「Born Again」でシーンの話題をさらった。トレンドをモノにしたラップスキルや歌唱力だけでなく、メンバー自らソングライティ ングやビートメイキングをこなすセルフプロデュース能力の高さも高く評価されている。



また、ネクストブレイクアーティストとしてSpotifyのEarly Noise2022にも選出され、3 月には待望の1stアルバム「SEVEN THIRTY ONE 」をリリースし、iTunes のヒップホップアルバ ムチャートにて 3 位を記録した。さらに、YOSHIKI EZAKI とともに『新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP』の主題歌を担当することが発表され、7 月には武道館でのテニプリイベントへの出演を果たし、10月にはEP「Chrome Season」をリリースし、先行シングルとしてリリースされた”Bankroll” ではDef Jam Thailand所属の注目株TARVETHZ が参加し、また収録の「come again」はm-floの代表曲「come again」をサンプリングアレンジしたm-flo公認の楽曲としても注目を集めている。

Instagram:https://www.instagram.com/bleeckerchrome/

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC_f7PMdXA19JHH7WLa3Wk7w



Suboi







「ベトナムのヒップホップ女王」と称される女性ラッパーのSuboi(スボイ)



2018年11月にリリースされた宇多田ヒカルのリミックス楽曲「Too Proud featuring XZT, Suboi, EK (L1 Remix)」に他のアジアのラッパー2人とともに参加しているほか、2017年にはフォーブス(Forbes)の「30歳未満の30人(30 Under 30)」アジア版に選出された。



また、2016年5月には米国のバラク・オバマ前大統領がベトナムを訪問した際、オバマ前大統領とホーチミン市の若者との交流会の中でラップを披露し、大統領から称賛を受けて注目を集めたことでも知られる。

Instagram:https://www.instagram.com/justsuboi/

YouTube:https://www.youtube.com/@officialSUBOI





K.AGLET







2020年に出演した「Show Me The Money Thailand 2」で見事優勝を果たし、一躍人気アーティストの仲間入りを果たしたタイ、HIPHOPシーン期待の新星。

Instagram : https://www.instagram.com/kingaglet/

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCugiTjWeyY8BOX82ARwGHvg

Show Me The Money Thailand 2 l PRADA VS K.AGLET / DISS BATTLE |[SMTMTH2] True4U

https://youtu.be/7nt3AF12iYE





Artrilla







hai Rap TVのSeason2 でラップコンテストに参加し話題を集め、人気番組『Rap is Now』に出演。以降、同番組に出演を重ね絶対的人気を集める。YouTube 320万再生を超える代表曲”สะดวก”や、同160万再生を超える”ขอแค่นี้”のヒット曲を生み、2021年にはEP “Homeless”をリリース。



エモーショナルなシングとラップを武器にDef Jam Thailandからリリースを続ける若手HIPHOPアーティスト。

Instagram : https://www.instagram.com/artrilla_/?hl=ja

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCorIe20Hlb-fmGrrspvV2qg

Artrilla - สะดวก Ft.Makampom,Yungtwekie

https://youtu.be/QAci6F2qIfI





▼株式会社KSR







2000年よりダンスミュージックを中心にレーベル事業、アーティストマネージメント・エージェント、イベント制作を行う株式会社KSR。

2019年よりアジアのアーティストを中心にコラボ作品のリリースを続けている。

2022年にはタイ、バンコクにブランチオフィスを運用開始し、アジア進出。

HP:https://ksr-corp.com/

Twitter:https://twitter.com/ksr_jpn

本社所在地:〒107-0062 東京都港区南青山6-10-12フェイス南青山



