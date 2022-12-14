［株式会社コシダカホールディングス］

株式会社コシダカ（東京本社：東京都港区 代表取締役社長：腰高 博、以下 コシダカ）が運営する「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なカラオケ店として日本全国で業界トップの600店舗（2022年11月末時点）を展開中の「カラオケまねきねこ」（以下 まねきねこ）は,株式会社tenshabiと連携し、メタバースプラットフォーム「VRChat」内に「カラオケまねきねこメタバース店」をオープン致しました。





■「カラオケまねきねこメタバース店」について









数々のメタバース空間設計を手掛けてきた”VR蕎麦屋タナベ”氏が製作を担当。空に浮かぶ巨大な気球という他にはないロケーションとなっており、リアルのカラオケ店舗とは違うカラオケ体験を提供いたします。



「カラオケまねきねこメタバース店」は12月13日～12月20日まで期間限定で公開。PC版「VRChat」の他、Quest版「VRChat」からもアクセス可能です。



■12月12日にはオープニングセレモニーを実施！



全国各地で活躍するご当地VTuberをゲストに迎え、オープニングセレモニー「まねきVerse 」を開催いたしました。VTuberさんによるカラオケ大会を実施し、YouTubeにて生配信も行われました。アーカイブ配信がされていますので、是非ご観覧ください。



＜ オープニングセレモニー開催概要＞



【概要】



名称：まねきVerse



日程：2022年12月12日(月) 20:00-22:00



会場：カラオケまねきねこ メタバース店（VRChat）



主催：株式会社コシダカ DX推進室



協力：株式会社tenshabi



配信：https://youtu.be/wqa4x-g0aAU(アーカイブ配信)



【ゲストご当地VTuber】



春日部つくし（埼玉県）：https://twitter.com/kasukaBe_nyoki



戸定 梨香（千葉県松戸市）：https://twitter.com/Tojou_Linca



青森りんこ（青森県）：https://twitter.com/aomori_rinko



理原ひなり（大分県）https://twitter.com/hinari_kotohara



おきゅたんbot（東京都/メタバース）：https://twitter.com/OculusTan









■「カラオケまねきねこ」メタバース店は12月13日～20日まで公開！



「カラオケまねきねこメタバース店」は12月13日～12月20日まで期間限定で公開。PC版「VRChat」の他、Quest版「VRChat」からもアクセス可能です。VRChat内「karaoke-manekineko」で検索ください。



VRChat Steam版



https://store.steampowered.com/app/438100/VRChat/



VRChat Oculus Quest版



https://www.oculus.com/experiences/quest/1856672347794301/



■今後の展開



コシダカグループは、2019 年９月に策定した中期経営ビジョン「エンタメをインフラに」（EIP（Entertainment Infrastructure Plan））の下、PER（Private Entertainment Room）の展開を行っております。PERを通じて、DXソリューションを活用しリアル・デジタルを融合させた、“場所・空間の制約を超えたエンタメ体験価値”の創造による、既存のカラオケにとらわれない新たな顧客体験の創出を目指しております。



会社名 ：株式会社コシダカ



代表者 ：代表取締役社長 腰高 博



東京本社 ：東京都港区虎ノ門4-3-20 神谷町MTビル17階



設立 ：2008年9月1日



資本金 ：5百万円



事業内容 ：カラオケ事業・温浴事業



URL ：https://www.koshidaka.co.jp



会社名 ：株式会社tenshabi



代表者 ： 溝口新平



本社 ：〒271-0092 千葉県松戸市松戸1307-1 松戸ビル13F



設立 ：2021年11月12日



事業内容 ：メタバース事業、人材サービス事業



URL ：https://tenshabi.com



＜コラボレーションイベントに関するお問い合わせ＞



株式会社コシダカ DX推進室 林 佑紀



Mail: y-hayashi@koshidaka.co.jp



＜tenshabiに関するお問い合わせ＞



株式会社tenshabi 広報担当 一条 響



Email: info@tenshabi.com



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/14-17:46）