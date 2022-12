[株式会社ニューテックジャパン]

12月9日発売、プレゼントにもピッタリな「ブランケット・トートバッグ・バンダナ」が登場。



株式会社ニューテックジャパンは、12月9日より「ロゴブランケット、エコトートバック、バンダナ-YOZORA-」を各オンラインショップとNEWoMan横浜 2416MARKETにて限定発売致します。







ハイスペックなギアを惜しみなく作り続ける株式会社ニューテックジャパン(本社:横浜市西区、代表取締役:白石 徳宏)の独自ブランド鎌倉天幕から、NANGAとのコラボレーション商品「ロゴブランケット、エコトートバック、バンダナ-YOZORA-」を12月9日(金)より販売スタート。









●ジャパンブランドNANGAのこだわり



ジャパンブランドであるナンガは、伊吹山のふもと、滋賀県米原市の創業74年の国産羽毛商品メーカーです。

社名の由来はヒマラヤにある8,000メートル級の高峰「ナンガ・パルバット」。登頂が非常に難しいことで知られています。

その社名に込められているのは創業者横田晃の「困難だからこそやってやろう、みんなが登らんとこを登ったろう」という想い。

主に、シュラフやジャケット、パンツなどを登山用途の本格仕様にこだわり国内生産を行なっています。

https://nanga.jp/



1.Logo Blanket











丈夫なコットン素材を縦糸に、汚れに強く保温力に優れたウール素材を起毛面にすることで、強度と防寒性を兼ね備えた質感の高いブランケットに仕上げました。

スナップボタンで留めることもでき、キャンプ、バンライフなどのアウトドアでも活躍します。



Price:¥14,300-(tax in)

Color:BK/DS

Size:140cm×100cm

Material:

Wool 80% / Cotton 20%

Made in Japan



2.Eco Tote Bag

















表生地に10デニールのリサイクルリップナイロン、中綿にはリサイクルポリエステルを使ったエコな日本製のトートバッグ。

ポケットも多く、日常使いにも丁度良いコンパクトサイズです。

ストラップも着けられる、限定コラボレーションモデル。



Price:¥13,200-(tax in)

Color:BK

Size:H22cm×W36.5cm×D15.5cm

Material:

Fabric / Recycle Nylon 100%

Lining / Polyester 100%

Wadding / Recycle Polyester 100%

Made in Japan



3.Bandana-YOZORA-









鎌倉天幕HIDEOUT-02の夜のキャンプシーンをイメージしたデザイン。

1辺に生地の耳を使用し、3辺を丁寧に3つ巻きにしたビンテージライクな縫製にこだわったバンダナ。



Price:¥2,970-(tax in)

Color:DEEP SEA

Size:53cm×53cm

Material:Cotton 100%

Made in Japan



販売店 :ニューテックジャパン公式オンラインショップ

ニューテックジャパン公式楽天市場店

ニューテックジャパン公式ヤフー店

ニューテックジャパンアマゾン公式ショップ店

NEWoMan横浜 2416MARKET

URL :https://newtecjapan.co.jp/



■会社概要

商号 :株式会社ニューテックジャパン

代表者 :白石 徳宏

所在地 :神奈川県横浜市西区伊勢町1-15 TGヒルズ3階

設立 :1999年 9月、ニューテックジャパンとして設立

URL :https://newtecjapan.com/

連絡先 :045-315-4551



~鎌倉天幕について~

テント屋が仲間のためにつくったレーベル「鎌倉天幕」。とにかくクオリティに妥協せず、持っていることを自慢したくなるものを。



業界の名だたるブランドの商品を長年手掛け、世に送り出してきた株式会社ニューテックジャパンは、自分が欲しいもの、仲間が欲しいものを、とオリジナルブランド「鎌倉天幕」を立ち上げ、高スペックなアウトドアギアを生み出し続けている。



