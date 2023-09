[株式会社ICE]

「日本一のおもてなし焼肉」を掲げ、厳撰された和牛と料理の数々で食通を唸らせた「西麻布けんしろう」(運営:株式会社ICE、本社:東京都渋谷、代表取締役社長 近重良)のオープンから8年。「うしみつ恵比寿本店」「うしみつ一門目黒店」「USHIMITSU NISHIAZABU」「銀座 ちかみつ」「銀座 ちかみつ 六丁目」「横浜 うしみつ」「恵比寿うしみつ」「銀座 ちかみつ 並木通り」「江戸焼肉」のオープンを経て、この度2023年9月をもって「USHIMITSU NISHIAZABU4周年」「横浜 うしみつ2周年」を迎える。





●『うしみつ(犇)』の起源

“うしみつ”の起源は『牛・牛・牛』と牛が3つ重なる「犇(ひしめ)く」の文字から生まれている。

当初から掲げる3つのこだわりもこれに付随する。

『和牛と向き合い生産者の想いまでお客様に届ける事』

『最高のおもてなしで思い出に残る焼肉体験を提供する事』

『新しい焼肉の楽しみ方の提案で常に挑戦を続ける事』

これら全てが体現できた先に、お客様が犇く焼肉店として、愛され続けるお店を作り上げることができると私たちは考えています。



●『USHIMITSU NISHIAZABU』は2023年9月14日に4周年を迎える。

USHIMITSU NISHIAZABUは4周年を迎えるにあたって、新たな挑戦を周年特別コースに詰め込んで皆様にご提供致します。



テーマは『DEEP YAKINIKU』(深さのある焼肉体験)。



まずは、3つのアミューズで牛を知ることから始まります。牛の部位を余すことなく食べて頂きたい想いも込められた3つのアミューズの1品には、「ミノが美味しい牛は精肉も美味しい」と言う、業界定義を実感して頂く為の1品もご提供。心躍る焼肉体験のスタートとなります。続く焼物はプロの焼師に焼き上げられた安定入手困難な国内最高ランクのタン、ハラミを食して頂きます。そして新しい焼肉体験として、和牛の旨味や焼肉のルーツを引き継ぐ『3段階育つ極上のタレ』をコース中に体感していただきます。醤油から拘ったベースとなるタレに、潜らせていくサーロイン、ハラミ、ヒレなどの成分を引き継ぎながら究極へと到達する「育てるタレ」体験もお楽しみ下さい。

そして最後に、牛の餌の大半を占める『藁』で焼き上げた和牛を、牛の産地で取れた炊き立ての米と仕上げる土鍋で牛生を感じ、焼肉と向き合う事となります。

完全個室4部屋だけのスペシャルな空間で深みのある焼肉体験で皆様にDEEP IMPACTをお届け致します。



●『USHIMITSU NISHIAZABU4周年記念特別コース』¥22,000-(消費税込)

2023年9月1日提供開始。



コース内容

【前 菜】

牛を知るアミューズ3種

【スープ】

和牛のテールスープ

【ユッケ】

藁焼きにした炙りタルタル ~水茄子の煮浸し~

【大判焼物】

和牛サーロインの焼きすき ~育てるタレ~

【塩焼物】

厳選黒毛和牛タン

厳選タレハラミ

【箸休め】

USHIMITSUサラダ

【肉料理】

目の前仕上げの和牛のヒレカツサンド ~ブリオッシュと自家製ソース~

【タレ焼物】

厳選和牛ヒレ1種

厳選和牛赤身肉1種

厳選ホルモン1種

*お肉のお供に「生キムチ」と「一口タレご飯」をご提供。

【お食事】

藁焼き和牛土鍋

【デザート】

USHIMITSUモナカアイス











●USHIMITSU NISHIAZABU4周年のおすすめコース

『USHIMITSU NISHIAZABU 焼肉コース』¥11,000-(消費税込)

2023年9月1日提供開始。

4周年を記念した特製ユッケ、人気の牛タンを心ゆくまでお召し上がりいただく為に、1名様6枚ご提供。「厳選ヒレのブリオッシュカツサンド」も目の前でカットしてご提供。お肉1枚につきそれぞれ拘りの自家製ダレでお召し上がりいただき、部位ごとの最大限の味わいを引き出します。全コースを焼きのスペシャリストによる最高の焼き加減でフルアテンド致します。完全個室4部屋だけの大人焼肉を、是非お楽しみください。



コース内容

【刺 身】

周年記念ユッケ

【タンの盛合せ】

厳選タン ~王道ごま油~

厳選タン下 ~ネギもみダレ~

厳選赤タン ~檸檬~

*1名様6枚のタンをお召し上がりいただけます。

【箸休め】

和牛のテールスープ

【肉料理】

厳選ヒレのブリオッシュカツサンド

【タレ焼物】

厳撰和牛赤身1種 ~黒ダレ~

厳撰和牛赤身1種 ~白ダレ~

厳撰和牛赤身1種 ~濃厚卵黄~

【〆】

和牛の汁なし担々麺

【デザート】

うしみつ最中アイス



【店舗概要】

店舗名:USHIMITSU NISHIAZABU

所在地:東京都港区西麻布1-4-22 PRESTIGE西麻布 1F

TEL:03-6455-4329

営業時間:月~土 17:00~24:00

ご予約の受付時間は月~土(13:00~24:00)までとなりますので、予めご了承ください。

定休日:日曜日*9月は日曜日も営業致します。

URL

公式HP:https://ushimitsu-nishiazabu.com/

Instagram:https://www.instagram.com/ushimitsu_nishiazabu/

Facebook:https://www.facebook.com/USHIMITSUNISHIAZABU/

twitter:https://twitter.com/UshimitsuN

食べログ:https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130701/13234449/

テーブルチェック:https://www.tablecheck.com/ja/shops/ushimitsu-nishiazabu/reserve





●『横浜うしみつ』は2023年9月16日に2周年を迎える。

横浜うしみつは2周年を迎えるにあたって、横浜うしみつの全てを詰め込んだ周年特別コースをご提供致します。



テーマは"目で楽しむ、味で楽しむ"「映えと厚切り焼肉」。



うしみつの焼肉と言えば、来店していただくお客様が食事を楽しんで頂く事に重きをおいた商品提案と多くのチャレンジを行ってきた焼肉店です。今やグループのシグネチャーとなっている「和牛の雲丹ユッケドッグ」をはじめ、届けたい想いを味だけでなく、目で見て、手に取って、音で感じるなど5感に届ける焼肉を展開して参りました。そうしたチャレンジを続け、焼肉激戦区で日々凌ぎを削るうしみつグループが、横浜の地に進出して2年が経ちました。ここで更に焼肉屋としての進化を遂げるべく、料理長が掲げる厚切り肉が引き出す肉の旨味の可能性を組み合わせたうしみつの全てを詰め込んだコースをご提供致します。



●『横浜うしみつ2周年記念特別コース』¥11,000-(消費税込)

2023年9月1日提供開始。



コース内容

【先 付】

和牛の雲丹ユッケドッグ ~目の前仕上げ~

【ナムル】

ナムルの盛り合わせ

【塩焼物】

厳選タン ~レモン~

厳選赤身肉 ~山椒味噌~

厳選和牛赤身肉 ~鬼梅おろし~

【箸休め】

うしみつ特製コンソメスープ

【肉料理】

厳選和牛のレアブリ丼 ~厚切り炙り~

【タレ焼物】

料理長拘りの厚切りサガリ ~チーズソース~

厳選赤身肉 ~シイタケもみだれ~

【食事物】

うしみつ冷麺

*追加料金お一人様+3000円で『究極のうしみつ映えリア ~雲丹・いくら・和牛~』に変更可能。

【デザート】

うしみつアイス ~季節のソース~









●横浜うしみつ2周年のおすすめコース

『極上の赤身尽くしコース』¥8,800-(消費税込)

2023年9月15日提供開始。



横浜うしみつの2周年を迎えるにあたり、支えていただているお客様に感謝に気持ちを込めて、横浜うしみつとお客様の出逢いの糸口となる極上の赤身尽くしコースをご提供いたします。

周年記念の新商品となる特製ユッケや、和牛の特性を活かしたとろたくユッケ、厳選ヒレのブリオッシュサンドなどのシグネチャー商品の拘りはもちろんの事、焼肉屋として極上の赤身尽くしに構成された厳選された焼物7種を部位ごとに薬味を変えて、最大限の味わいを引き出してご提供致します。全コースを焼きのスペシャリストによる最高の焼き加減でフルアテンド致します。完全個室のプライベート空間で新しい焼肉体験を、是非お楽しみください。

*『極上の赤身尽くしコース』¥8,800-(消費税込)は姉妹店「うしみつ恵比寿本店」「恵比寿うしみつ」「銀座 ちかみつ並木通り」でも2023年9月15日から提供開始。



コース内容

【逸 品】

ウフマヨ雲丹ユッケ

【鮨】

厳選和牛のとろたくユッケ鮨

【ロース】

厳選和牛赤身の焼きすき ~味噌ダレ・濃厚雲丹ダレ~

【塩焼物盛り合わせ】

厳選タン ~レモン~

厳選カルビ ~ネギ塩~

厳選サガリ ~味噌もみだれ~

【箸休め】

キムチとナムルの盛り合わせ

【肉料理】

厳選ヒレのブリオッシュサンド

【タレ焼物】

厳選和牛赤身 ~黒ダレ~

厳選和牛赤身 ~おろしダレ~

厳選和牛赤身 ~味噌ダレ~

【お食事】

ガーリックライス映えリア



【店舗概要】

店舗名:横浜 うしみつ

所在地:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1-8-1 ALPS横浜ビル 1F

TEL:04-5594-9829

営業時間:月~土 17:00~24:00

ご予約の受付時間は月~土(13:00~24:00)までとなりますので、予めご了承ください。

定休日:日曜日*9月は日曜日も営業致します。

URL

公式HP:https://yokohama-ushimitsu.com/

Instagram:https://www.instagram.com/yokohama_ushimitsu/?hl=ja

Facebook:https://www.facebook.com/yokohamaushimitsu

twitter:https://twitter.com/ykhm_ushimitsu

食べログ:https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140101/14083688/

テーブルチェック:https://www.tablecheck.com/ja/shops/ushimitsu-yokohama/reserve





◆姉妹店情報◆

『西麻布けんしろう』

『人生を変えるけんしろうの始まり』

西麻布けんしろうは、あなたの焼肉人生を変える。

古くから受け継がれる焼肉の歴史を受け継ぎながら

西麻布けんしろうでしか食べられない、西麻布けんしろうでしか体験できない焼肉体験を提供致します。

所在地:東京都港区西麻布4-2-2 Barbizon92 1F

TEL:03-6427-2949

*営業時間、ご予約の受付時間、定休日は「江戸焼肉」を除く姉妹店と同様となります。



URL

公式HP:https://kenshiro-nishiazabu.com/

Instagram:https://www.instagram.com/nishiazabu_kenshiro/

Facebook:https://www.facebook.com/nishiazabukenshiro/

twitter:https://twitter.com/nishi_kenshiro

食べログ:https://tabelog.com/tokyo/A1307/A130703/13184885/

テーブルチェック:https://www.tablecheck.com/shops/nishiiazabu-kenshiro/reserve



『焼肉 うしみつ恵比寿本店』

焼肉を様々な新しい表現で発信し続けてきた【うしみつ恵比寿本店】。仕入れは全国から厳選し、肉師の”業”による丁寧にカットされた和牛を、塩や醤油から拘り抜いた調理法で仕上げます。和牛イノベーティブを掲げ、東京から”焼肉”で世界を目指します。

所在地:渋谷区恵比寿南1-14-12 ル・ソレイユ3 M1F

TEL:03-3710-2933

*営業時間、ご予約の受付時間、定休日は「江戸焼肉」を除く姉妹店と同様となります。

URL

公式HP:https://ushimitsu-ebisu.com/

Instagram:https://www.instagram.com/ushimitsu_ebisuhonten/

Facebook:https://www.facebook.com/ushimitsu.ebisuhonten/

twitter:https://twitter.com/ushimitsu_ebisu

食べログ:https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13204541/

テーブルチェック:https://www.tablecheck.com/shops/ushimitsu-ebisuhonten/reserve







『焼肉 うしみつ一門 目黒店』

伝承の全国から厳選した和牛、肉師の丁寧なカッティングや焼き師による拘り抜いた焼きを堪能して頂きます。醤油や塩から拘り抜く姿勢はそのままに、【うしみつ恵比寿本店】から受け継ぐ、最先端の一門焼肉を体感してください。

所在地:東京都目黒区下目黒1-3-28 サンウッド目黒1F

TEL:03-5487-1029

*営業時間、ご予約の受付時間、定休日は「江戸焼肉」を除く姉妹店と同様となります。

URL

公式HP:https://ushimitsu-meguro.com/

Instagram:https://www.instagram.com/ushimitsu.ichimon.mg

Facebook:https://www.facebook.com/ushimitsu.ichimon.mg/

twitter:https://mobile.twitter.com/ushimitsu_mg

食べログ: https://tabelog.com/tokyo/A1316/A131601/13208975/

テーブルチェック:https://www.tablecheck.com/shops/ushimitsu-meguro/reserve



『銀座 ちかみつ』

「人生を変える”ヒレ”と出会う。日本中から選び尽くされた和牛に日本食材を添えて珠玉の焼肉を。」

旬を味わう珠玉の焼肉体験。凝縮したヒレ焼肉の極致を体感してください。

所在地:東京都中央区銀座7-13-2 ティアラグレイス銀座タワー 1F

TEL:03-6264-2294

*営業時間、ご予約の受付時間、定休日は「江戸焼肉」を除く姉妹店と同様となります。

URL

公式HP:https://ginza-chikamitsu.com/

Instagram:https://www.instagram.com/ginza.chikamitsu/

Facebook:https://www.facebook.com/ginzachikamitsu/

twitter:https://twitter.com/ginzachikamitsu

食べログ:https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13247552/

テーブルチェック:https://www.tablecheck.com/ja/shops/ginzachikamitu/reserve







『銀座 ちかみつ 六丁目』

『銀座 ちかみつ』本店が掲げる「人生を変える”ヒレ”と出会う。日本中から選び尽くされた和牛に日本食材を添えて珠玉の焼肉を!」と言うコンセプトを継承し、更に、生産者、作り手、お客様を繋ぐ新しい王道焼肉を体感してください。

所在地:東京都中央区銀座6-13-16 ヒューリック銀座ウォールビル 1F

TEL:03-6264-2917

*営業時間、ご予約の受付時間、定休日は「江戸焼肉」を除く姉妹店と同様となります。

URL

公式HP:https://ginza6-chikamitsu.com/

Instagram:https://instagram.com/ginza_chikamitsu_6/

Facebook:https://facebook.com/ginzachikamitsu6/

twitter:https://twitter.com/chikamitsu6

食べログ:https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13259532/

テーブルチェック:https://www.tablecheck.com/ja/shops/ginzachikamitsu-6chome/reserve



『恵比寿 うしみつ』

【究極に美味しく、究極に美しく、究極に映える焼肉】

うしみつの『映え』は『美映え』に進化します。

味・見栄え・パフォーマンス・器・香り・食感が合わさる事で織りなす第6感をも超える七つ目の体感を与えます。

所在地:東京都渋谷区恵比寿南3-1-8 GRAN EBISU 1F

TEL:03-6303-2958

*営業時間、ご予約の受付時間、定休日は「江戸焼肉」を除く姉妹店と同様となります。

URL

公式HP:https://ebisu-ushimitsu.com

Instagram:https://www.instagram.com/ebisu_ushimitsu/

Facebook:https://www.facebook.com/Ebisu.ushimitsu

食べログ:https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13267853/

テーブルチェック:https://www.tablecheck.com/shops/ebisu-ushimitsu/reserve





『銀座 ちかみつ 並木通り』

【THIS IS ちかみつ焼肉】

我々が積み上げて来たもの最大限に活かし、原点回帰では無い、「食材、技術、おもてなし」に拘り抜いた、新たな王道を集大成としてご提供致します。新しい焼肉の「真髄」をご期待ください。

所在地:東京都中央区銀座6-6-5 HULIC & New GINZA NAMIKI 6 4階 A

TEL:03-6263-8929

*営業時間、ご予約の受付時間、定休日は「江戸焼肉」を除く姉妹店と同様となります。

URL

公式HP:https://ginza-chikamitsu-nd.com

Instagram:https://www.instagram.com/ginza_chikamitsu_nd/

Facebook:https://www.facebook.com/Ginza.chikamitsu.nd/

食べログ:https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13270036/

テーブルチェック:https://www.tablecheck.com/ja/shops/ginzachikamitu-namiki/reserve



『江戸焼肉』

また一つ、焼肉の可能性を表現します。『江戸焼肉』焼肉新時代の幕開け。

肉割烹ではなく、焼肉で表現する新しい挑戦として誕生したのが『江戸焼肉』である。

所在地:東京都中央区銀座6-6-5 HULIC & New GINZA NAMIKI 6 4階 B

TEL:03-6263-9925

営業時間:月~日 17:00~24:00

定休日:不定休

URL

公式HP:https://edo-yakiniku.com

Instagram:https://www.instagram.com/edoyakiniku/

Facebook:https://www.facebook.com/edoyakiniku

食べログ:https://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/13270037/

テーブルチェック:https://www.tablecheck.com/ja/shops/edoyakiniku/reserve





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-20:16)