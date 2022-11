[株式会社RATEL]

ゆふなさん、まさのりchさんをはじめとした著名ストリーマーが多数出場するApex Legendsのカジュアル大会!







この度、ビーウィズ株式会社が主催する「Apex Legends」の大会「JOZ CUP(ジョーズカップ)レイクALSA Edition」を、株式会社RATELにおいて運営・放送することが決定いたしました。



大会当日の2022年11月25日(金)には、ゆふなさんさんをはじめ、著名なストリーマーも参加予定となっており、ゲストに三田寺理紗さん、実況にOooDaさん、解説にはまさのりchさんが出演いたします。

優勝チームには景品として「レイマルのぬいぐるみ」と「オリジナルの漆芸盾」をご提供。



■JOZ CUPとは

「ゲームをもっとJOZ(じょーず)に」をコンセプトにしたビーウィズ株式会社主催のeスポーツ大会。

JOZ所属のストリーマーを含む豪華ゲストと一般参加者が賞品を目指し競い合う、『競技性 < エンタメ』がコンセプトの大会です。



■Apex Legendsとは

「Apex Legends」は、個々の異なる特殊なアビリティ(能力)をもつレジェンドを操り、3人1チーム、最大20チームで戦うオンラインバトルロイヤルゲームです。

プレイヤー数が1億人を突破したことが発表され、芸能人や有名配信者も多くプレイをしており、国内外を問わず大人気のゲームタイトルです。







大会概要



■実施日

2022年11月25日(金)19:00~



■競技タイトル

Apex Legends (エーペックスレジェンズ)



■JOZ CUP公式Twitterアカウント

https://twitter.com/JOZCUP



■ゲスト・実況・解説

ゲスト:三田寺理紗



実況:OooDa





解説:まさのりch







■出演者

・ゆふなさん / Masaruさん / ひなんさん / otakeさん



■視聴方法

下記YouTubeのURLよりご覧いただけます。

・Bewith Game Channel:https://www.youtube.com/channel/UCK9EGnICkr1TbrheYU51aHg



■大会情報

・JOZ CUP公式サイト:https://beefreee.jp/jozcupep3/





会社概要







■株式会社RATELについて

2018年設立以来、”Bet all on esports, Unlock the new world.”というミッションを掲げ、まずは地球においてeスポーツ大会の運営/放送事業を展開。 主にCall of Duty / ApexLegends / VALORANT等の様々なタイトルの公式大会や大規模大会を運営。

また、事業を拡大する中で多くのeスポーツ選手から寄せられた課題を解決する為ボイスチャットアプリケーション「VOLBOX」を運営。



ウェブサイト : https://ratel.games/



■お問合わせ・運営 / 放送のご依頼

メールアドレス : info@ratel.games

お問い合わせフォーム : https://ratel.games/contact



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-11:16)