~「ROYAL PARTY」「MIIA」「4GEEKs by SPIRALGIRL」の3ブランドがKANSAI COLLECTION 2023 A/W PEANUTS BIRTHDAY COLLECTIONステージに登場~





(株)ソニー・クリエイティブプロダクツ(本社:東京都港区、代表取締役:大竹健)と、株式会社グレイスおよび株式会社L.W.C.(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:塚越克美)は、スヌーピーの8月10日の誕生日にちなんだ「SNOOPY & BELLE BIRTHDAY COLLECTION」として、「KANSAI COLLECTION 2023 A/W」に出演することを発表します。





参加するのは、株式会社L.W.C.のレディースアパレルブランド、「ROYAL PARTY」(読み:ロイヤル パーティー)、「MIIA」(読み:ミーア)、「4GEEKs by SPIRALGIRL」(読み:フォーギークス バイ スパイラルガール)の3ブランドです。

この3ブランドの「PEANUTS」コラボのファッションアイテムがお披露目され、モデルたちと一緒にスヌーピーとベルもランウェイに出演いたします。日本初登場となるベルのコスチュームアピアランスにも注目です!



ランウェイで紹介されたスヌーピーとベルをデザインしたアパレルは、各ブランドから8月上旬より発売予定ですので、お楽しみに!



今回のステージは8月10日にお誕生日を迎えるスヌーピーのお祝いステージ、「SNOOPY & BELLE BIRTHDAY COLLECTION」として、レディースアパレルブランド3ブランドの合同ステージとなります。

それぞれのブランドのトレンドや持ち味を各アイテムに落とし込んだ「PEANUTS」コレクションが登場。

キャラクターファッションを通じて、スヌーピーのお誕生日をお祝いしましょう!





<KANSAI COLLECTION>

開催日時:2023年8月6日(日) 開場12:30 開演14:00

会場:京セラドーム大阪

〒550-0023 大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1

http://www.kyoceradome-osaka.jp/access/

主催;関西コレクション実行委員会

企画・制作・著作:株式会社KANSAI COLLECTION





<スヌーピー&ベル登場>

今回の「SNOOPY & BELLE BIRTHDAY COLLECTION」では、スペシャルゲストとしてスヌーピー、そしてなんと女きょうだいのベルが日本初登場!

9名のモデルと共にステージを盛り上げます!

スヌーピーとベルのかわいらしいランウェイにも注目です。







<アイテム紹介>

【ROYAL PARTY】





【PEANUTS】パーカーワンピース ¥12,100(tax in)



ROYAL PARTY初のピーナッツ(PEANUTS)コラボレーション!

オーバーサイズでかわいく着こなせるビッグパーカー。

裾にはスヌーピーのかわいい女きょうだいのベルがポイントに!

大きめなフードで、後ろ姿も可愛くアピール。

カジュアルな着こなしはもちろんフェミニンなアイテムを合せたMIXコーデも楽しめる注目アイテムです!

流行に左右されず長くお使いいただける優秀アイテムです。







【PEANUTS】ハーフZIPトップス¥12,100(tax in)



ROYAL PARTY初のピーナッツ(PEANUTS)コラボレーション!

トレンド感のあるハーフZIPトップスの胸元にはスヌーピーの刺繍がポイントに!

ZIPデザインは開けると顔周りをスッキリ魅せてくれて小顔効果も抜群です◎

ボリュームのあるぽっふり袖が、カジュアルさの中にレディ感を演出。

ブラックボトムを合わせたスヌーピーカラーコーデがおすすめ。







【MIIA】



チュール×総柄ワンピースSET ¥10,890(tax in)



PEANUTSロゴにベルの総柄がかわいいワンピースにチュールで仕立てたキャミワンピースがモダンで大人な印象をプラス。

セット商品なので別々で着まわせるのも嬉しいポイント。

キャミワンピースのストラップ部分はアジャスター付きで調節可能です。







フェイスエンブロイダリーボアパーカー ¥8,690(tax in)



お袖をスヌーピーの耳に見立てたインパクト大なワンピース。

ボア生地で秋冬でのお出かけにぴったりです。

ショート丈なのでブーツやスニーカー合わせで様々な雰囲気で着ていただけます。







フェイスボアショルダーバッグ ¥5,390(tax in)



ベルのお顔がインパクト大なショルダーバッグ。

ボア生地で秋冬でのお出かけにぴったりです。

ストラップは取り外し可能なのでポーチとしてもお使いいただけます。







【4GEEKs by SPIRALGIRL】



スウェット(スヌーピー・ベル) ¥8,690(tax in)



ビッグシルエットがキュートなスウェット。

ピリッとした着こなしにもガーリーな着こなしにも合うように、今季トレンドのレッドをはじめ、色合いが優しくガーリーなライトブルー、そしてベーシックなブラックの3色展開。

8bitのアートと「PEANUTS」ロゴのぷくぷくとした発泡プリントも可愛らしさをUPさせてくれるポイントです。







<ノベルティ>

また今回はノベルティとして、本アイテムをご購入いただいたお客様にPEANUTSバースデーアクリルキーホルダーを数量限定でプレゼント!

ホログラムでキラキラしたバースデー仕様のアクリルキーホルダーはここでしかゲットできないスペシャルアイテムです!









<商品発売情報>

発売日:2023年8月4日(金)

▽MIIA

・ZOZOTOWN

https://zozo.jp/brand/miia/



発売日:2023年8月6日(日)

▽4GEEKs by SPIRALGIRL

・SPIRALGIRL 全店舗(SHIBUYA109店、ルミネエスト新宿店、池袋PARCO店、仙台PARCO店、名古屋PARCO店、梅田EST店)

・SPIRALGIRL OFFICIAL WEB STORE

https://store.spiralgirl.jp

・ZOZOTOWN

https://zozo.jp/brand/spiralgirl/



▽ROYAL PARTY

・ROYAL PARTY 梅田EST店、天王寺MIO店

・Roomy's WEB STORE

https://roomys-webstore.jp







■SNS■

【ROYAL PARTY】

Instagram:@royalparty_official

https://www.instagram.com/royalparty_official/



Twitter:@royalpartyweb

https://twitter.com/royalpartyweb





【MIIA】

Instagram:@miia_official

https://www.instagram.com/miia_official/



Twitter:@miiawebstore

https://twitter.com/miiawebstore





【4GEEKs by SPIRALGIRL】

Instagram:@4geeks_official

https://www.instagram.com/4geeks_official/



Twitter:@4geeksS

https://twitter.com/4geeksS





【SPIRALGIRL】

Instagram:@spiralgirl_official

https://www.instagram.com/spiralgirl_official/



Twitter:@spiralgirl_jp

https://twitter.com/spiralgirl_jp



TikTok:@spiralgirl__official

https://www.tiktok.com/@spiralgirl__official







■「ピーナッツ」とは

「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。



■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式Twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



リリース発行元:株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ、株式会社グレイス/株式会社L.W.C.







